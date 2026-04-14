REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 510

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 3 kwietnia 2026 r.

w sprawie szczegółowego trybu i sposobu nieodpłatnego udostępniania w sytuacji szczególnego zagrożenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych oraz szczegółowego trybu i sposobu ich zwrotu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i sposób:

1) nieodpłatnego udostępniania w sytuacji szczególnego zagrożenia, o której mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”, przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej:

a) innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub

b) podmiotom wskazanym przez organy uzgadniające plany działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia:

- wykonującym zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności,

- wykonującym zadania na rzecz obronności, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego;

2) nieodpłatnego udostępniania w sytuacji szczególnego zagrożenia, o której mowa w art. 2 pkt 65 ustawy, przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej:

a) podmiotom koordynującym działania ratownicze,

b) podmiotom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego,

c) służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy,

d) innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) zwrotu urządzeń, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2.

Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:

1) podmiot udostępniający:

a) przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia,

b) podmiot niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym określony w § 1 pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia;

2) podmiot przyjmujący:

a) innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, albo podmiot wskazany w § 1 pkt 1 lit. b, którym jest udostępniane urządzenie telekomunikacyjne niezbędne do przeprowadzenia akcji ratowniczej,

b) podmiot koordynujący działania ratownicze, podmiot właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego, służbę ustawowo powołaną do niesienia pomocy, a także inny podmiot realizujący zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, którym jest udostępniane radiowe urządzenie nadawcze lub nadawczo-odbiorcze stosowane w służbach radiokomunikacyjnych niezbędne do przeprowadzenia akcji ratowniczej;

3) urządzenie:

a) urządzenie telekomunikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 1,

b) radiowe urządzenie nadawcze lub nadawczo-odbiorcze, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 3.

1. Udostępnienie urządzenia następuje na podstawie żądania, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy.

2. Żądanie, o którym mowa w art. 41 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy, przedstawia się na piśmie utrwalonym:

1) w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym podmiotu przyjmującego albo jego przedstawiciela;

2) w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym podmiotu przyjmującego albo jego przedstawiciela.

3. Żądanie, o którym mowa w art. 41 ust. 5 zdanie drugie ustawy, podmiot przyjmujący albo jego przedstawiciel przedstawia ustnie.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podmiot przyjmujący lub jego przedstawiciel przekazuje żądanie, o którym mowa w art. 41 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy, podmiotowi udostępniającemu:

1) osobiście albo

2) przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366, 820 i 1456).

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podmiot przyjmujący lub jego przedstawiciel przekazuje żądanie, o którym mowa w art. 41 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy, podmiotowi udostępniającemu:

1) na adres poczty elektronicznej podmiotu udostępniającego albo

2) na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu udostępniającego.

§ 4.

1. Podmiot udostępniający niezwłocznie po otrzymaniu żądania, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy, przekazuje podmiotowi przyjmującemu informację o terminie i miejscu udostępnienia urządzenia.

2. W przypadku braku możliwości przyjęcia urządzenia w terminie lub miejscu wskazanym przez podmiot udostępniający, podmiot przyjmujący występuje do podmiotu udostępniającego z wnioskiem wskazującym inny termin lub inne miejsce udostępnienia urządzenia.

3. Podmiot udostępniający niezwłocznie przekazuje podmiotowi przyjmującemu informację o akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o jej braku.

4. Nowy termin lub nowe miejsce udostępnienia urządzenia uznaje się za uzgodnione po przekazaniu podmiotowi przyjmującemu przez podmiot udostępniający informacji o akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku braku akceptacji przez podmiot udostępniający wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot udostępniający przekazuje podmiotowi przyjmującemu informację o ostatecznym terminie lub miejscu udostępnienia urządzenia.

6. Informacje, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się w sposób określony w § 3 ust. 4 i 5. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, przekazanie tych informacji i wniosku może nastąpić ustnie.

§ 5.

1. Udostępnienie urządzenia odbywa się przez:

1) dokonanie oględzin urządzenia przez podmiot udostępniający albo jego przedstawiciela i podmiot przyjmujący albo jego przedstawiciela, w tym, o ile jest to możliwe, sprawdzenie działania oraz kompletności urządzenia, oraz

2) wydanie urządzenia podmiotowi przyjmującemu albo jego przedstawicielowi.

2. Z czynności udostępnienia urządzenia podmiot przyjmujący sporządza protokół, który zawiera następujące informacje:

1) nazwę lub firmę podmiotu przyjmującego, jego siedzibę i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

2) numer telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela podmiotu przyjmującego, jeżeli został wyznaczony, oraz jego adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

3) nazwę lub firmę podmiotu udostępniającego, jego siedzibę i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela podmiotu udostępniającego, jeżeli został wyznaczony, oraz jego adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

5) imię i nazwisko podmiotu udostępniającego, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. b, będącego osobą fizyczną, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

6) podstawę prawną udostępnienia urządzenia;

7) informację o dacie i sposobie wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy;

8) informację o konkretnej przyczynie wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy;

9) datę i miejsce udostępnienia urządzenia;

10) dane identyfikacyjne urządzenia;

11) wykaz elementów składowych urządzenia, wykaz elementów udostępnionych i opis stanu technicznego udostępnianego urządzenia;

12) deklarację niezwłocznego zwrotu urządzenia przez podmiot przyjmujący w przypadku ustania przyczyny udostępnienia urządzenia;

13) pouczenie o przysługującym roszczeniu o odszkodowanie z tytułu utraty albo zniszczenia urządzenia, o którym mowa w art. 41 ust. 8 ustawy;

14) datę i miejsce sporządzenia protokołu.

§ 6.

1. Podmiot przyjmujący niezwłocznie po ustaniu przyczyny udostępnienia urządzenia przekazuje podmiotowi udostępniającemu informację o terminie i miejscu zwrotu urządzenia.

2. W przypadku braku możliwości przyjęcia zwracanego urządzenia w terminie lub miejscu wskazanym przez podmiot przyjmujący podmiot udostępniający występuje do podmiotu przyjmującego z wnioskiem wskazującym inny termin lub inne miejsce zwrotu urządzenia.

3. Podmiot przyjmujący niezwłocznie przekazuje podmiotowi udostępniającemu informację o akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o jej braku, wskazując nowy termin lub miejsce zwrotu urządzenia.

4. Termin lub miejsce zwrotu urządzenia uznaje się za uzgodnione po ich zaakceptowaniu przez podmiot przyjmujący, jak i przez podmiot udostępniający.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się w sposób określony w § 3 ust. 4 i 5.

6. W przypadku braku możliwości dotrzymania przez podmiot przyjmujący lub podmiot udostępniający ustaleń w zakresie terminu lub miejsca zwrotu urządzenia podmiot, który nie może dotrzymać ustaleń, informuje o tym drugi z podmiotów niepóźniej niż 7 dni roboczych przed ustalonym terminem zwrotu urządzenia. Ponowne uzgodnienie terminu lub miejsca zwrotu urządzenia następuje w sposób określony w ust. 1-5.

§ 7.

1. Zwrot urządzenia odbywa się przez:

1) dokonanie przez podmiot udostępniający albo jego przedstawiciela i podmiot przyjmujący albo jego przedstawiciela oględzin urządzenia, w tym, o ile jest to możliwe, sprawdzenie działania oraz kompletności urządzenia, oraz

2) wydanie urządzenia podmiotowi udostępniającemu albo jego przedstawicielowi.

2. Z czynności zwrotu urządzenia podmiot przyjmujący sporządza protokół, który zawiera następujące informacje:

1) nazwę lub firmę podmiotu przyjmującego, jego siedzibę i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

2) numer telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela podmiotu przyjmującego, jeżeli został wyznaczony, oraz jego adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

3) nazwę lub firmę podmiotu udostępniającego, jego siedzibę i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela podmiotu udostępniającego, jeżeli został wyznaczony, oraz jego adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

5) imię i nazwisko podmiotu udostępniającego, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. b, będącego osobą fizyczną, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

6) datę i miejsce udostępnienia i zwrotu udostępnionego urządzenia;

7) dane identyfikacyjne urządzenia;

8) wykaz elementów składowych urządzenia, wykaz elementów udostępnionych i opis stanu technicznego zwracanego urządzenia;

9) pouczenie o przysługującym roszczeniu o odszkodowanie z tytułu utraty albo zniszczenia urządzenia, o którym mowa w art. 41 ust. 8 ustawy;

10) datę i miejsce sporządzenia protokołu.

§ 8.

1. Protokoły, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 7 ust. 2, sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, albo na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym podmiotu przyjmującego albo jego przedstawiciela oraz podmiotu udostępniającego albo jego przedstawiciela.

2. Protokoły, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 7 ust. 2, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podmiotu przyjmującego oraz podmiotu udostępniającego, z wyjątkiem protokołu sporządzanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.

3. Protokoły, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 7 ust. 2, doręcza się podmiotowi udostępniającemu w terminie 14 dni roboczych od dnia ich sporządzenia, w sposób określony w § 3 ust. 4 i 5.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (Dz. U. poz. 875), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 21 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-14
  • Data wejścia w życie: 2026-04-29
  • Data obowiązywania: 2026-04-29
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

REKLAMA