Art. 1.

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2024 r. poz. 907) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 1-3 wyrazy „kluby, koła lub zespoły” zastępuje się wyrazami „kluby lub koła”;

2) w rozdziale 3 po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Na zasadach określonych w regulaminie Sejmu posłowie mogą tworzyć zespoły poselskie.

2. Na zasadach określonych w regulaminie Senatu senatorowie mogą tworzyć zespoły senackie.

3. Na zasadach określonych w regulaminie Sejmu posłowie i senatorowie mogą tworzyć zespoły parlamentarne działające w Sejmie.

4. Na zasadach określonych w regulaminie Senatu senatorowie i posłowie mogą tworzyć zespoły parlamentarne działające w Senacie.

5. Warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania zespołów, o których mowa w ust. 1-4, określają odpowiednio Prezydium Sejmu albo Prezydium Senatu.”.