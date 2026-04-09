REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 488

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 kwietnia 2026 r.

w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały;

2) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały;

3) szczegółowe wymogi dotyczące dołączania fotografii do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały składanego w sposób, o którym mowa w art. 203c ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”;

4) wymogi dotyczące dołączania dokumentów w postaci dokumentów elektronicznych lub odwzorowań cyfrowych dokumentów w postaci papierowej, w tym dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia, dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały składanego w sposób, o którym mowa w art. 203c ust. 1 ustawy;

5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;

6) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu;

7) wzór informacji o pobranych odciskach linii papilarnych cudzoziemca lub ich braku;

8) wzór formularza, na którym cudzoziemiec składa wzór podpisu.

§ 2.

1. Wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór informacji o pobranych odciskach linii papilarnych cudzoziemca lub ich braku jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza, na którym cudzoziemiec składa wzór podpisu, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.

Fotografia dołączana do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały spełnia następujące wymogi:

1) jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;

2) ma wymiary 35 × 45 mm;

3) została wykonana niewcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;

5) przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, zwłaszcza źrenice, a linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

§ 4.

Do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały składanego w sposób, o którym mowa w art. 203c ust. 1 ustawy, dołącza się plik zawierający fotografię w formacie JPG, spełniającą wymogi, o których mowa w § 3, o rozdzielczości co najmniej 684 × 883 piksele (szerokość × wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm (szerokość × wysokość).

§ 5.

Dokumenty dołączane do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały składanego w sposób, o którym mowa w art. 203c ust. 1 ustawy, w postaci dokumentów elektronicznych lub odwzorowań cyfrowych dokumentów w postaci papierowej, w tym dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia, dołącza się w postaci pliku o wielkości nieprzekraczającej 10 MB w przypadku pojedynczego pliku, a suma wielkości wszystkich plików nie może przekroczyć 50 MB, przy czym odwzorowania cyfrowe dokumentów w postaci papierowej, sporządzone z należytą starannością i jakością techniczną umożliwiającą zapoznanie się bez wątpliwości z treścią dokumentu, dołącza się w postaci pliku w formacie PDF.

§ 6.

1. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe, tych odcisków nie pobiera się.

§ 7.

1. Dane, które są umieszczane w karcie pobytu, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy.

3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania karty pobytu następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 17 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1794).2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Leśniakiewicz

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. poz. 568), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1794).

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 2 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 488)

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJA O POBRANYCH ODCISKACH LINII PAPILARNYCH CUDZOZIEMCA LUB ICH BRAKU]

Załącznik nr 2

WZÓR - INFORMACJA O POBRANYCH ODCISKACH LINII PAPILARNYCH CUDZOZIEMCA LUB ICH BRAKU

Załącznik 3. [WZÓR – FORMULARZ, NA KTÓRYM CUDZOZIEMIEC SKŁADA WZÓR PODPISU]

Załącznik nr 3

WZÓR - FORMULARZ, NA KTÓRYM CUDZOZIEMIEC SKŁADA WZÓR PODPISU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-09
  • Data wejścia w życie: 9985-12-31
  • Data obowiązywania: 9985-12-31
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

