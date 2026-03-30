Art. 1.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) zasobach własnych Unii Europejskiej - rozumie się przez to środki określone w decyzji, o której mowa w art. 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”;

2) w art. 11a w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „Wspólnej Polityki Rolnej” zastępuje się wyrazami „wspólnej polityki rolnej”;

3) w art. 32 skreśla się wyrazy „i dwa kolejne lata”;

4) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. W przypadku gdy agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, fundusze, o których mowa w art. 9 pkt 8, oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, zostały utworzone w trakcie roku budżetowego, pierwszy plan finansowy, który jest podstawą gospodarki finansowej w roku ich utworzenia, ustala niezwłocznie odpowiednio kierownik jednostki sektora finansów publicznych lub dysponent państwowego funduszu celowego w porozumieniu z:

1) organem nadzorującym jednostkę, jeżeli jednostka jest nadzorowana przez taki organ, lub organem, któremu jednostka podlega, jeżeli jednostka podlega takiemu organowi,

2) organem nadzorującym dysponenta państwowego funduszu celowego, jeżeli dysponent tego funduszu jest nadzorowany przez taki organ - w przypadku państwowego funduszu celowego, którego dysponentem nie jest minister

- a następnie uzgadnia go z Ministrem Finansów i przedstawia sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu w celu zaopiniowania.

2. Do planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, przepisy dotyczące planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, funduszy, o których mowa w art. 9 pkt 8, oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, stosuje się odpowiednio.”;

5) w art. 39:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, klasyfikuje się według:”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym paragrafy określające rodzaj wydatków zaliczanych do poszczególnych grup wydatków, o których mowa w art. 124 ust. 1, oraz paragrafy wydatków zaliczanych do wydatków bieżących i wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1-4, uwzględniając potrzebę jednolitego klasyfikowania środków publicznych.

5. Minister Finansów może określić w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w ust. 1 dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, z uwzględnieniem specyfiki jednostek realizujących zadania z tego zakresu.”;

6) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu:

„Art. 40a. Minister Finansów publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego wytyczne w zakresie przypisywania paragrafów, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2, do kont księgowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 4, w celu zapewnienia jednolitego ewidencjonowania danych w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.”;

7) w art. 50 w ust. 6:

a) w pkt 2 wyrazy „środków własnych Unii Europejskiej” zastępuje się wyrazami „zasobów własnych Unii Europejskiej”,

b) po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

„6b) świadczenia ratowniczego, o którym mowa w:

a) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244 i 900 oraz z 2026 r. poz. 180),

b) art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1154);”;

8) w art. 111 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) należności państwowych jednostek budżetowych, w tym kary umowne uzyskane w związku z realizacją przez te jednostki projektów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6, z wyłączeniem:

a) należności potrąconych,

b) należności pobranych w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jeżeli zgodnie z zasadami wdrażania programu albo programu operacyjnego pomniejszają one kwotę wydatków kwalifikowalnych;”;

9) w art. 112 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wpłaty do budżetu Unii Europejskiej obejmujące zasoby własne Unii Europejskiej oraz wpłacane odsetki i kary za nieterminowe lub nieprawidłowo naliczone płatności z tytułu zasobów własnych Unii Europejskiej;”,

b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) wpłaty do międzynarodowych instytucji finansowych lub organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, oraz funduszy powierniczych tworzonych przez te instytucje lub organizacje.”;

10) w art. 114 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zasoby własne Unii Europejskiej;”;

11) w art. 116 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W załączniku, o którym mowa w ust. 2, dodatkowo ujmuje się wydatki budżetu państwa w podziale na poszczególnych dysponentów części budżetowych, razem, oraz w podziale na poszczególne części budżetowe, którymi ci dysponenci dysponują. Wydatki jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, ujmuje się razem oraz w podziale na poszczególne części budżetowe.”;

12) art. 120 otrzymuje brzmienie:

„Art. 120. W budżecie środków europejskich ujmuje się rezerwy celowe, o których mowa w art. 140 ust. 2 pkt 3, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie, w jakim wydatki te podlegają refundacji.”;

13) w art. 122 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wieloletnich limitów zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich wraz z wykazem wieloletnich limitów wydatków realizowanych w ramach tych limitów, a w przypadku wspólnej polityki rolnej - wykaz wydatków w trzech kolejnych latach;”;

14) art. 124 otrzymuje brzmienie:

„Art. 124. 1. Wydatki budżetu państwa dzielą się na następujące grupy:

1) transfery bieżące;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych;

3) wydatki bieżące;

4) wydatki majątkowe;

5) transfery majątkowe.

2. W ramach grup, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nieujęte w budżecie środków europejskich.

3. Transfery bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują:

1) przepływy finansowe niestanowiące zapłaty za dostarczone towary i usługi przekazywane innym podmiotom, w tym subwencje, dotacje oraz inne przepływy finansowe, które wywołują skutki ekonomiczne odpowiadające dotacjom i subwencjom, przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących;

2) zasoby własne Unii Europejskiej.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują wydatki kierowane bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów, niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę.

5. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmują:

1) daniny publiczne;

2) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;

3) zakupy towarów i usług;

4) inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek i realizacją ich statutowych zadań;

5) wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, w szczególności:

a) wydatki z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych,

b) wydatki z tytułu oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek,

c) wypłaty związane z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami,

d) koszty związane z emisją skarbowych papierów wartościowych.

6. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obejmują:

1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne), do których zalicza się wydatki na:

a) nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych,

b) ulepszenie istniejących środków trwałych,

c) pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych;

2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

7. Transfery majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5, obejmują przepływy finansowe niestanowiące zapłaty za dostarczone towary i usługi przekazywane innym podmiotom, w tym subwencje, dotacje oraz inne przepływy finansowe, które wywołują skutki ekonomiczne odpowiadające dotacjom i subwencjom, przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych.”;

15) uchyla się art. 125;

16) w art. 127 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy „Wspólnej Polityki Rolnej” zastępuje się wyrazami „wspólnej polityki rolnej”;

17) po art. 133a dodaje się art. 133aa-133ac w brzmieniu:

„Art. 133aa. 1. Przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji, której szacunkowy łączny koszt wynosi co najmniej 10 000 tys. zł, finansowanej lub dofinansowanej w łącznej kwocie stanowiącej co najmniej 50 % szacunkowego łącznego kosztu inwestycji:

1) z wydatków:

a) budżetu państwa lub

b) państwowych funduszy celowych, lub

c) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, lub

2) z wykorzystaniem skarbowych papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie przepisów odrębnych

- podmiot, który zamierza ją realizować, sporządza ocenę w zakresie zgodności wydatkowania tych środków z zasadami celowego i oszczędnego dokonywania wydatków publicznych określonymi w art. 44 ust. 3 pkt 1, zwaną dalej „oceną inwestycji”.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestycji:

1) współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3;

2) organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2;

3) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, związków metropolitalnych, a także ich jednostek organizacyjnych, samorządowych osób prawnych oraz spółek kapitałowych, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków albo związków metropolitalnych stanowi niemniej niż 51 % kapitału zakładowego spółki lub w których jednostki samorządu terytorialnego, ich związki albo związki metropolitalne dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu;

4) w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w tym służących:

a) zabezpieczeniu granicy państwowej,

b) zapewnieniu bezpieczeństwa paliwowego państwa i bezpieczeństwa gazowego państwa w rozumieniu odpowiednio art. 2 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1281 oraz z 2025 r. poz. 1168 i 1303),

c) zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z późn. zm.2)).

3. Ocena inwestycji jest sporządzana z uwzględnieniem w szczególności następujących kryteriów:

1) zgodności z:

a) celami wynikającymi odpowiednio ze strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, lub

b) politykami społecznymi lub gospodarczymi państwa;

2) celowości objęcia inwestycji finansowaniem lub dofinansowaniem ze środków publicznych;

3) oceny finansowej inwestycji, w tym przewidywanych kosztów jej utrzymania;

4) efektywności inwestycji;

5) możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania lub dofinansowania inwestycji.

4. Ocena inwestycji jest brana pod uwagę przez:

1) udzielającego finansowania lub dofinansowania inwestycji - w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) organ nadzorujący jednostkę, która miałaby otrzymać skarbowe papiery wartościowe - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

5. Minister kierujący działem dla kierowanego przez niego działu oraz Prezes Rady Ministrów dla jednostek, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1275 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 160 i 187), dla zapewnienia jednolitości i obiektywnego stosowania kryteriów, o których mowa w ust. 3, opracowują opisy tych kryteriów i publikują je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych obsługujących ich urzędów.

6. Oceny inwestycji nie przeprowadza się, jeżeli przepisy odrębne przewidują przeprowadzenie oceny takiej inwestycji i określają elementy tej oceny odpowiadające kryteriom wskazanym w ust. 3, a opis tych elementów jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów obsługujących organy, o których mowa w ust. 5.

7. Przez inwestycję, o której mowa w ust. 1, rozumie się nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne), do których zalicza się wydatki na:

1) nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych;

2) ulepszenie istniejących środków trwałych;

3) pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych.

8. Dla ustalenia wartości finansowania lub dofinansowania inwestycji, o której mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim następuje ono z wykorzystaniem skarbowych papierów wartościowych, przyjmuje się wartość nominalną tych skarbowych papierów wartościowych.

9. Podmiot realizujący inwestycję, o której mowa w ust. 1, nie może w celu uniknięcia stosowania przepisu ust. 1 dzielić inwestycji.

Art. 133ab. 1. Jeżeli szacunkowy łączny koszt inwestycji, o której mowa w art. 133aa ust. 1, przekracza 500 000 tys. zł, podmiot, o którym mowa w art. 133aa ust. 4, publikuje ocenę inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 133aa ust. 6.

Art. 133ac. 1. W przypadku gdy wartość kosztorysowa inwestycji, o której mowa w art. 133aa ust. 1, w odniesieniu do której podjęto decyzję o realizacji, przekracza kwotę 100 000 tys. zł, właściwy dysponent części budżetowej będący ministrem, kierownikiem urzędu centralnego lub wojewodą corocznie sporządza informację o inwestycji.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest sporządzana także w przypadku inwestycji finansowanej lub dofinansowanej z wydatków lub skarbowych papierów wartościowych, o których mowa odpowiednio w art. 133aa ust. 1 pkt 1 lit. b i c i pkt 2.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 133aa ust. 2.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej wskazanie:

1) nazwy inwestycji;

2) podmiotu realizującego inwestycję;

3) wartości kosztorysowej inwestycji;

4) okresu realizacji inwestycji;

5) źródeł finansowania inwestycji;

6) wysokości wydatków lub wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych, przeznaczonych na ten cel do końca roku poprzedzającego rok budżetowy;

7) wysokości wydatków lub wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych, przeznaczonych na ten cel w tym roku budżetowym;

8) oczekiwanych korzyści wynikających z realizacji inwestycji.

5. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów obsługujących organy, o których mowa w ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

6. Minister Finansów publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1.”;

18) w art. 135 w ust. 1 wyrazy „Zakup lub budowa nieruchomości” zastępuje się wyrazami „Zakup nieruchomości lub budowa budynku”;

19) w art. 138 w ust. 6 w pkt 4 wyrazy „Wspólnej Polityki Rolnej” zastępuje się wyrazami „wspólnej polityki rolnej”;

20) po art. 138 dodaje się art. 138a w brzmieniu:

„Art. 138a. Zasoby własne Unii Europejskiej ujmuje się w projekcie ustawy budżetowej w wysokości umożliwiającej realizację zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej oraz z uwzględnieniem ich wysokości ustalonej w toku procedury budżetowej Unii Europejskiej.”;

21) w art. 140 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz na rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej;”;

22) w art. 142 w ust. 1:

a) w pkt 5:

- uchyla się lit. b i c,

- w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) planów finansowych, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1;”,

b) w pkt 7 wyrazy „środków własnych Unii Europejskiej” zastępuje się wyrazami „zasobów własnych Unii Europejskiej”,

c) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) plany finansowe lub projekty planów finansowych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw.”;

23) w art. 143 w ust. 2 wyrazy „1 grudnia” zastępuje się wyrazami „25 listopada”;

24) w art. 146 w ust. 1 wyrazy „10 dni roboczych” zastępuje się wyrazami „7 dni”;

25) po art. 151 dodaje się art. 151a w brzmieniu:

„Art. 151a. Od kwoty niewykorzystanej części dotacji zwróconej po terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 150 i art. 151 ust. 1, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu tej dotacji.”;

26) art. 153 i art. 154 otrzymują brzmienie:

„Art. 153. 1. Minister Finansów, na wniosek dysponenta części budżetowej, może udzielić zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa w bieżącym roku budżetowym lub w kolejnych latach:

1) projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1-5c i 6;

2) wydatków, o których mowa w art. 124 ust. 1, z wyłączeniem wydatków na projekty, o których mowa w pkt 1;

3) programów wieloletnich.

2. Zapewnienie finansowania lub dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczące bieżącego roku budżetowego może być udzielone, o ile środki na ten cel zostały ujęte w rezerwie celowej na ten rok. Środki na zapewnienie finansowania lub dofinansowania na kolejne lata są ujmowane w rezerwach celowych w projektach ustaw budżetowych na lata kolejne.

3. Zmiana zapewnienia finansowania lub dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć bieżącego roku budżetowego lub kolejnych lat, przy czym zmiana dotycząca bieżącego roku budżetowego może być dokonana do dnia 31 grudnia, na wniosek dysponenta części budżetowej. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wniosek należy złożyć niepóźniej niż na 10 dni roboczych przed upływem tego terminu.

4. Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb składania wniosków, o których mowa w ust. 1 i 3, wzór tych wniosków i dokumenty niezbędne do ich rozpatrzenia, mając na względzie właściwość podmiotów realizujących zadania, zakres przedmiotowy tych zadań oraz efektywność wykorzystania środków budżetu państwa.

Art. 154. 1. Podziału rezerw celowych dokonuje Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi dysponentami części budżetowych, niepóźniej niż do dnia 15 października roku budżetowego.

2. Dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 1, przekazują wojewodom informację o wysokości środków rezerw celowych przeznaczonych na zwiększenie wydatków w częściach budżetu państwa, którymi dysponują wojewodowie, do dnia 30 września roku budżetowego.

3. Podziału rezerw celowych:

1) o których mowa w art. 140 ust. 2 pkt 2 i 3,

2) przeznaczonych na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa,

3) przeznaczonych na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków,

4) przeznaczonych na finansowanie zadań, dla których udzielone zostały zapewnienia finansowania lub dofinansowania, o których mowa w art. 153

- dokonuje Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi dysponentami części budżetowych, do końca roku budżetowego.

4. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków.

5. Zmiana klasyfikacji wydatków może być dokonana przez Ministra Finansów do końca roku budżetowego na wniosek dysponenta części budżetowej, przy czym w przypadku rezerw celowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 4, wniosek ten należy złożyć niepóźniej niż 10 dni roboczych przed upływem roku budżetowego.

6. Minister Finansów może, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

7. Podziału rezerw celowych przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6, dokonuje Minister Finansów na wniosek:

1) ministra pełniącego funkcję instytucji zarządzającej lub koordynującego realizację programów finansowanych z udziałem tych środków;

2) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w zakresie wspólnej polityki rolnej.

8. Dysponent części budżetowej składa do Ministra Finansów wniosek o podział rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 4, niepóźniej niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 albo 3.”;

27) po art. 154 dodaje się art. 154a w brzmieniu:

„Art. 154a. Podziału rezerwy celowej, o której mowa w art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, dokonuje Rada Ministrów, na wniosek właściwych dysponentów części budżetowych, do dnia 30 września roku budżetowego, uwzględniając wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwowych jednostkach budżetowych.”;

28) uchyla się art. 156;

29) w art. 158 wyrazy „art. 154 ust. 3, 6-8” zastępuje się wyrazami „art. 154 ust. 4, 5 i 7”;

30) w art. 163 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dochody, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na sfinansowanie zakupu nieruchomości na potrzeby państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.”;

31) w art. 165 uchyla się ust. 2;

32) w art. 167:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpłaty zasobów własnych Unii Europejskiej do budżetu Unii Europejskiej są dokonywane w terminach i wysokości umożliwiających realizację zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej.”,

b) w ust. 2 wyrazy „środków własnych, o których mowa w ust. 1,” zastępuje się wyrazami „zasobów własnych Unii Europejskiej”,

c) w ust. 4:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „środków własnych Unii Europejskiej” zastępuje się wyrazami „zasobów własnych Unii Europejskiej”,

- w pkt 2 wyrazy „art. 154 ust. 9” zastępuje się wyrazami „art. 154 ust. 6”;

33) w art. 167a w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „art. 154 ust. 9” zastępuje się wyrazami „art. 154 ust. 6”;

34) w art. 168 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 2 podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tych przepisach, z zastrzeżeniem art. 150 pkt 5 i art. 151 ust. 2 pkt 6 oraz terminów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 189 ust. 4, 4a i 4b.”;

35) w art. 169:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu państwa w wysokości wyższej niż określona w przepisach niniejszej ustawy, przepisach odrębnych lub umowie lub w wysokości wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania.”,

b) w ust. 5:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „począwszy od dnia” dodaje się wyrazy „następującego po dniu”,

- w części wspólnej wyrazy „art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską” zastępuje się wyrazami „art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”;

36) w art. 170:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmiany kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej lub inne zadania zlecone odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz zmiany kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego mogą następować w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Termin określony w ust. 1 nie obowiązuje w przypadku:”;

37) w art. 171:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przeniesienie z grup wydatków lub do grup wydatków, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1-3, polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych lub transferów majątkowych jednorazowo o kwotę powyżej 500 tys. zł wymaga zgody Ministra Finansów.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dysponenci części budżetowych informują niezwłocznie Ministra Finansów o przeniesieniach wydatków majątkowych i transferów majątkowych w zakresie budżetu środków europejskich dokonanych poniżej kwoty 500 tys. zł.”,

c) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

„11. Wojewodowie mogą, w celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, dokonywać w ramach danej części budżetu państwa przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, które nie powodują powstania zobowiązania Skarbu Państwa. O dokonanych przeniesieniach wojewodowie informują niezwłocznie Ministra Finansów. Przepisy ust. 3, 3a i 4 stosuje się odpowiednio.

12. Wydatki, które zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego w wyniku przeniesień, o których mowa w ust. 11, nie mogą być zwiększane ze środków rezerw celowych.”;

38) w art. 175 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacją właściwych procedur, w tym stosowaniem kryteriów oceny inwestycji;”;

39) w art. 177:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zakresie budżetu środków europejskich decyzja o blokowaniu planowanych wydatków może być podjęta do dnia 15 grudnia roku budżetowego.”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „okresowy lub”,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Dysponenci części budżetowych niezwłocznie informują Ministra Finansów o decyzjach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, dotyczących planowanych wydatków z budżetu środków europejskich.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, dotyczące planowanych wydatków z budżetu środków europejskich zawierają wykaz wydatków, które nie mogą być dokonywane, oraz wskazują programy albo programy operacyjne, w których wydatki zostały zablokowane.”,

d) uchyla się ust. 8;

40) po art. 177 dodaje się art. 177a w brzmieniu:

„Art. 177a. 1. W celu realizacji zadań związanych z:

1) przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków,

2) przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków epidemii,

3) przeciwdziałaniem zdarzeniom bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu państwa związanym z sytuacją geopolityczną oraz usuwaniem ich skutków

- Prezes Rady Ministrów może wydać Ministrowi Finansów polecenie utworzenia nowej rezerwy celowej i przeniesienia do tej rezerwy kwot wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1.

2. Utworzenie rezerwy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego i nie wymaga uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 170 ust. 1.

4. Podziału rezerwy, o której mowa w ust. 1, dokonuje Minister Finansów na wniosek właściwego ministra.”;

41) w art. 181 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, nie mogą być ujęte wydatki, które w toku realizacji budżetu zostały zwiększone w trybie art. 171 ust. 3 lub 4 lub art. 173 ust. 2.”;

42) w art. 182:

a) w ust. 3:

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wykonanie planów finansowych, o których mowa w art. 32a ust. 1 i art. 122 ust. 1 pkt 1;”,

- uchyla się pkt 3-6,

b) w ust. 4:

- w pkt 3 wyrazy „środków własnych Unii Europejskiej” zastępuje się wyrazami „zasobów własnych Unii Europejskiej”,

- w pkt 6a kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

„6b) informację o wykonaniu planów finansowych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw.”;

43) w art. 186 w pkt 5 wyrazy „Wspólnej Polityki Rolnej” zastępuje się wyrazami „wspólnej polityki rolnej”;

44) w art. 189:

a) w ust. 3 wyrazy „w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 4a” zastępuje się wyrazami „w przepisach wydanych na podstawie ust. 4-4b”,

b) w ust. 3c wyrazy „w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 4a” zastępuje się wyrazami „w przepisach wydanych na podstawie ust. 4-4b”;

45) w art. 192 w ust. 1 wyrazy „w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach” zastępuje się wyrazami „w przypadku wspólnej polityki rolnej - na rzecz agencji płatniczej, o której mowa w odrębnych ustawach”;

46) w art. 196 w ust. 3 po wyrazach „Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,” dodaje się wyrazy „a także rachunków budżetu środków europejskich, o których mowa w ust. 2a,”;

47) w art. 208:

a) w ust. 1 wyrazy „Wspólnej Polityki Rolnej” zastępuje się wyrazami „wspólnej polityki rolnej”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki europejskie w części dotyczącej wspólnej polityki rolnej są przekazywane agencji płatniczej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.”,

c) w ust. 3 wyrazy „agencji płatniczych” zastępuje się wyrazami „agencji płatniczej”,

d) uchyla się ust. 4;

48) w art. 209 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Należności i wierzytelności przypadające agencji płatniczej w ramach wspólnej polityki rolnej mogą być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty.”;

49) w art. 232:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.”;

50) w art. 236:

a) w ust. 3:

- w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1;”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, obejmują w szczególności:

1) daniny publiczne;

2) zakupy towarów i usług;

3) inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się:

1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1;

2) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7;

3) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów;

4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, wyodrębnia się wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.”;

51) w art. 255:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, według stanu środków określonego na:

1) 10. dzień miesiąca - w terminie do 15. dnia danego miesiąca,

2) 20. dzień miesiąca - w terminie do 25. dnia danego miesiąca

- a w przypadku gdy ten dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę - do dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

2. Pobrane od dnia 21 grudnia do dnia 31 grudnia dochody budżetowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a w przypadku gdy ten dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę - do dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Od kwot dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostce samorządu terytorialnego przekazanych po terminie określonym w ust. 1 lub 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ich przekazania.”;

52) w art. 257a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2;”;

53) w art. 258:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 3,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sejmik województwa może upoważnić zarząd województwa do dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027, w zakresie zadań związanych z realizacją programów, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą.”;

54) w art. 267 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

1) sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) sprawozdanie, o którym mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację, o której mowa w ust. 1 pkt 3.”;

55) w art. 270:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje:

1) sprawozdanie finansowe;

2) sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3, oraz opinią regionalnej izby obrachunkowej o tych dokumentach;

3) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 - w przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania tego sprawozdania.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego” dodaje się wyrazy „oraz regionalnej izbie obrachunkowej”;

56) w art. 271 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) opinią regionalnej izby obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej, o którym mowa w art. 270 ust. 3.”.