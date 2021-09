§ 8.

1. Stanowiska służbowe uprawniające do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Przesłanką uprawniającą do otrzymywania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, jest brak złożenia w terminie do 14 dni od dnia powołania lub mianowania oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do tego dodatku.

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 70% sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień i nie niższej od otrzymywanego dotychczas dodatku służbowego.

4. Przesłankami podwyższania strażakowi dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, są:

1) ocena wywiązywania się z obowiązków służbowych;

2) rodzaj wykonywanych zadań i zakres ponoszonej odpowiedzialności;

3) efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi i powierzonymi środkami;

4) terminowość i efektywność podejmowanych działań;

5) umiejętność organizacji pracy, kierowania i sprawowania nadzoru;

6) wykorzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności na zajmowanym stanowisku służbowym;

7) wykonywanie zadań w czasie przekraczającym czas służby, o którym mowa w art. 35 ust. 9 ustawy;

8) zmiana zakresu obowiązków służbowych lub warunków służby.

5. Przesłankami obniżania strażakowi dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, są:

1) istotna zmiana zakresu obowiązków służbowych lub warunków służby;

2) naruszenie dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono strażakowi karę dyscyplinarną - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w granicach od 10% do 50% kwoty otrzymywanego przed obniżeniem dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy;

3) stwierdzone w ostatecznej opinii służbowej niewywiązywanie się przez strażaka z obowiązków służbowych lub niewykorzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności na zajmowanym stanowisku służbowym - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w granicach od 10 do 50% kwoty otrzymywanego przed obniżeniem dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy.