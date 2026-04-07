Art. 1.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1582) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 206 z 11.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 20 z 31.01.2022, str. 282, Dz. Urz. UE L 130I z 04.05.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 277 z 27.10.2022, str. 315, Dz. Urz. UE L 9 z 11.01.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 2023/2616 z 15.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/2547 z 07.11.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2003 z 14.11.2025).”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jest dozwolony na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 206 z 11.06.2021, str. 1, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem 2021/821”, ustawach oraz umowach i innych zobowiązaniach międzynarodowych.”;

3) w art. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) produkty podwójnego zastosowania - produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2021/821;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wywóz - wywóz w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2021/821;”,

c) w pkt 5a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 428/2009” zastępuje się wyrazami „art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2021/821”,

d) pkt 5b otrzymuje brzmienie:

„5b) pomoc techniczna - pomoc techniczną w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 2021/821 lub - w przypadku uzbrojenia - jakiekolwiek wsparcie techniczne związane z naprawami, rozwojem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem lub innymi usługami technicznymi, które może przyjąć formy udzielania instrukcji, szkolenia, przekazywania wiedzy oraz umiejętności lub świadczenia usług konsultingowych;”,

e) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) tranzyt - tranzyt w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia 2021/821 lub - w przypadku uzbrojenia - przemieszczanie pomiędzy państwem członkowskim Unii Europejskiej, z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej, i krajem trzecim lub pomiędzy krajami trzecimi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

f) w pkt 8d we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „rozporządzenia nr 428/2009” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2021/821”,

g) pkt 8f otrzymuje brzmienie:

„8f) pośrednik - pośrednika w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia 2021/821 lub - w przypadku uzbrojenia - podmiot wykonujący usługę pośrednictwa w odniesieniu do uzbrojenia;”,

h) pkt 8h i 8i otrzymują brzmienie:

„8h) zezwolenie indywidualne - zezwolenie w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia 2021/821 lub - w przypadku uzbrojenia, a także innych niż wywóz form obrotu produktami podwójnego zastosowania - zezwolenie udzielone jednemu podmiotowi w odniesieniu do jednego końcowego użytkownika, importera lub odbiorcy w jednym państwie, dotyczące określonej ilości i wartości jednoznacznie określonych towarów o znaczeniu strategicznym;

8i) zezwolenie globalne - zezwolenie w rozumieniu art. 2 pkt 13 rozporządzenia 2021/821 lub - w przypadku uzbrojenia, a także innych niż wywóz form obrotu produktami podwójnego zastosowania - zezwolenie udzielone jednemu podmiotowi w odniesieniu do jednego lub większej liczby końcowych użytkowników, importerów lub odbiorców w jednym państwie lub w większej liczbie państw, dotyczące określonych typów lub kategorii towarów o znaczeniu strategicznym;”,

i) po pkt 8i dodaje się pkt 8j i 8k w brzmieniu:

„8j) krajowe zezwolenie generalne - zezwolenie w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia 2021/821 lub - w przypadku uzbrojenia - zezwolenie uprawniające podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2, a także wymogi, o których mowa w art. 8 ust. 3, do dokonywania obrotu uzbrojeniem;

8k) generalne unijne zezwolenie na wywóz - zezwolenie w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 2021/821;”;

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Na wywóz produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia 2021/821 oraz transfer wewnątrzunijny produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia 2021/821 jest wymagane zezwolenie indywidualne albo zezwolenie globalne.

2. Na wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia 2021/821 jest wymagane zezwolenie indywidualne albo zezwolenie globalne, w przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/821.

3. Na pomoc techniczną w zakresie produktów podwójnego zastosowania jest wymagane zezwolenie indywidualne w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/821, chyba że zaistnieją przypadki określone w art. 8 ust. 3 rozporządzenia 2021/821.

4. Na usługę pośrednictwa w zakresie produktów podwójnego zastosowania jest wymagane zezwolenie indywidualne w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/821.

5. Na tranzyt produktów podwójnego zastosowania jest wymagane zezwolenie indywidualne w przypadku, gdy organ kontroli obrotu nałoży taki wymóg zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2021/821.

6. W przypadku gdy określony wywóz produktów podwójnego zastosowania jest objęty generalnym unijnym zezwoleniem na wywóz albo krajowym zezwoleniem generalnym, wywóz ten jest dokonywany odpowiednio na podstawie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz albo krajowego zezwolenia generalnego.”;

5) w art. 7 uchyla się ust. 1;

6) w art. 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prowadzenie obrotu na podstawie krajowego zezwolenia generalnego wymaga złożenia organowi kontroli obrotu oświadczenia o terminie rozpoczęcia obrotu co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem do oświadczenia dołącza się kopię albo odwzorowanie cyfrowe certyfikatu, o którym mowa w art. 11 ust. 5.”,

b) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się w sposób określony w art. 9 ust. 7a albo 7b.

5. W przypadku gdy oświadczenie o terminie rozpoczęcia obrotu na podstawie krajowego zezwolenia generalnego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 3, lub zostało złożone przez podmiot nieuprawniony do korzystania z danego krajowego zezwolenia generalnego, organ kontroli obrotu odmawia przyjęcia takiego oświadczenia. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6. Terminu, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli rozpoczęcie obrotu na podstawie krajowego zezwolenia generalnego jest uzasadnione ze względu na ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego.”;

7) w art. 9:

a) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oznaczenie wnioskodawcy, w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres do korespondencji, a także informację o wyborze elektronicznej albo pisemnej formy komunikacji z organem kontroli obrotu;”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) określenie rodzaju wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jeżeli jest przedsiębiorcą;”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) określenie towarów o znaczeniu strategicznym będących przedmiotem obrotu, w tym ich:

a) wartość, ilość oraz walutę, w jakiej planuje się dokonać obrotu,

b) numer kontrolny określony w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3, albo w załącznikach I i IV do rozporządzenia 2021/821, albo wskazanie, że towar nie znajduje się w załącznikach I i IV do rozporządzenia 2021/821,

c) kategorię uzbrojenia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 27b - jeżeli towar taką kategorię posiada,

d) kod klasyfikacyjny w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.3) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382);”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) informację o sposobie końcowego wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym przez końcowego użytkownika, w tym informację, czy towar jest przeznaczony dla przedstawicielstwa dyplomatycznego określonego państwa w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;”,

- w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) dane osoby odpowiedzialnej u wnioskodawcy za koordynację kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.”,

b) w ust. 6 pkt 2-5 otrzymują brzmienie:

„2) kopię albo odwzorowanie cyfrowe projektu umowy lub umowy dotyczącej obrotu, jeżeli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu, albo kopię albo odwzorowanie cyfrowe listu intencyjnego lub kopię albo odwzorowanie cyfrowe zapytania ofertowego;

3) kopię albo odwzorowanie cyfrowe certyfikatu, o którym mowa w art. 11 ust. 5, w przypadku gdy jego posiadanie jest wymagane;



4) kopię albo odwzorowanie cyfrowe certyfikatu importowego lub oświadczenia końcowego użytkownika w przypadku wywozu lub transferu wewnątrzunijnego, z wyłączeniem przypadków:

a) gdy krajem końcowego przeznaczenia towaru o znaczeniu strategicznym jest Rzeczpospolita Polska,

b) zbycia lub nieodpłatnego przekazywania towarów o znaczeniu strategicznym siłom zbrojnym państw obcych, odpowiednio na podstawie art. 57 ust. 1 lub art. 92 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 817), lub importerom lub odbiorcom wchodzącym w skład sił zbrojnych państw członkowskich Unii Europejskiej, lub instytucjom pozyskującym towary o znaczeniu strategicznym na wyłączny użytek sił zbrojnych państw członkowskich Unii Europejskiej,

c) udostępniania produktów podwójnego zastosowania na podstawie art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1598 i 1907 oraz z 2026 r. poz. 203);

5) zgodę właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem, w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody, albo kopię albo odwzorowanie cyfrowe zgody wraz z oświadczeniem o posiadaniu oryginału takiej zgody, albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 10.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu:

„6a. W przypadku gdy do wniosku o zezwolenie dołącza się kopię albo odwzorowanie cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 4, wnioskodawca dołącza również oświadczenie o posiadaniu oryginału tych dokumentów.

6b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu kontroli obrotu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6c. Wnioskodawca przechowuje dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 4, przez okres 5 lat od dnia wydania zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu strategicznym w celu realizacji zadań ustawowych organu kontroli obrotu, o których mowa w rozdziale 5 i 6.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do dokumentu sporządzonego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego albo kopię tego tłumaczenia, albo odwzorowanie cyfrowe, wraz z oświadczeniem o posiadaniu oryginału tłumaczenia.”,

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Wniosek o zezwolenie składa się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3), zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1.

7b. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zezwolenie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2026 r. poz. 30), zwanego dalej „systemem PIP”, na formularzu, który zawiera dane i informacje, o których mowa w ust. 2-5, oraz załączniki, o których mowa w ust. 6, 6a i 7.”;

8) w art. 12 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;

9) w art. 14:

a) w ust. 5 skreśla się zdanie drugie,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. W przypadku obrotu uzbrojeniem zezwolenie indywidualne jest ważne niedłużej niż rok, a zezwolenie globalne jest ważne niedłużej niż 3 lata.

5b. W przypadku obrotu produktami podwójnego zastosowania zezwolenie indywidualne i zezwolenie globalne są ważne niedłużej niż 2 lata. Zezwolenia, o których mowa w art. 12 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 2021/821, są ważne niedłużej niż 4 lata.”;

10) art. 17a otrzymuje brzmienie:

„Art. 17a. 1. Organ kontroli obrotu jest organem właściwym w zakresie:

1) wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w art. 4 ust. 1, 4 i 5, art. 5 ust. 1, 4 i 5, art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 2 i 3, art. 10, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 6 i 7, art. 16 ust. 1-5, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 1-3 i art. 26 ust. 3 rozporządzenia 2021/821;

2) rozstrzygania o konieczności uzyskania zezwolenia na obrót w przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2021/821;

3) wydawania zakazu tranzytu w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2021/821;

4) wydawania zakazu wywozu albo nakładania wymogu uzyskania zezwolenia na wywóz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2021/821;

5) nakładania wymogu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia 2021/821;

6) wydawania zakazu korzystania z generalnego unijnego zezwolenia na wywóz, o którym mowa w art. 12 ust. 7 rozporządzenia 2021/821;

7) zasięgania i wydawania opinii w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, art. 16 ust. 5 i art. 21 ust. 4 rozporządzenia 2021/821;

8) występowania do właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o nieudzielenie zezwolenia na wywóz albo jego unieważnienie, zawieszenie, modyfikację lub odwołanie w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia 2021/821, a także prowadzenia konsultacji, zgodnie z art. 14 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia 2021/821, z właściwym organem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który wystąpił do organu kontroli obrotu o nieudzielenie zezwolenia na wywóz, jego unieważnienie, zawieszenie, modyfikację lub odwołanie;

9) zawieszania wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów podwójnego zastosowania, które zostały albo nie zostały objęte ważnym zezwoleniem na wywóz, w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 21 ust. 3 rozporządzenia 2021/821;

10) wyznaczania przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej do Grupy Koordynacyjnej ds. Produktów Podwójnego Zastosowania, o której mowa w art. 24 rozporządzenia 2021/821;

11) wzywania eksportera, pośrednika lub dostawcy pomocy technicznej do okazania zapisów lub rejestrów oraz dokumentów określonych w art. 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/821 oraz wzywania podmiotu dokonującego wewnątrz-unijnego transferu produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia 2021/821 do okazania dokumentów i rejestrów, o których mowa w art. 27 ust. 4 rozporządzenia 2021/821.

2. Organ kontroli obrotu przed rozstrzygnięciem o konieczności uzyskania zezwolenia na wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia 2021/821 w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2021/821, oraz przed wydaniem zakazu tranzytu w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2021/821, może wystąpić do organów opiniujących o zajęcie stanowiska. Przepisy art. 12 ust. 2 i art. 12a stosuje się odpowiednio.”;

11) po art. 17a dodaje się art. 17b w brzmieniu:

„Art. 17b. W przypadku złożenia wniosku o zezwolenie w sposób określony w art. 9 ust. 7b doręczenie decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 i 2, następuje za pośrednictwem systemu PIP w przypadku, gdy wnioskodawca wybierze elektroniczną formę komunikacji z organem kontroli obrotu.”;

12) uchyla się art. 21;

13) w art. 21a wyrazy „rozporządzenia nr 428/2009” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2021/821”;

14) w art. 22:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku gdy właściwe organy kraju zagranicznego eksportera lub zagranicznego dostawcy tego wymagają, organ kontroli obrotu, na wniosek podmiotu, może wydać certyfikat importowy lub poświadczyć oświadczenie końcowego użytkownika.

1a. W przypadku gdy właściwe organy kraju zagranicznego eksportera lub zagranicznego dostawcy tego wymagają, organ kontroli obrotu, w ramach poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, może zobowiązać się do uznania ograniczeń i warunków związanych z obrotem towarami o znaczeniu strategicznym określonych przez te organy.”,

b) w ust. 1b po wyrazach „zagranicznego eksportera” dodaje się wyrazy „lub zagranicznego dostawcy”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 2, 6, 6a i 7. Wniosek o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika składa się:

1) w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 pkt 1 albo

2) w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu PIP, na formularzu, który zawiera dane i informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2, oraz załączniki, o których mowa w art. 9 ust. 6, 6a i 7.”,

d) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Wydanie certyfikatu importowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.”,

e) w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Odmowa wydania certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika następuje w drodze decyzji administracyjnej.”,

f) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Certyfikat importowy traci ważność, o ile nie został przedstawiony właściwym władzom poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 12 miesięcy od jego wydania.”,

g) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności: nazwę importera lub odbiorcy, nazwę zagranicznego eksportera lub zagranicznego dostawcy, ich adresy, nazwę i opis towaru o znaczeniu strategicznym, numer kontrolny, ilość i wartość, opis końcowego zastosowania towaru o znaczeniu strategicznym, informację o dacie utraty ważności certyfikatu importowego oraz oświadczenie, że importer lub odbiorca:”,

h) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku złożenia wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub wniosku o wydanie poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika w sposób określony w art. 9 ust. 7b doręczenie decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 2b i 6, oraz doręczenie poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika następuje za pośrednictwem systemu PIP w przypadku, gdy wnioskodawca wybierze elektroniczną formę komunikacji z organem kontroli obrotu.”;

15) w art. 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku wywozu uzbrojenia do końcowych użytkowników posiadających siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej, z wyłączeniem końcowych użytkowników posiadających siedzibę w krajach określonych w części 2 sekcji A załącznika II do rozporządzenia 2021/821, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, legalizuje konsul w sposób określony w art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1329 oraz z 2025 r. poz. 1006 i 1171).”;

16) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Rejestr udzielonych zezwoleń indywidualnych i zezwoleń globalnych oraz podmiotów korzystających z krajowych zezwoleń generalnych i generalnych unijnych zezwoleń na wywóz

Art. 24a. 1. Organ kontroli obrotu prowadzi w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160), zwanym dalej „systemem”, rejestr:

1) udzielonych zezwoleń indywidualnych,

2) udzielonych zezwoleń globalnych,

3) podmiotów korzystających z krajowych zezwoleń generalnych udzielonych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 oraz podmiotów korzystających z generalnych unijnych zezwoleń na wywóz

- zwany dalej „rejestrem”.

2. Rejestr zawiera następujące dane dotyczące:

1) udzielonych zezwoleń indywidualnych i zezwoleń globalnych:

a) nazwę i adres siedziby albo miejsca zamieszkania wnioskodawcy,

b) nazwę i adres siedziby albo miejsca zamieszkania eksportera lub dostawcy,

c) nazwę i adres siedziby albo miejsca zamieszkania zagranicznego importera lub zagranicznego odbiorcy,

d) nazwę i adres siedziby albo miejsca zamieszkania końcowego użytkownika,

e) nazwę i opis (typ, marka, rodzaj, numer fabryczny) towaru o znaczeniu strategicznym, którego dotyczy zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne,

f) numer udzielonego zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego,

g) datę wydania i ważności zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego,

h) numer kontrolny określony w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3, albo w załącznikach I i IV do rozporządzenia 2021/821, albo wskazanie, że towar nie znajduje się w załącznikach I i IV do rozporządzenia 2021/821,

i) kategorię uzbrojenia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 27b - jeżeli towar taką kategorię posiada,

j) kod klasyfikacyjny w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej,

k) ilość i wartość towarów o znaczeniu strategicznym oraz walutę transakcji,

l) informację o sposobie końcowego wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym przez końcowego użytkownika, w tym informację, czy towar jest przeznaczony dla przedstawicielstwa dyplomatycznego określonego państwa w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej,

m) opis usługi pośrednictwa, jej wartość oraz walutę transakcji,

n) opis pomocy technicznej, jej wartość oraz walutę transakcji;

2) podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych:

a) dane podmiotu zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 8 ust. 3,

b) numer krajowego zezwolenia generalnego lub numer generalnego unijnego zezwolenia na wywóz,

c) datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3,

d) planowany termin rozpoczęcia obrotu na podstawie krajowego zezwolenia generalnego przez dany podmiot.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki jest administratorem danych oraz informacji gromadzonych i przetwarzanych w rejestrze w celu realizacji zadań wynikających z ustawy, w tym danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4)).

4. Danych, o których mowa w ust. 2, zgromadzonych w rejestrze nie usuwa się, z wyłączeniem danych osobowych, które są przetwarzane przez okres 10 lat, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki w celu realizacji zadań określonych w ustawie zapewnia utrzymanie i rozwój rejestru, w tym:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru;

2) dokonuje niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w rejestrze;

3) zapewnia integralność danych zawartych w rejestrze.

6. W przypadku zmiany danych osobowych wpisanych do rejestru, podmiot wpisany do rejestru zgłasza te zmiany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia zmiany danych. Minister właściwy do spraw gospodarki zmienia dane w rejestrze w terminie 14 dni od zgłoszenia.

7. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi do tych danych lub ich przekazywaniu. Zabezpieczenia te polegają co najmniej na:

1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób pisemnie do tego upoważnionych;

2) pisemnym zobowiązaniu się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy;

3) regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych.

Art. 24b. Organ kontroli obrotu dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po wydaniu dokumentów, o których mowa w art. 24a ust. 1 pkt 1 i 2, oraz złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3, przez podmiot, który będzie korzystał z krajowego zezwolenia generalnego. W przypadku generalnego unijnego zezwolenia na wywóz wpisu do rejestru dokonuje się niezwłocznie po przekazaniu organowi kontroli obrotu przez podmiot powiadomienia o korzystaniu z takiego zezwolenia, w terminie określonym w rozporządzeniu 2021/821 odpowiednio dla każdego generalnego unijnego zezwolenia na wywóz.

Art. 24c. 1. Organ kontroli obrotu udostępnia podmiotowi, któremu udzielono zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego, a także podmiotowi, który korzysta z krajowego zezwolenia generalnego lub generalnego unijnego zezwolenia na wywóz, dane z rejestru, o których mowa w art. 24a ust. 2, za pośrednictwem systemu PIP, w części dotyczącej tych podmiotów.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, składają wniosek o uzyskanie dostępu do danych z rejestru w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu PIP.

3. Wniosek o uzyskanie dostępu do danych z rejestru zawiera:

1) dane osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w ust. 1:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które go wydało,

c) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu do kontaktu w sprawie wniosku;

2) dane podmiotu, o którym mowa w ust. 1:

a) nazwę podmiotu,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) dane osoby fizycznej, której będzie nadany dostęp do rejestru:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które go wydało;

4) dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 25 ust. 1, o ile ewidencja ta jest prowadzona w postaci elektronicznej w systemie, z wykorzystaniem usługi online udostępnionej w systemie PIP:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które go wydało.

4. Wniosek o uzyskanie dostępu do danych z rejestru opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

5. Jeżeli wniosek o uzyskanie dostępu do danych z rejestru jest niekompletny lub zawiera nieprawidłowe lub błędne dane, organ kontroli obrotu informuje podmiot składający wniosek o uchybieniach za pośrednictwem systemu PIP.

6. Do rozpatrywania wniosku o uzyskanie dostępu do danych z rejestru nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

Art. 24d. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze porozumienia, powierzyć instytutowi badawczemu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534, z 2025 r. poz. 1017 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 160) lub instytutowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2026 r. poz. 194), w którego przedmiocie i zakresie działalności znajdują się badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, realizację niektórych zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu, polegających na zapewnianiu jego ciągłej i bezawaryjnej pracy, podejmowaniu działań serwisowych oraz wdrażaniu nowych funkcjonalności tego systemu.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) przedmiot porozumienia i okres jego trwania;

2) charakter i cel przetwarzania danych niezbędny dla utrzymania i rozwoju systemu;

3) wskazanie, że dotyczy danych, o których mowa w art. 24a ust. 2;

4) kategorie podmiotów, o których mowa w art. 24a ust. 2 pkt 2;

5) prawa i obowiązki administratora danych;

6) obowiązki podmiotu, z którym zawarto porozumienie, o których mowa w ust. 4;

7) sposób, zakres oraz częstotliwość prowadzenia przez administratora danych kontroli przetwarzania danych.

4. Podmiot, z którym zawarto porozumienie, jest obowiązany:

1) przetwarzać dane wyłącznie w celu niezbędnym dla utrzymania i rozwoju systemu;

2) działać wyłącznie zgodnie z upoważnieniem administratora danych;

3) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności, również w zakresie środków technicznych ich zabezpieczenia;

4) udzielać administratorowi danych pomocy w realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z prawami określonymi w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

5) po zakończeniu świadczenia usługi przetwarzania danych usunąć albo zwrócić administratorowi danych wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie istniejące kopie danych osobowych, chyba że przepisy prawa wymagają przechowywania tych danych osobowych;

6) udostępniać administratorowi danych wszelkie informacje związane z weryfikacją prawidłowości realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 1;

7) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych.

5. Podmiot, z którym zawarto porozumienie, może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi przetwarzającemu każdorazowo wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, w przypadku gdy porozumienie, o którym mowa w ust. 1, przewiduje takie prawo, na warunkach i w zakresie przez nie określonych.

6. Powierzenie przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 5, następuje za zgodą administratora danych. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

17) w art. 25:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej w systemie, z wykorzystaniem usługi online udostępnionej w systemie PIP, albo w innym systemie teleinformatycznym posiadającym rozwiązania umożliwiające rejestrację i przechowywanie wpisów wraz z kopią zapasową oraz pozwalającym na weryfikację wpisów na podstawie dokumentów przechowywanych przez podmiot prowadzący tę ewidencję.

1b. Podmiot zamierzający prowadzić ewidencję w systemie składa wniosek o dostęp do danych i informacji zawartych w rejestrze za pośrednictwem systemu PIP, w sposób określony w art. 24c.”,

b) w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) numer zezwolenia indywidualnego albo zezwolenia globalnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym albo numer krajowego zezwolenia generalnego albo generalnego unijnego zezwolenia na wywóz, w przypadku gdy jest wymagane.”;

18) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot, który dokonuje obrotu na podstawie krajowego zezwolenia generalnego lub generalnego unijnego zezwolenia na wywóz, jest obowiązany przekazać organowi kontroli obrotu roczną informację o realizacji tego obrotu albo jego braku w terminie do końca I kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy ta informacja. Informacja ta jest przekazywana w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo za pośrednictwem systemu PIP.”;

19) w art. 27a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot dokonujący wywozu lub transferu wewnątrzunijnego uzbrojenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych roczny raport z faktycznego wykonania tego wywozu lub transferu wewnątrzunijnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do końca kwietnia następnego roku.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwę, ilość i wartość uzbrojenia będącego przedmiotem wywozu lub transferu wewnątrzunijnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;

20) art. 27c otrzymuje brzmienie:

„Art. 27c. 1. Minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje roczną informację dotyczącą wywozu oraz transferu wewnątrzunijnego uzbrojenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwym organom Unii Europejskiej w terminie do końca II kwartału następnego roku.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych publikuje informację, o której mowa w ust. 1, w terminie do końca III kwartału następnego roku.”;

21) w art. 33 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Kto zamieszcza nieprawdziwe lub niepełne dane lub informacje we wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego albo zezwolenia globalnego, wniosku o wydanie certyfikatu importowego albo wniosku o wydanie poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.”.