Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 519
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 kwietnia 2026 r.
w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów
Na podstawie art. 178 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 390, z 2025 r. poz. 304 i 1178 oraz z 2026 r. poz. 26 i 370) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 13 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 519)
TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW I STARSZYCH ASYSTENTÓW PROKURATORÓW
|
Lp.
|
Jednostka organizacyjna prokuratury, w której jest zatrudniony asystent / starszy asystent prokuratora
|
Stanowisko
|
Kwota w złotych
|
1
|
Prokuratura Krajowa i prokuratura regionalna
|
Asystent prokuratora
|
6700-8240
|
Starszy asystent prokuratora
|
8240-9270
|
2
|
Prokuratura okręgowa
|
Asystent prokuratora
|
6700-8240
|
Starszy asystent prokuratora
|
8240-9270
|
3
|
Prokuratura rejonowa
|
Asystent prokuratora
|
6700-8240
|
Starszy asystent prokuratora
|
8240-9270
- Data ogłoszenia: 2026-04-15
- Data wejścia w życie: 2026-04-16
- Data obowiązywania: 2026-04-16
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 kwietnia 2026 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów
