Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 495

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 9 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14ll ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu (Dz. U. poz. 2413 oraz z 2024 r. poz. 1864) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: wz. J. Karnowski

1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Załącznik 1. [WYKAZ INWESTYCJI W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 9 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 495)

WYKAZ INWESTYCJI W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

Nazwa inwestycji

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji

Środki przeznaczone na wsparcie o charakterze bezzwrotnym oraz wartość pożyczek, które mogą podlegać umorzeniu,
w inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności
(w EUR)

1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846)

1

A2.5.1. Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i sektora kreatywnego

Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

64 987 110

2

A2.6.1. Inwestycje w Narodowy System Informacji Satelitarnej (NSIS) i satelity

Ministerstwo Rozwoju

i Technologii

15 800 000

Ministerstwo Obrony Narodowej

108 200 000

3

B3.2.1. Inwestycje w neutralizację ryzyka oraz odnowę obszarów lądowych i morskich

Ministerstwo Klimatu

i Środowiska

30 441 400

Ministerstwo Infrastruktury

28 000 000

4

B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 462 404

5

B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

2 068 989

6

B3.5.1. Inwestycje w projekty mieszkaniowe

Ministerstwo Rozwoju

i Technologii

226 074 142

7

C2.2.1. Technologie cyfrowe w nauczaniu

Ministerstwo Cyfryzacji

477 146 990

Ministerstwo Edukacji Narodowej

16 374 755

8

E1.2.1. Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)

Ministerstwo Infrastruktury

200 000 000

2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, może podlegać umorzeniu

9

B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

38 304 916

RAZEM

1 233 860 706
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-09
  • Data wejścia w życie: 2026-04-10
  • Data obowiązywania: 2026-04-10
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

