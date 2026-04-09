§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały;

2) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały;

3) szczegółowe wymogi dotyczące dołączania fotografii do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały składanego w sposób, o którym mowa w art. 203c ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”;

4) wymogi dotyczące dołączania dokumentów w postaci dokumentów elektronicznych lub odwzorowań cyfrowych dokumentów w postaci papierowej, w tym dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia, dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały składanego w sposób, o którym mowa w art. 203c ust. 1 ustawy;

5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;

6) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu;

7) wzór informacji o pobranych odciskach linii papilarnych cudzoziemca lub ich braku;

8) wzór formularza, na którym cudzoziemiec składa wzór podpisu.