Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 519

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 kwietnia 2026 r.

w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 178 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 390, z 2025 r. poz. 304 i 1178 oraz z 2026 r. poz. 26 i 370) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

§ 2.

Wynagrodzenie zasadnicze asystentów i starszych asystentów prokuratorów określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. poz. 668).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW I STARSZYCH ASYSTENTÓW PROKURATORÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 13 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 519)

TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW I STARSZYCH ASYSTENTÓW PROKURATORÓW

Lp.

Jednostka organizacyjna prokuratury, w której jest zatrudniony asystent / starszy asystent prokuratora

Stanowisko

Kwota w złotych

1

Prokuratura Krajowa i prokuratura regionalna

Asystent prokuratora

6700-8240

Starszy asystent prokuratora

8240-9270

2

Prokuratura okręgowa

Asystent prokuratora

6700-8240

Starszy asystent prokuratora

8240-9270

3

Prokuratura rejonowa

Asystent prokuratora

6700-8240

Starszy asystent prokuratora

8240-9270
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-15
  • Data wejścia w życie: 2026-04-16
  • Data obowiązywania: 2026-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

