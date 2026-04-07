Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 476
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 25 marca 2026 r.
w sprawie wniosków i realizacji umów o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, o środki na utworzenie stanowiska pracy oraz o finansowanie kosztów wynagrodzenia
Na podstawie art. 171 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, 1746 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 451) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) sposób składania i rozpatrywania wniosku o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, wniosku o środki na utworzenie stanowiska pracy oraz wniosku o finansowanie kosztów wynagrodzenia;
2) informacje zawarte we wniosku o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, wniosku o środki na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej lub w przedsiębiorstwie społecznym oraz wniosku o finansowanie kosztów wynagrodzenia w spółdzielni socjalnej lub w przedsiębiorstwie społecznym oraz dokumenty składane z wnioskiem;
3) formy zabezpieczenia umowy;
4) sposób realizacji umowy o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, umowy o środki na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej lub w przedsiębiorstwie społecznym oraz umowy o finansowanie kosztów wynagrodzenia w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym, w tym sposób rozliczania wydatków.
§ 2.
2. W przypadku gdy siedziba spółdzielni socjalnej znajduje się w innym powiecie niż miejsce zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub poszukującego pracy, starosta właściwy ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej, wraz ze starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub poszukującego pracy, mogą ustalić, w drodze porozumienia, zasady współpracy i finansowania w zakresie przyznawania środków.
3. Wnioskodawca może złożyć wniosek o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami w postaci papierowej lub elektronicznej.
§ 3.
1) dane dotyczące odpowiednio bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS albo poszukującego pracy:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres zamieszkania oraz adres do doręczeń,
d) adres poczty elektronicznej i numer telefonu, o ile posiada;
2) przewidywany adres spółdzielni socjalnej;
3) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
4) opis planowanej działalności gospodarczej, którą ma wykonywać zakładana spółdzielnia socjalna, w tym informacje o niezbędnych uprawnieniach, pozwoleniach, licencjach lub koncesjach;
5) szacowane przychody i koszty w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej (miesięcznie) wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń;
6) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, materiałów reklamowych, wartości niematerialnych lub prawnych, na pozyskanie lub dostosowanie lokalu do planowanej działalności, na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności;
7) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną wraz ze źródłami ich finansowania;
8) kwotę wnioskowanych środków;
9) informację o proponowanej formie lub o proponowanych formach zabezpieczenia umowy;
10) podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku o środki na założenie spółdzielni socjalnej bezrobotny lub poszukujący pracy dołączają aktualne na dzień złożenia wniosku oświadczenia o:
1) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872), za przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2025 r. poz. 633 oraz z 2026 r. poz. 347 i 421) lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) niewykonywaniu w okresie ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i o niepozostawaniu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) niewykonywaniu za granicą działalności gospodarczej i o niepozostawaniu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
4) nieskorzystaniu z bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
5) nieskorzystaniu z umorzenia pożyczki, o którym mowa w art. 187 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, zwanej dalej „ustawą”;
6) nieprzerwaniu z własnej winy w okresie ostatnich 12 miesięcy realizacji formy pomocy określonej w ustawie;
7) niepełnieniu w okresie ostatnich 6 miesięcy funkcji członka zarządu spółdzielni socjalnej;
8) niezłożeniu do innego starosty wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub wniosku o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej; za niezłożenie wniosku uznaje się również przypadek, gdy wniosek w powyższym zakresie został złożony i rozpoznany, a umowa nie została ani nie zostanie zawarta.
3. Do wniosku o środki na założenie spółdzielni socjalnej poszukujący pracy, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 3 ustawy, dołącza oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4-8, oraz oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej i niepozostawaniu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
4. Do wniosku o środki na założenie spółdzielni socjalnej absolwent CIS lub absolwent KIS dołączają oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 oraz 7 i 8.
5. Do wniosku o środki na założenie spółdzielni socjalnej wnioskodawca dołącza pisemne oświadczenia założycieli spółdzielni socjalnej, o których mowa w art. 162 ust. 5 ustawy.
6. Jeżeli bezrobotni, absolwenci CIS, absolwenci KIS lub poszukujący pracy, którzy zamierzają założyć spółdzielnię socjalną, składają wspólny wniosek o środki na założenie spółdzielni socjalnej, wniosek ten zawiera informacje, o których mowa w ust. 1, oraz odpowiednio oświadczenia, o których mowa:
1) w ust. 2 i 5 - dołączane przez bezrobotnego lub poszukującego pracy;
2) w ust. 3 i 5 - dołączane przez poszukującego pracy, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 3 ustawy;
3) w ust. 4 i 5 - dołączane przez absolwenta CIS lub absolwenta KIS.
§ 4.
1) dane dotyczące odpowiednio bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub poszukującego pracy:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres zamieszkania oraz adres do doręczeń,
d) adres poczty elektronicznej i numer telefonu, o ile wnioskodawca je posiada;
2) oznaczenie spółdzielni socjalnej:
a) nazwę,
b) imię (imiona) i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania, a także numer PESEL każdej z tych osób, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres,
d) adres do doręczeń elektronicznych, o ile posiada,
e) adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
f) adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
g) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
h) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
i) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
j) opis prowadzonej działalności gospodarczej;
3) kwotę wnioskowanych środków;
4) informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej;
5) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, materiałów reklamowych, wartości niematerialnych lub prawnych, na pozyskanie lub dostosowanie do planowanej działalności lokalu, na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z przystąpieniem do spółdzielni socjalnej;
6) kalkulację wydatków wraz ze źródłami ich finansowania, zawierającą dla wydatków finansowanych ze środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej ceny brutto, podatek od towarów i usług i ceny netto;
7) informację o proponowanej formie lub o proponowanych formach zabezpieczenia umowy;
8) podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub poszukujący pracy dołączają:
1) oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 2-4;
2) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia wnioskodawcy na członka oraz do jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
3) oświadczenia osób reprezentujących spółdzielnię socjalną i osób zarządzających spółdzielnią socjalną o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, za przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
4) oświadczenia spółdzielni socjalnej o:
a) niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) niezaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych,
c) nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
d) niepozostawaniu w stanie likwidacji.
3. Do wniosku o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej wnioskodawca lub wnioskodawcy dołączają:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie spółdzielnia socjalna otrzymała w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2831”, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468 i 1652).
§ 5.
1) jest kompletny i prawidłowo sporządzony;
2) do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty zgodnie z § 3 ust. 2-5;
3) wnioskodawca spełnia warunki określone odpowiednio w art. 162 ust. 1-3 ustawy;
4) starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
2. Wniosek o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej może być uwzględniony, jeżeli:
1) jest kompletny i prawidłowo sporządzony;
2) do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty zgodnie z § 3 ust. 2-4 i § 4 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3;
3) wnioskodawca spełnia warunki określone odpowiednio w art. 162 ust. 1-3 ustawy, spółdzielnia socjalna spełnia warunki określone w art. 163 ustawy;
4) starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
3. Powiatowy urząd pracy weryfikuje spełnienie przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub poszukującego pracy warunku, o którym mowa w art. 162 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz spełnienie przez bezrobotnego lub poszukującego pracy warunku, o którym mowa w art. 162 ust. 1 pkt 6 ustawy, w rejestrach publicznych lub w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanym dalej „systemem teleinformatycznym”, do których ma dostęp.
4. Starosta może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.
5. Powiatowy urząd pracy weryfikuje w systemie teleinformatycznym, do którego ma dostęp, spełnienie przez spółdzielnię socjalną warunku, o którym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, oraz warunku niezalegania z opłacaniem składek, o których mowa w art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy.
6. W razie stwierdzenia braków we wniosku o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub wniosku o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub błędów rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek starosta wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie, niekrótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
7. O uwzględnieniu lub o odmowie uwzględnienia wniosku o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.
§ 6.
2. W przypadku umowy o środki na założenie spółdzielni socjalnej:
1) środki podlegają przekazaniu przez starostę w terminie określonym w umowie, niewcześniej niż po złożeniu wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego;
2) za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę określoną w umowie ze starostą, wynikającą z uchwały członków założycieli spółdzielni socjalnej, jednak niewcześniejszą niż data przekazania środków.
3. Rozliczenie otrzymanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest składane w terminie do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną, a w przypadku przystąpienia do spółdzielni socjalnej - od dnia przystąpienia do spółdzielni przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub poszukującego pracy.
4. Rozliczenie otrzymanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest dokonywane na podstawie zestawienia wydatków na poszczególne towary i usługi, sporządzonego na podstawie opłaconych faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, z wyszczególnieniem cen brutto, kwot podatku od towarów i usług oraz cen netto.
5. Jeżeli spółdzielni socjalnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, rozliczenie otrzymanych środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej obejmuje wydatki bez podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy spółdzielni socjalnej prawo to nie przysługuje - rozliczenie obejmuje wydatki z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
6. Do rozliczenia otrzymanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej dołącza się kopie dokumentów potwierdzających nabycie towarów i usług oraz dokonanie zapłaty.
7. Starosta na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, poszukującego pracy lub spółdzielni socjalnej może zaakceptować, przed złożeniem rozliczenia otrzymanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji wydatków mieszczące się w kwocie przyznanych środków, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię socjalną lub rodzaj pracy, którą wykonuje bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub poszukujący pracy w ramach spółdzielni socjalnej.
8. Zwrot niewydatkowanych środków, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy, następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia rozliczenia otrzymanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
9. Starosta, na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, poszukującego pracy lub spółdzielni socjalnej, może przedłużyć lub przywrócić termin na wydatkowanie lub rozliczenie otrzymanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w przypadku gdy za przedłużeniem lub przywróceniem tego terminu przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, poszukującego pracy lub spółdzielni socjalnej.
§ 7.
2. Jeżeli założonej spółdzielni socjalnej lub spółdzielni socjalnej, do której przystąpił bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub poszukujący pracy, do dnia spełnienia warunku posiadania członkostwa w spółdzielni socjalnej przez 12 miesięcy przez osobę, która otrzymała środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, starosta weryfikuje co najmniej raz w roku, czy spółdzielnia socjalna nie nabyła tego prawa, niedłużej jednak niż przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli spółdzielnia socjalna nabyła prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, starosta sprawdza, czy dokonała zwrotu równowartości podatku od towarów i usług zakupionych w ramach środków na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej na wyodrębniony rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy albo samorządu powiatu.
§ 8.
2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o środki na utworzenie stanowiska pracy wraz z załącznikami w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Wniosek o środki na utworzenie stanowiska pracy zawiera:
1) oznaczenie spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego:
a) nazwę i formę prawną,
b) imię (imiona) i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, a także numer PESEL każdej z tych osób, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres,
d) adres do doręczeń elektronicznych, o ile posiada,
e) adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 806),
f) adres miejsca wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy,
g) adres poczty elektronicznej i numer telefonu spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego,
h) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
i) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną, a w przypadku przedsiębiorstwa społecznego - datę uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego,
j) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
k) opis prowadzonej działalności, a w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej - opis prowadzonej działalności przedsiębiorstwa społecznego;
2) informację o liczbie tworzonych stanowisk pracy;
3) informację o rodzaju pracy oraz opis zadań, jakie ma wykonywać skierowany bezrobotny lub skierowany poszukujący pracy;
4) informację o wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnych do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny lub skierowany poszukujący pracy;
5) szczegółową specyfikację wydatków dotyczących utworzenia stanowisk pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, wartości niematerialnych lub prawnych, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii;
6) kalkulację wydatków na utworzenie poszczególnych stanowisk pracy wraz ze źródłami ich finansowania, zawierającą dla wydatków finansowanych ze środków na utworzenie stanowiska pracy ceny brutto, podatek od towarów i usług oraz ceny netto;
7) wnioskowaną kwotę środków;
8) informację o proponowanej formie lub o proponowanych formach zabezpieczenia umowy;
9) podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego.
4. Do wniosku o środki na utworzenie stanowiska pracy spółdzielnia socjalna dołącza:
1) oświadczenia osób reprezentujących spółdzielnię socjalną i osób zarządzających spółdzielnią socjalną o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, za przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) oświadczenia spółdzielni socjalnej na dzień złożenia wniosku o:
a) niezmniejszaniu w okresie ostatnich 6 miesięcy wymiaru czasu pracy i stanu zatrudnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia z innych przyczyn - uzupełnieniu odpowiednio wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia,
b) wykonywaniu przez ostatnie 6 miesięcy działalności gospodarczej,
c) niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d) niezaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych,
e) nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
f) niepozostawaniu w stanie likwidacji;
3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie spółdzielnia socjalna otrzymała w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
4) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
5. Do wniosku o środki na utworzenie stanowiska pracy przedsiębiorstwo społeczne dołącza:
1) oświadczenia osób reprezentujących przedsiębiorstwo społeczne i osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, za przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) oświadczenia przedsiębiorstwa społecznego na dzień złożenia wniosku:
a) o posiadaniu przez ostatnie 6 miesięcy statusu przedsiębiorstwa społecznego,
b) o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, c-f;
3) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3, oraz informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 4.
§ 9.
1) jest kompletny i prawidłowo sporządzony;
2) do wniosku zostały dołączone odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 4 albo 5;
3) spółdzielnia socjalna lub przedsiębiorstwo społeczne spełniają odpowiednio warunki określone w art. 168 ust. 1 ustawy;
4) starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
2. Powiatowy urząd pracy weryfikuje w rejestrach publicznych lub w systemie teleinformatycznym, do których ma dostęp, spełnianie przez spółdzielnię socjalną lub przedsiębiorstwo społeczne odpowiednio warunków, o których mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3 i 5, art. 168 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz warunku niezalegania z opłacaniem należnych składek, o których mowa w art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. W razie stwierdzenia braków we wniosku o środki na utworzenie stanowiska pracy lub błędów rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek starosta wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie, niekrótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
4. O uwzględnieniu lub o odmowie uwzględnienia wniosku o środki na utworzenie stanowiska pracy starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.
§ 10.
2. Rozliczenie otrzymanych środków na utworzenie stanowiska pracy jest składane w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania środków przez spółdzielnię socjalną lub przedsiębiorstwo społeczne.
3. Rozliczenie otrzymanych środków na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywane na podstawie zestawienia wydatków na poszczególne towary i usługi, sporządzonego na podstawie opłaconych faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, z wyszczególnieniem cen brutto, kwot podatku od towarów i usług i cen netto.
4. Jeżeli spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwu społecznemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, rozliczenie otrzymanych środków na utworzenie stanowiska pracy obejmuje wydatki bez podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwu społecznemu prawo to nie przysługuje - rozliczenie obejmuje wydatki z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
5. Do rozliczenia otrzymanych środków na utworzenie stanowiska pracy dołącza się kopie dokumentów potwierdzających nabycie towarów i usług oraz dokonanie zapłaty.
6. Starosta, na wniosek spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego, może uznać, przed złożeniem rozliczenia otrzymanych środków na utworzenie stanowiska pracy, za prawidłowo poniesione również wydatki inne niż zawarte w szczegółowej specyfikacji wydatków, które mieszczą się w kwocie przyznanych środków na utworzenie stanowiska pracy, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę specyfikę utworzonego stanowiska pracy.
7. Zwrot niewydatkowanych środków, o których mowa w art. 169 ust. 4 pkt 2 ustawy, następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia rozliczenia otrzymanych środków na utworzenie stanowiska pracy.
8. Starosta może przedłużyć lub przywrócić termin na wydatkowanie lub rozliczenie otrzymanych środków na utworzenie stanowiska pracy, w przypadku gdy za przedłużeniem lub przywróceniem tego terminu przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego.
9. Starosta przed skierowaniem bezrobotnego lub poszukującego pracy do spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego, z którymi zawarł umowę o środki na utworzenie stanowiska pracy, stwierdza utworzenie stanowiska pracy.
§ 11.
2. Jeżeli spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwu społecznemu do dnia spełnienia warunków utrzymania stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznanymi środkami oraz zatrudnienia na tym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy przez 18 miesięcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, starosta weryfikuje co najmniej raz w roku, czy podmiot ten nie nabył tego prawa, niedłużej jednak niż przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli podmiot ten nabył prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, starosta sprawdza, czy dokonał on zwrotu równowartości podatku od towarów i usług zakupionych w ramach środków na utworzenie stanowiska pracy na wyodrębniony rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy albo samorządu powiatu.
§ 12.
2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o finansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z załącznikami w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Wniosek o finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy zawiera:
1) dane, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1;
2) informację o liczbie skierowanych bezrobotnych lub skierowanych poszukujących pracy, których koszty wynagrodzenia mają być finansowane;
3) informację o rodzaju pracy oraz opis zadań, jakie ma wykonywać skierowany bezrobotny lub skierowany poszukujący pracy na stanowisku pracy objętym finansowaniem kosztów wynagrodzenia;
4) informację o wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnych do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny lub skierowany poszukujący pracy;
5) wnioskowaną kwotę na finansowanie kosztów wynagrodzeń;
6) informację o proponowanej formie lub o proponowanych formach zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia;
7) podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego.
4. Do wniosku o finansowanie kosztów wynagrodzenia wnioskodawca dołącza:
1) oświadczenia osób reprezentujących odpowiednio spółdzielnię socjalną albo przedsiębiorstwo społeczne i osób zarządzających odpowiednio spółdzielnią socjalną albo przedsiębiorstwem społecznym o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, za przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) oświadczenie odpowiednio spółdzielni socjalnej albo przedsiębiorstwa społecznego o:
a) niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy i zatrudnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia z innych przyczyn - o uzupełnieniu odpowiednio wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy lub w okresie swojego funkcjonowania, w przypadku gdy spółdzielnia socjalna wykonywała działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy, a przedsiębiorstwo społeczne posiadało status przedsiębiorstwa społecznego krócej niż 6 miesięcy,
b) niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
c) niezaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych,
d) nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
e) niepozostawaniu w stanie likwidacji;
3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie spółdzielnia socjalna lub przedsiębiorstwo społeczne otrzymały w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
4) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§ 13.
1) jest kompletny i prawidłowo sporządzony;
2) do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty zgodnie z § 12 ust. 4;
3) spółdzielnia socjalna lub przedsiębiorstwo społeczne spełniają warunki określone w art. 163 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 oraz art. 168 ust. 2 pkt 1 ustawy;
4) starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
2. Powiatowy urząd pracy weryfikuje w rejestrach publicznych lub w systemie teleinformatycznym, do których ma dostęp, spełnianie przez spółdzielnię socjalną lub przedsiębiorstwo społeczne odpowiednio warunków, o których mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, oraz warunku niezalegania z opłacaniem należnych składek, o których mowa w art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Do wniosków o finansowanie kosztów wynagrodzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 3 i 4.
§ 14.
2. Finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy jest wypłacane miesięcznie do dnia określonego w umowie.
3. Comiesięczna wypłata środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, począwszy od drugiej wypłaty, jest dokonywana po uprzednim przedstawieniu przez spółdzielnię socjalną lub przedsiębiorstwo społeczne rozliczenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia wypłacone za poprzedni miesiąc.
4. Spółdzielnia socjalna lub przedsiębiorstwo społeczne przez okres wskazany w umowie o finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy dokonują co miesiąc rozliczenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia wypłacone skierowanemu bezrobotnemu lub skierowanemu poszukującemu pracy i w terminie 14 dni od dnia wypłaty wynagrodzenia przedkładają staroście następujące dokumenty potwierdzające te wydatki:
1) kopię wyciągu z listy płac dotyczącego skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy zawierającego imię (imiona) i nazwisko tej osoby oraz kwotę wynagrodzenia z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia lub kopią przelewu wynagrodzenia na konto skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy;
2) kopię wyciągu z listy obecności lub z ewidencji czasu pracy, dotyczącego skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy zawierającego imię (imiona) i nazwisko oraz czas pracy tej osoby;
3) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.
5. Spółdzielnia socjalna lub przedsiębiorstwo społeczne, w terminie miesiąca od dnia upływu okresu, o którym mowa w art. 169 ust. 5 pkt 2 ustawy, przedkłada staroście:
1) rozliczenie wydatków poniesionych na wynagrodzenia, za okres 12 miesięcy, zawierające wykaz wydatków poniesionych na wynagrodzenia wypłacone dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy wraz z odpowiednim rozliczeniem finansowym;
2) zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
3) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, za miesiące, za które nie przedstawiono tych dokumentów w ramach comiesięcznych rozliczeń wydatków poniesionych na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4.
§ 15.
1) poręczenie;
2) weksel in blanco;
3) weksel z poręczeniem wekslowym (aval);
4) gwarancja bankowa;
5) zastaw rejestrowy na prawach lub rzeczach;
6) blokada środków zgromadzonych na rachunku płatniczym lub
7) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
2. Przy zabezpieczeniu umowy w formie weksla in blanco albo aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika jest konieczne ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, w formie określonej w ust. 1 pkt 1 i 3-6.
3. Poręczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może udzielić osoba fizyczna lub osoba prawna.
4. W przypadku poręczenia udzielonego przez osobę fizyczną poręczyciel składa staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Poręczyciel potwierdza podpisem prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu.
5. Jeżeli spółdzielni socjalnej do dnia spełnienia warunku posiadania członkostwa w spółdzielni socjalnej przez 12 miesięcy przez osobę, która otrzymała środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, starosta na wniosek tej osoby lub spółdzielni socjalnej może wyrazić zgodę na zmniejszenie wartości zabezpieczenia ustanowionego do umowy o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej albo może przyjąć nowe zabezpieczenie w celu zabezpieczenia zwrotu równowartości podatku od towarów i usług, zwalniając jednocześnie dotychczasowe zabezpieczenie umowy.
6. Jeżeli spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwu społecznemu do dnia spełnienia warunku utrzymania stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznanymi środkami na utworzenie stanowiska pracy oraz zatrudnienia na tym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy przez 18 miesięcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, starosta na wniosek tego podmiotu może wyrazić zgodę na zmniejszenie wartości zabezpieczenia ustanowionego do umowy o środki na utworzenie stanowiska pracy albo może przyjąć nowe zabezpieczenie w celu zabezpieczenia zwrotu równowartości podatku od towarów i usług, zwalniając jednocześnie dotychczasowe zabezpieczenie umowy.
§ 16.
2. Do realizacji umów o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, umów o środki na utworzenie stanowiska pracy i umów o finansowanie kosztów wynagrodzenia, zawartych od dnia 1 czerwca 2025 r. do dnia 1 grudnia 2025 r., stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym (Dz. U. poz. 963 oraz z 2024 r. poz. 1054).
3. Do umów o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, umów o środki na utworzenie stanowiska pracy i umów o finansowanie kosztów wynagrodzenia, zawartych w okresie od dnia 2 grudnia 2025 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem:
1) § 6 ust. 2 i 8 oraz § 10 ust. 7;
2) § 6 ust. 7 i § 10 ust. 6 - w zakresie terminu uznania za prawidłowo poniesione wydatki inne niż zawarte w szczegółowej specyfikacji wydatków.
§ 17.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym (Dz. U. poz. 963 oraz z 2024 r. poz. 1054), które utraciło moc z dniem 2 grudnia 2025 r. na podstawie art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, 1746 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 451).
- Data ogłoszenia: 2026-04-07
- Data wejścia w życie: 2026-04-08
- Data obowiązywania: 2026-04-08
