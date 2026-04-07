Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 475
USTAWA
z dnia 27 lutego 2026 r.
o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Art. 1.
„Art. 81a. 1. Przewoźnik lub operator publicznego transportu zbiorowego wykonujący przewozy w transporcie kolejowym stosuje kasy rejestrujące, o których mowa w art. 57 ust. 1, od dnia 1 kwietnia 2027 r.
2. Warunek otrzymania dopłaty, o którym mowa w art. 55 ust. 11 pkt 2, stosuje się do przewoźników i operatorów, o których mowa w ust. 1, od dnia 1 kwietnia 2027 r.”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-04-07
- Data wejścia w życie: 2026-04-08
- Data obowiązywania: 2026-04-08
- Z mocą od: 2026-01-01
