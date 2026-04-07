Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 482
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 3 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
Na podstawie art. 20d ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w ust. 6 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) z wykorzystaniem profilu osobistego.”;
2) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Posiadacz profilu zaufanego nie może zrezygnować z możliwości uwierzytelniania w sposób, o którym mowa w ust. 6 pkt 3.”;
3) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Komunikaty związane z funkcjonowaniem profilu zaufanego i konta profilu zaufanego są:
1) przesyłane na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, lub
2) udostępniane w aplikacji mObywatel w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019), jeżeli posiadacz konta profilu zaufanego jest jednocześnie użytkownikiem tej aplikacji i wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów.”;
4) po ust. 10 dodaje się ust. 10a-10c w brzmieniu:
„10a. Posiadacz konta profilu zaufanego dokonuje wyboru lub zmiany:
1) rodzaju komunikatów związanych z funkcjonowaniem profilu zaufanego i konta profilu zaufanego, które chce otrzymywać, spośród rodzajów komunikatów dostępnych w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany - samodzielnie w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany;
2) sposobu otrzymywania komunikatów związanych z funkcjonowaniem profilu zaufanego i konta profilu zaufanego, spośród sposobów wymienionych w ust. 10 - samodzielnie w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany.
10b. Przepisu ust. 10a pkt 2 nie stosuje się do sposobu otrzymywania potwierdzeń, informacji, komunikatów i powiadomień, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 3, § 12 ust. 4, § 15 ust. 5 i § 22 ust. 2.
10c. Posiadacz profilu zaufanego nie może zrezygnować z otrzymywania komunikatów generowanych przez system, w którym jest wydawany profil zaufany, dotyczących zdarzeń związanych z bezpieczeństwem profilu zaufanego.”.
§ 2.
Minister Cyfryzacji: wz. D. Standerski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
- Data ogłoszenia: 2026-04-07
- Data wejścia w życie: 2026-05-28
- Data obowiązywania: 2026-05-28
