Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 510
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 kwietnia 2026 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu nieodpłatnego udostępniania w sytuacji szczególnego zagrożenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych oraz szczegółowego trybu i sposobu ich zwrotu
Na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) nieodpłatnego udostępniania w sytuacji szczególnego zagrożenia, o której mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”, przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej:
a) innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub
b) podmiotom wskazanym przez organy uzgadniające plany działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia:
- wykonującym zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności,
- wykonującym zadania na rzecz obronności, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego;
2) nieodpłatnego udostępniania w sytuacji szczególnego zagrożenia, o której mowa w art. 2 pkt 65 ustawy, przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej:
a) podmiotom koordynującym działania ratownicze,
b) podmiotom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego,
c) służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy,
d) innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) zwrotu urządzeń, o których mowa w pkt 1 i 2.
§ 2.
1) podmiot udostępniający:
a) przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia,
b) podmiot niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym określony w § 1 pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia;
2) podmiot przyjmujący:
a) innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, albo podmiot wskazany w § 1 pkt 1 lit. b, którym jest udostępniane urządzenie telekomunikacyjne niezbędne do przeprowadzenia akcji ratowniczej,
b) podmiot koordynujący działania ratownicze, podmiot właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego, służbę ustawowo powołaną do niesienia pomocy, a także inny podmiot realizujący zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, którym jest udostępniane radiowe urządzenie nadawcze lub nadawczo-odbiorcze stosowane w służbach radiokomunikacyjnych niezbędne do przeprowadzenia akcji ratowniczej;
3) urządzenie:
a) urządzenie telekomunikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 1,
b) radiowe urządzenie nadawcze lub nadawczo-odbiorcze, o którym mowa w § 1 pkt 2.
§ 3.
2. Żądanie, o którym mowa w art. 41 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy, przedstawia się na piśmie utrwalonym:
1) w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym podmiotu przyjmującego albo jego przedstawiciela;
2) w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym podmiotu przyjmującego albo jego przedstawiciela.
3. Żądanie, o którym mowa w art. 41 ust. 5 zdanie drugie ustawy, podmiot przyjmujący albo jego przedstawiciel przedstawia ustnie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podmiot przyjmujący lub jego przedstawiciel przekazuje żądanie, o którym mowa w art. 41 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy, podmiotowi udostępniającemu:
1) osobiście albo
2) przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366, 820 i 1456).
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podmiot przyjmujący lub jego przedstawiciel przekazuje żądanie, o którym mowa w art. 41 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy, podmiotowi udostępniającemu:
1) na adres poczty elektronicznej podmiotu udostępniającego albo
2) na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu udostępniającego.
§ 4.
2. W przypadku braku możliwości przyjęcia urządzenia w terminie lub miejscu wskazanym przez podmiot udostępniający, podmiot przyjmujący występuje do podmiotu udostępniającego z wnioskiem wskazującym inny termin lub inne miejsce udostępnienia urządzenia.
3. Podmiot udostępniający niezwłocznie przekazuje podmiotowi przyjmującemu informację o akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o jej braku.
4. Nowy termin lub nowe miejsce udostępnienia urządzenia uznaje się za uzgodnione po przekazaniu podmiotowi przyjmującemu przez podmiot udostępniający informacji o akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 2.
5. W przypadku braku akceptacji przez podmiot udostępniający wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot udostępniający przekazuje podmiotowi przyjmującemu informację o ostatecznym terminie lub miejscu udostępnienia urządzenia.
6. Informacje, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się w sposób określony w § 3 ust. 4 i 5. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, przekazanie tych informacji i wniosku może nastąpić ustnie.
§ 5.
1) dokonanie oględzin urządzenia przez podmiot udostępniający albo jego przedstawiciela i podmiot przyjmujący albo jego przedstawiciela, w tym, o ile jest to możliwe, sprawdzenie działania oraz kompletności urządzenia, oraz
2) wydanie urządzenia podmiotowi przyjmującemu albo jego przedstawicielowi.
2. Z czynności udostępnienia urządzenia podmiot przyjmujący sporządza protokół, który zawiera następujące informacje:
1) nazwę lub firmę podmiotu przyjmującego, jego siedzibę i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;
2) numer telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela podmiotu przyjmującego, jeżeli został wyznaczony, oraz jego adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;
3) nazwę lub firmę podmiotu udostępniającego, jego siedzibę i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;
4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela podmiotu udostępniającego, jeżeli został wyznaczony, oraz jego adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;
5) imię i nazwisko podmiotu udostępniającego, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. b, będącego osobą fizyczną, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;
6) podstawę prawną udostępnienia urządzenia;
7) informację o dacie i sposobie wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy;
8) informację o konkretnej przyczynie wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy;
9) datę i miejsce udostępnienia urządzenia;
10) dane identyfikacyjne urządzenia;
11) wykaz elementów składowych urządzenia, wykaz elementów udostępnionych i opis stanu technicznego udostępnianego urządzenia;
12) deklarację niezwłocznego zwrotu urządzenia przez podmiot przyjmujący w przypadku ustania przyczyny udostępnienia urządzenia;
13) pouczenie o przysługującym roszczeniu o odszkodowanie z tytułu utraty albo zniszczenia urządzenia, o którym mowa w art. 41 ust. 8 ustawy;
14) datę i miejsce sporządzenia protokołu.
§ 6.
2. W przypadku braku możliwości przyjęcia zwracanego urządzenia w terminie lub miejscu wskazanym przez podmiot przyjmujący podmiot udostępniający występuje do podmiotu przyjmującego z wnioskiem wskazującym inny termin lub inne miejsce zwrotu urządzenia.
3. Podmiot przyjmujący niezwłocznie przekazuje podmiotowi udostępniającemu informację o akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o jej braku, wskazując nowy termin lub miejsce zwrotu urządzenia.
4. Termin lub miejsce zwrotu urządzenia uznaje się za uzgodnione po ich zaakceptowaniu przez podmiot przyjmujący, jak i przez podmiot udostępniający.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się w sposób określony w § 3 ust. 4 i 5.
6. W przypadku braku możliwości dotrzymania przez podmiot przyjmujący lub podmiot udostępniający ustaleń w zakresie terminu lub miejsca zwrotu urządzenia podmiot, który nie może dotrzymać ustaleń, informuje o tym drugi z podmiotów niepóźniej niż 7 dni roboczych przed ustalonym terminem zwrotu urządzenia. Ponowne uzgodnienie terminu lub miejsca zwrotu urządzenia następuje w sposób określony w ust. 1-5.
§ 7.
1) dokonanie przez podmiot udostępniający albo jego przedstawiciela i podmiot przyjmujący albo jego przedstawiciela oględzin urządzenia, w tym, o ile jest to możliwe, sprawdzenie działania oraz kompletności urządzenia, oraz
2) wydanie urządzenia podmiotowi udostępniającemu albo jego przedstawicielowi.
2. Z czynności zwrotu urządzenia podmiot przyjmujący sporządza protokół, który zawiera następujące informacje:
1) nazwę lub firmę podmiotu przyjmującego, jego siedzibę i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;
2) numer telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela podmiotu przyjmującego, jeżeli został wyznaczony, oraz jego adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;
3) nazwę lub firmę podmiotu udostępniającego, jego siedzibę i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;
4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela podmiotu udostępniającego, jeżeli został wyznaczony, oraz jego adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;
5) imię i nazwisko podmiotu udostępniającego, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. b, będącego osobą fizyczną, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;
6) datę i miejsce udostępnienia i zwrotu udostępnionego urządzenia;
7) dane identyfikacyjne urządzenia;
8) wykaz elementów składowych urządzenia, wykaz elementów udostępnionych i opis stanu technicznego zwracanego urządzenia;
9) pouczenie o przysługującym roszczeniu o odszkodowanie z tytułu utraty albo zniszczenia urządzenia, o którym mowa w art. 41 ust. 8 ustawy;
10) datę i miejsce sporządzenia protokołu.
§ 8.
2. Protokoły, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 7 ust. 2, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podmiotu przyjmującego oraz podmiotu udostępniającego, z wyjątkiem protokołu sporządzanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.
3. Protokoły, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 7 ust. 2, doręcza się podmiotowi udostępniającemu w terminie 14 dni roboczych od dnia ich sporządzenia, w sposób określony w § 3 ust. 4 i 5.
§ 9.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (Dz. U. poz. 875), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 21 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).
- Data ogłoszenia: 2026-04-14
- Data wejścia w życie: 2026-04-29
- Data obowiązywania: 2026-04-29
