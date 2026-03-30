Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 429
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 24 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 750, 905, 924, 1416, 1537 i 1795) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;
2) uchyla się § 3;
3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
4) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 429)
WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE
|
Lp.
|
Produkt leczniczy
|
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane
w miejscu pobytu pacjenta
|
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
z zakresu stomatologii
|
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane
w pomieszczeniach zakładu leczniczego
|
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
|
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne
|
1
|
Adrenalinum 1 mg/ml lub
300 μg/0,3 ml, lub 150 μg/0,3 ml, lub 1 mg/10 ml - roztwór do wstrzykiwań
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
2
|
Amiodaroni hydrochloridum
50 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
3
|
Aqua pro injectione - rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
4
|
Atropini sulfas
1 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
5
|
Captoprilum
12,5 mg lub 25 mg - tabletki
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
6
|
Clonazepamum
1 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
7
|
Furosemidum
10 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań
|
NIE
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
8
|
Glyceroli trinitras 0,4 mg/dawkę - aerozol podjęzykowy
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
9
|
Glucosum 20 % lub 40 % - roztwór do wstrzykiwań
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
10
|
Hydrocortisonum hemisuccinatum - proszek
i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne
|
TAK
|
NIE
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
11
|
Ketoprofenum
50 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
12
|
Lidocaini hydrochloridum 2 % - roztwór do wstrzykiwań
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
TAK
|
13
|
Metoprololi tartras 1 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
14
|
Midazolam 2,5 mg - roztwór do stosowania w jamie ustnej
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
15
|
Morphini sulfas
10 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
16
|
Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
17
|
Natrii chloridum 0,9 % -
rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych lub roztwór do infuzji
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
18
|
Natrii hydrogenocarbonas 84 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
TAK
|
19
|
Noradrenalinum 1 mg/ml - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
20
|
Oxygenium
|
NIE
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
21
|
Prednisoloni hemisuccinas - proszek
i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
22
|
Salbutamolum 0,5 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań lub
1 mg/ml - roztwór do nebulizacji
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
Płyny infuzyjne
|
23
|
Glucosum 5 % lub 10 % - roztwór do infuzji
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
24
|
Mannitolum 200 mg/ml -
roztwór do infuzji
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
TAK
|
25
|
Natrii chloridum 0,9 % - roztwór do infuzji
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
TAK
|
26
|
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum -
(8,6 mg + 0,3 mg +
0,33 mg)/ml - roztwór do infuzji dożylnych
|
NIE
|
NIE
|
NIE
|
TAK
|
TAK
- Data ogłoszenia: 2026-03-30
- Data wejścia w życie: 2026-04-14
- Data obowiązywania: 2026-04-14
