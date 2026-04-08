Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 486
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 3 kwietnia 2026 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG do rozpatrywania wniosków o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej i kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz dokonywania przeglądu kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1606) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) kwalifikacji wolnorynkowej w obszarze górnictwa oraz przeróbki surowców mineralnych,
2) kwalifikacji sektorowej w obszarze górnictwa oraz przeróbki surowców mineralnych
- do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
§ 2.
1) kwalifikacji wolnorynkowej w obszarze górnictwa oraz przeróbki surowców mineralnych lub
2) kwalifikacji sektorowej w obszarze górnictwa oraz przeróbki surowców mineralnych
- włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
§ 3.
Minister Energii: M. Motyka
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
- Data ogłoszenia: 2026-04-08
- Data wejścia w życie: 2026-04-23
- Data obowiązywania: 2026-04-23
