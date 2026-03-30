§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1389 oraz z 2025 r. poz. 801) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż:

1) do dnia 30 kwietnia 2026 r. - dla przedsięwzięć, w przypadku których zawarto umowę o objęcie wsparciem na wniosek o objęcie wsparciem złożony w terminie od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r.;

2) do dnia 30 czerwca 2026 r. - dla przedsięwzięć, w przypadku których zawarto umowę o objęcie wsparciem na wniosek o objęcie wsparciem złożony w terminie od dnia 14 lipca 2025 r. do dnia 4 sierpnia 2025 r.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę od dnia złożenia wniosku o objęcie wsparciem:

1) nie później niż do dnia 30 kwietnia 2026 r. - dla przedsięwzięć, w przypadku których zawarto umowę o objęcie wsparciem na wniosek o objęcie wsparciem złożony w terminie od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r.;

2) nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 r. - dla przedsięwzięć, w przypadku których zawarto umowę o objęcie wsparciem na wniosek o objęcie wsparciem złożony w terminie od dnia 14 lipca 2025 r. do dnia 4 sierpnia 2025 r.”.