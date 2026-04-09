REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 495
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)
z dnia 9 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu
Na podstawie art. 14ll ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: wz. J. Karnowski
1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 9 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 495)
WYKAZ INWESTYCJI W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI
|
Nazwa inwestycji
|
Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji
|
Środki przeznaczone na wsparcie o charakterze bezzwrotnym oraz wartość pożyczek, które mogą podlegać umorzeniu,
|
1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846)
|
1
|
A2.5.1. Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i sektora kreatywnego
|
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
|
64 987 110
|
2
|
A2.6.1. Inwestycje w Narodowy System Informacji Satelitarnej (NSIS) i satelity
|
Ministerstwo Rozwoju
i Technologii
|
15 800 000
|
Ministerstwo Obrony Narodowej
|
108 200 000
|
3
|
B3.2.1. Inwestycje w neutralizację ryzyka oraz odnowę obszarów lądowych i morskich
|
Ministerstwo Klimatu
i Środowiska
|
30 441 400
|
Ministerstwo Infrastruktury
|
28 000 000
|
4
|
B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich
|
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|
26 462 404
|
5
|
B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast
|
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
|
2 068 989
|
6
|
B3.5.1. Inwestycje w projekty mieszkaniowe
|
Ministerstwo Rozwoju
i Technologii
|
226 074 142
|
7
|
C2.2.1. Technologie cyfrowe w nauczaniu
|
Ministerstwo Cyfryzacji
|
477 146 990
|
Ministerstwo Edukacji Narodowej
|
16 374 755
|
8
|
E1.2.1. Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)
|
Ministerstwo Infrastruktury
|
200 000 000
|
2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, może podlegać umorzeniu
|
9
|
B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast
|
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
|
38 304 916
|
RAZEM
|
1 233 860 706
- Data ogłoszenia: 2026-04-09
- Data wejścia w życie: 2026-04-10
- Data obowiązywania: 2026-04-10
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA