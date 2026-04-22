REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 552
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 17 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 334 i 494, z 2023 r. poz. 383, 474 i 1881, z 2024 r. poz. 447 i 803 oraz z 2025 r. poz. 741.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 552)
WYSOKOŚĆ DODATKU ZA STOPIEŃ
|
Lp.
|
Stopień
|
Kwota dodatku miesięcznego w złotych
|
1
|
Generał brygadier
|
2438
|
2
|
Nadbrygadier
|
2288
|
3
|
Starszy brygadier
|
2138
|
4
|
Brygadier
|
2110
|
5
|
Młodszy brygadier
|
2082
|
6
|
Starszy kapitan
|
2054
|
7
|
Kapitan
|
2026
|
8
|
Młodszy kapitan
|
1998
|
9
|
Aspirant sztabowy
|
1943
|
10
|
Starszy aspirant
|
1915
|
11
|
Aspirant
|
1887
|
12
|
Młodszy aspirant
|
1859
|
13
|
Starszy ogniomistrz
|
1804
|
14
|
Ogniomistrz
|
1776
|
15
|
Młodszy ogniomistrz
|
1748
|
16
|
Starszy sekcyjny
|
1720
|
17
|
Sekcyjny
|
1692
|
18
|
Starszy strażak
|
1652
|
19
|
Strażak
|
1632
- Data ogłoszenia: 2026-04-22
- Data wejścia w życie: 2026-04-23
- Data obowiązywania: 2026-04-23
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA