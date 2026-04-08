Art. 1.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 60 i 176) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1:

a) w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „albo”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów inwestycyjnych.”;

2) w art. 72a w ust. 7 po wyrazach „prowadzącego rejestr uczestników” dodaje się wyrazy „albo ewidencję uczestników funduszu,”;

3) po art. 122 dodaje się art. 122a-122e w brzmieniu:

„Art. 122a. 1. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, mogą podlegać zarejestrowaniu w ewidencji uczestników funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

3. Ewidencję uczestników funduszu prowadzi towarzystwo będące organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, lub zarządzający z UE, który zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy.

4. Towarzystwo lub zarządzający z UE mogą powierzyć prowadzenie ewidencji uczestników funduszu:

1) podmiotowi, który na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, albo

2) podmiotowi prowadzącemu rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego.

5. W statucie funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, zamieszcza się informacje o systemie rejestracji certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu, a w przypadku gdy certyfikaty inwestycyjne podlegają zarejestrowaniu w ewidencji uczestników funduszu, także firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu prowadzącego tę ewidencję.

6. Ewidencja uczestników funduszu zawiera:

1) nazwę funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym;

2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa zarządzającego funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b, dodatkowo firmę, siedzibę i adres zarządzającego z UE;

3) w przypadku osoby fizycznej:

a) dane osobowe posiadacza certyfikatu inwestycyjnego,

b) adres korespondencyjny posiadacza certyfikatu inwestycyjnego, jeżeli go posiada,

c) adres poczty elektronicznej posiadacza certyfikatu inwestycyjnego, jeżeli posiadacz ten wyraził zgodę na komunikację w sprawach związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

4) w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

a) firmę (nazwę) posiadacza certyfikatu inwestycyjnego,

b) adres siedziby posiadacza certyfikatu inwestycyjnego oraz adres korespondencyjny tego posiadacza, jeżeli go posiada, albo adres do doręczeń elektronicznych, a także adres jego poczty elektronicznej, jeżeli posiadacz ten wyraził zgodę na komunikację w sprawach związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym posiadacza certyfikatu inwestycyjnego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, w przypadku gdy został mu nadany, a także identyfikator podmiotu prawnego zgodny z normą ISO 17442 nadany temu posiadaczowi przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich identyfikatorów (kod LEI);

5) dane dotyczące certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych emisji należących do posiadacza certyfikatów inwestycyjnych:

a) liczbę i rodzaj certyfikatów oraz serię lub międzynarodowy numer identyfikacyjny papieru wartościowego zgodny z normą ISO 6166 nadany przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich numerów (kod ISIN) certyfikatów inwestycyjnych,

b) w przypadku certyfikatu inwestycyjnego imiennego uprzywilejowanego w zakresie prawa głosu - liczbę głosów przypadających na taki certyfikat,

c) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu,

d) wzmiankę o tym, czy certyfikaty zostały w pełni opłacone,

e) informację o ustanowionych blokadach certyfikatów inwestycyjnych w ewidencji uczestników funduszu,

f) informację o ustanowionych obciążeniach na certyfikatach inwestycyjnych,

g) datę i czas operacji.

7. Ewidencja uczestników funduszu jest prowadzona w postaci elektronicznej. Podmiot prowadzący tę ewidencję prowadzi ją w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność zawartych w niej danych.

8. Na żądanie uczestnika funduszu podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu certyfikatu inwestycyjnego w tej ewidencji. Zaświadczenie zawiera informacje określone w ust. 6.

Art. 122b. 1. Podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu, w terminie 15 dni od dnia zakończenia miesiąca, w którym w ewidencji uczestników funduszu zostały zarejestrowane certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, określonej emisji przekazuje Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółce Akcyjnej informacje dotyczące tych certyfikatów inwestycyjnych, sporządzone według stanu na ostatni dzień tego miesiąca:

1) oznaczenie ich emisji, a w przypadku gdy są związane z subfunduszem - oznaczenie tego subfunduszu;

2) liczbę zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych tej emisji;

3) wskazanie świadczeń wynikających z certyfikatów inwestycyjnych oraz terminów, w których fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, powinien spełniać te świadczenia.

2. Podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu jest obowiązany przekazywać Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółce Akcyjnej, w terminie 15 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego miesiąca, informacje o wartości świadczeń wynikających z certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, które stały się wymagalne, sporządzone według stanu na ostatni dzień tego miesiąca, ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie świadczenia te zostały spełnione, a także aktualizować informacje, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy przestały one odpowiadać stanowi rzeczywistemu. Obowiązek ten wygasa wraz z przekazaniem Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółce Akcyjnej informacji, z której wynika, że fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych.

3. W informacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu wskazuje kod LEI identyfikujący fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, jest obowiązany uzyskać kod LEI przed terminem przekazania po raz pierwszy informacji, o których mowa w ust. 1, oraz utrzymywać jego aktualność co najmniej do dnia, w którym wygaśnie obowiązek, o którym mowa w ust. 2.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane w postaci elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie internetowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej.

Art. 122c. 1. Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, w:

1) ewidencji uczestników funduszu - w przypadku gdy są one zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,

2) depozycie papierów wartościowych - w przypadku gdy są one zarejestrowane w ewidencji uczestników funduszu

- wymaga zgody zgromadzenia inwestorów na zmianę systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych oraz zmiany statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 122a ust. 5.

2. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na zmianę systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych.

3. Zmiana statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 122a ust. 5, wchodzi w życie w terminie, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianie statutu funduszu.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana, jeżeli głosy za zmianą systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych oddali uczestnicy reprezentujący łącznie więcej niż połowę ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Jeżeli w głosowaniu głosy oddali uczestnicy reprezentujący nie więcej niż połowę ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu, towarzystwo może zwołać kolejne zgromadzenie inwestorów funduszu w celu wyrażenia zgody na zmianę systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku gdy mimo dwukrotnie prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów głosy oddali uczestnicy reprezentujący nie więcej niż połowę ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu, przyjmuje się, że zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana, jeżeli głosy za zmianą systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych oddała więcej niż połowa uczestników obecnych lub reprezentowanych podczas każdego głosowania.

Art. 122d. 1. W przypadku udzielenia przez zgromadzenie inwestorów zgody na zmianę systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych, o której mowa w art. 122c ust. 1 pkt 1, fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, rozwiązuje umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji certyfikatów inwestycyjnych albo umowę o rejestrację certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu w depozycie papierów wartościowych.

2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje z upływem 14 dni od dnia złożenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, oświadczenia o jej rozwiązaniu agentowi emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, niewcześniej jednak niż z dniem wejścia w życie zmiany statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 122a ust. 5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wskazuje dzień wejścia w życie zmiany statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 122a ust. 5. Do oświadczenia dołącza się uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 122c ust. 1 pkt 1.

3. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, agentowi emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zwalnia tego agenta z obowiązku, o którym mowa w art. 7a ust. 8b zdanie pierwsze ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych, których dotyczy rozwiązywana umowa.

4. Z dniem rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1, następuje wyrejestrowanie certyfikatów inwestycyjnych z ewidencji prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo z depozytu papierów wartościowych.

5. W przypadku rozwiązania umowy o rejestrację certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, w depozycie papierów wartościowych uczestnicy podmiotu prowadzącego ten depozyt są obowiązani przekazać towarzystwu będącemu organem tego funduszu lub zarządzającemu z UE, który zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozwiązania tej umowy, będące w ich posiadaniu informacje, o których mowa w art. 122a ust. 6 pkt 1, 3 i 4 oraz pkt 5 lit. a - w zakresie liczby certyfikatów inwestycyjnych i ich kodu ISIN, oraz lit. e i f. Informacje te są sporządzane według stanu na dzień wyrejestrowania certyfikatów inwestycyjnych z depozytu papierów wartościowych, na podstawie:

1) zapisów dokonanych na prowadzonych przez uczestników rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz

2) wskazań dokonanych przez posiadaczy rachunków zbiorczych zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

6. W zakresie, w jakim certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, będące w posiadaniu tego podmiotu informacje, o których mowa w art. 122a ust. 6 pkt 1, 3 i 4 oraz pkt 5 lit. a - w zakresie liczby certyfikatów inwestycyjnych i ich kodu ISIN, oraz lit. e i f, są przekazywane przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych towarzystwu będącemu organem tego funduszu lub zarządzającemu z UE, który zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku gdy certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, są zapisane w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, agent emisji jest obowiązany przekazać towarzystwu będącemu organem tego funduszu lub zarządzającemu z UE, który zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji certyfikatów inwestycyjnych, będące w jego posiadaniu informacje, o których mowa w art. 122a ust. 6 pkt 1, 3 i 4 oraz pkt 5 lit. a - w zakresie liczby certyfikatów inwestycyjnych i ich kodu ISIN, oraz lit. e i f. Informacje te są sporządzane według stanu na dzień wyrejestrowania certyfikatów inwestycyjnych z ewidencji osób uprawnionych.

Art. 122e. 1. W przypadku udzielenia przez zgromadzenie inwestorów zgody na zmianę systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych, o której mowa w art. 122c ust. 1 pkt 2, towarzystwo będące organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, albo zarządzający z UE, który zarządza takim funduszem i prowadzi jego sprawy:

1) powierza prowadzenie ewidencji uczestników funduszu podmiotowi, który na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, będącemu uczestnikiem podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, na okres do dnia zarejestrowania certyfikatów inwestycyjnych w depozycie papierów wartościowych, oraz

2) zawiera z podmiotem prowadzącym depozyt papierów wartościowych umowę, której przedmiotem jest rejestracja certyfikatów inwestycyjnych w depozycie papierów wartościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia udzielenia tej zgody.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, w przypadku gdy ewidencja uczestników funduszu prowadzona jest przez podmiot, o którym mowa w art. 122a ust. 4 pkt 1.”;

4) art. 123 otrzymuje brzmienie:

„Art. 123. 1. Do powstawania oraz przenoszenia praw z certyfikatów inwestycyjnych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych stosuje się przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych.

2. Prawa z certyfikatów inwestycyjnych zarejestrowanych w ewidencji uczestników funduszu powstają z chwilą dokonania zapisu w tej ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz certyfikatu.

3. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych zarejestrowanych w ewidencji uczestników funduszu przenosi te prawa z chwilą dokonania w tej ewidencji zapisu wskazującego nabywcę oraz liczbę i rodzaj nabytych certyfikatów inwestycyjnych, a także ich serię lub kod ISIN.

4. W przypadku gdy nabycie certyfikatu inwestycyjnego zarejestrowanego w ewidencji uczestników funduszu nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tego certyfikatu, zapis w tej ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy.”;

5) w art. 136 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w chwili zapisania certyfikatu:

1) na rachunku papierów wartościowych uczestnika albo właściwym rachunku zbiorczym, albo

2) w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo

3) w ewidencji uczestników funduszu.”;

6) w art. 141 w ust. 1 po wyrazach „o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” dodaje się wyrazy „ , albo w ewidencji uczestników funduszu”;

7) art. 143 otrzymuje brzmienie:

„Art. 143. 1. Uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu inwestorów są uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1:

1) pkt 1a, którzy niepóźniej niż na 7 dni przed dniem zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, najpóźniej w dniu zgromadzenia złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzącego ewidencję osób uprawnionych z certyfikatów inwestycyjnych, potwierdzające zablokowanie certyfikatów inwestycyjnych uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię lub kod ISIN tych certyfikatów;

2) pkt 2, którzy niepóźniej niż na 7 dni przed dniem zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, najpóźniej w dniu zgromadzenia złożą towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

3) pkt 2a, którzy niepóźniej niż na 7 dni przed dniem zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, najpóźniej w dniu zgromadzenia:

a) złożą towarzystwu zaświadczenie, o którym mowa w art. 122a ust. 8, potwierdzające zablokowanie certyfikatów inwestycyjnych uczestnika w ewidencji uczestników funduszu albo

b) zgłoszą towarzystwu zamiar udziału w zgromadzeniu - w przypadku gdy ewidencję uczestników funduszu prowadzi towarzystwo.

2. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie, o których mowa w ust. 1, składa się zarządzającemu z UE;

2) zamiar, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, zgłasza się zarządzającemu z UE, jeżeli prowadzi on ewidencję uczestników funduszu.

3. Sposób i warunki zwołania zgromadzenia oraz podejmowania uchwał określa statut funduszu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ust. 2 pkt 2, odpowiednio towarzystwo albo zarządzający z UE blokuje certyfikaty inwestycyjne uczestnika funduszu w ewidencji uczestników funduszu do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, blokada certyfikatów inwestycyjnych nie może zostać odwołana do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów.”;

8) w art. 144 w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zmianę systemu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych, o której mowa w art. 122c ust. 1.”;

9) w art. 276c w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) prowadzenia rejestru uczestników funduszu lub ewidencji uczestników funduszu;”.