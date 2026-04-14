Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 509
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przygotowania informacji o sytuacji osób starszych
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705, z 2024 r. poz. 834 oraz z 2026 r. poz. 160) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rozporządzenie określa tryb przygotowania, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zwanego dalej „Ministrem”, albo Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Senioralnej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, o ile został ustanowiony, informacji o sytuacji osób starszych.”;
2) w § 2 po wyrazie „Minister” dodaje się wyrazy „albo Pełnomocnik, o ile został ustanowiony”.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-04-14
- Data wejścia w życie: 2026-04-29
- Data obowiązywania: 2026-04-29
