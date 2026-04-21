Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 542
USTAWA
z dnia 13 lutego 2026 r.
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Art. 1.
1) w art. 17 w ust. 1-3 wyrazy „kluby, koła lub zespoły” zastępuje się wyrazami „kluby lub koła”;
2) w rozdziale 3 po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Na zasadach określonych w regulaminie Sejmu posłowie mogą tworzyć zespoły poselskie.
2. Na zasadach określonych w regulaminie Senatu senatorowie mogą tworzyć zespoły senackie.
3. Na zasadach określonych w regulaminie Sejmu posłowie i senatorowie mogą tworzyć zespoły parlamentarne działające w Sejmie.
4. Na zasadach określonych w regulaminie Senatu senatorowie i posłowie mogą tworzyć zespoły parlamentarne działające w Senacie.
5. Warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania zespołów, o których mowa w ust. 1-4, określają odpowiednio Prezydium Sejmu albo Prezydium Senatu.”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-04-21
- Data wejścia w życie: 2026-05-06
- Data obowiązywania: 2026-05-06
