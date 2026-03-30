Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 427
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż:
1) do dnia 30 kwietnia 2026 r. - dla przedsięwzięć, w przypadku których zawarto umowę o objęcie wsparciem na wniosek o objęcie wsparciem złożony w terminie od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r.;
2) do dnia 30 czerwca 2026 r. - dla przedsięwzięć, w przypadku których zawarto umowę o objęcie wsparciem na wniosek o objęcie wsparciem złożony w terminie od dnia 14 lipca 2025 r. do dnia 4 sierpnia 2025 r.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę od dnia złożenia wniosku o objęcie wsparciem:
1) nie później niż do dnia 30 kwietnia 2026 r. - dla przedsięwzięć, w przypadku których zawarto umowę o objęcie wsparciem na wniosek o objęcie wsparciem złożony w terminie od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r.;
2) nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 r. - dla przedsięwzięć, w przypadku których zawarto umowę o objęcie wsparciem na wniosek o objęcie wsparciem złożony w terminie od dnia 14 lipca 2025 r. do dnia 4 sierpnia 2025 r.”.
§ 2.
§ 3.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, poniesione przez wnioskodawcę po upływie terminu realizacji przedsięwzięcia określonego w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale przed upływem terminu określonego odpowiednio w § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za koszty kwalifikowalne.
§ 4.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-03-30
- Data wejścia w życie: 2026-03-31
- Data obowiązywania: 2026-03-31
