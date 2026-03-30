Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 429

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 750, 905, 924, 1416, 1537 i 1795) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1772 i 2137) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

2) uchyla się § 3;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.

Produkty lecznicze wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, o których mowa w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, chyba że wcześniej upłynął termin ich ważności.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 429)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE

Lp.

Produkt leczniczy

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane

w miejscu pobytu pacjenta

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

z zakresu stomatologii

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane

w pomieszczeniach zakładu leczniczego

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne

1

Adrenalinum 1 mg/ml lub

300 μg/0,3 ml, lub 150 μg/0,3 ml, lub 1 mg/10 ml - roztwór do wstrzykiwań

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

2

Amiodaroni hydrochloridum

50 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

3

Aqua pro injectione - rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

4

Atropini sulfas

1 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

5

Captoprilum

12,5 mg lub 25 mg - tabletki

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

6

Clonazepamum

1 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

7

Furosemidum

10 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

8

Glyceroli trinitras 0,4 mg/dawkę - aerozol podjęzykowy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

9

Glucosum 20 % lub 40 % - roztwór do wstrzykiwań

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

10

Hydrocortisonum hemisuccinatum - proszek

i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

11

Ketoprofenum

50 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

12

Lidocaini hydrochloridum 2 % - roztwór do wstrzykiwań

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

13

Metoprololi tartras 1 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

14

Midazolam 2,5 mg - roztwór do stosowania w jamie ustnej

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

15

Morphini sulfas

10 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

16

Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

17

Natrii chloridum 0,9 % -

rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych lub roztwór do infuzji

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

18

Natrii hydrogenocarbonas 84 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

19

Noradrenalinum 1 mg/ml - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

20

Oxygenium

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

21

Prednisoloni hemisuccinas - proszek

i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

22

Salbutamolum 0,5 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań lub

1 mg/ml - roztwór do nebulizacji

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Płyny infuzyjne

23

Glucosum 5 % lub 10 % - roztwór do infuzji

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

24

Mannitolum 200 mg/ml -

roztwór do infuzji

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

25

Natrii chloridum 0,9 % - roztwór do infuzji

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

26

Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum -

(8,6 mg + 0,3 mg +

0,33 mg)/ml - roztwór do infuzji dożylnych

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-30
  • Data wejścia w życie: 2026-04-14
  • Data obowiązywania: 2026-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 marca 2026 r. w sprawie wzoru europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 419

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 420

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 425

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 427

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 422

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 423

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 424

USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 426

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 428

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 429

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 421

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 430

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 412

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 marca 2026 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 418

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie wysokości opłat za czynności Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 410

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym beneficjentom ochrony czasowej oraz cudzoziemcom przetransportowanym w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 411

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 409

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 408

