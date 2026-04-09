Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 487
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 3 kwietnia 2026 r.
w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
Na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
2) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
3) szczegółowe wymogi dotyczące dołączania fotografii do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej składanego w sposób, o którym mowa w art. 219c ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”;
4) wymogi dotyczące dołączania dokumentów w postaci dokumentów elektronicznych lub odwzorowań cyfrowych dokumentów w postaci papierowej, w tym dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia, dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej składanego w sposób, o którym mowa w art. 219c ust. 1 ustawy;
5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
6) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu;
7) wzór informacji o pobranych odciskach linii papilarnych cudzoziemca lub ich braku;
8) wzór formularza, na którym cudzoziemiec składa wzór podpisu.
§ 2.
2. Wzór informacji o pobranych odciskach linii papilarnych cudzoziemca lub ich braku jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Wzór formularza, na którym cudzoziemiec składa wzór podpisu, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 3.
1) jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
2) ma wymiary 35 × 45 mm;
3) została wykonana niewcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4) przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;
5) przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, zwłaszcza źrenice, a linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.
3. W przypadku gdy cudzoziemiec ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.
4. W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe, tych odcisków nie pobiera się.
§ 7.
2. W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy.
3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania karty pobytu następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy.
§ 8.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Leśniakiewicz
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 569 oraz z 2025 r. poz. 697), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1794).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 3 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 487)
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ
Załącznik nr 2
WZÓR - INFORMACJA O POBRANYCH ODCISKACH LINII PAPILARNYCH CUDZOZIEMCA LUB ICH BRAKU
Załącznik nr 3
WZÓR - FORMULARZ, NA KTÓRYM CUDZOZIEMIEC SKŁADA WZÓR PODPISU
- Data ogłoszenia: 2026-04-09
- Data wejścia w życie: 9985-12-31
- Data obowiązywania: 9985-12-31
