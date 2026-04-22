Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 552

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1750, z późn. zm.2)) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 334 i 494, z 2023 r. poz. 383, 474 i 1881, z 2024 r. poz. 447 i 803 oraz z 2025 r. poz. 741.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ DODATKU ZA STOPIEŃ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 552)

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA STOPIEŃ

Lp.

Stopień

Kwota dodatku miesięcznego w złotych

1

Generał brygadier

2438

2

Nadbrygadier

2288

3

Starszy brygadier

2138

4

Brygadier

2110

5

Młodszy brygadier

2082

6

Starszy kapitan

2054

7

Kapitan

2026

8

Młodszy kapitan

1998

9

Aspirant sztabowy

1943

10

Starszy aspirant

1915

11

Aspirant

1887

12

Młodszy aspirant

1859

13

Starszy ogniomistrz

1804

14

Ogniomistrz

1776

15

Młodszy ogniomistrz

1748

16

Starszy sekcyjny

1720

17

Sekcyjny

1692

18

Starszy strażak

1652

19

Strażak

1632
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-22
  • Data wejścia w życie: 2026-04-23
  • Data obowiązywania: 2026-04-23
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

