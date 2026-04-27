§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych (Dz. U. poz. 2076) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „Obowiązkowe” zastępuje się wyrazem „Szczegółowe”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem wykorzystania metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki zajęć;”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) analizowanie własnej pracy i wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej;”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, oraz wykorzystanie w pracy wiedzy nabytej w wyniku doskonalenia zawodowego;”,

- w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą - Karta Nauczyciela”;

11) diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem.”,

c) uchyla się ust. 3,

d) w ust. 4 wyrazy „ust. 3 pkt 1” zastępuje się wyrazami „ust. 2 pkt 1”,

e) uchyla się ust. 5 i 6;

2) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dyrektor szkoły artystycznej ustala poziom spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, a następnie ustala ocenę pracy nauczyciela.

2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach od 0 do 3, bez liczb ułamkowych.”;

3) w § 4 uchyla się ust. 2-4;

4) w § 5 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny pracy dyrektor szkoły artystycznej zapoznaje go również z opiniami, o których mowa odpowiednio w art. 6a ust. 5 pkt 1 i 3-5 ustawy - Karta Nauczyciela.

5. Nauczyciel może odnieść się do opinii, o których mowa odpowiednio w art. 6a ust. 5 pkt 1 i 3-5 ustawy - Karta Nauczyciela, w formie:

1) ustnej - przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy lub

2) pisemnej - w terminie, o którym mowa w ust. 3.”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor szkoły artystycznej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor szkoły artystycznej dołącza do odwołania od oceny pracy nauczyciela oraz przekazuje nauczycielowi, który odwołał się od oceny pracy, pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.”;

6) w § 9:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „Obowiązkowe” zastępuje się wyrazem „Szczegółowe”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku realizowania przez dyrektora szkoły artystycznej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szczegółowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2.”;

7) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły artystycznej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach od 0 do 3, bez liczb ułamkowych.”;

8) w § 11:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przy zapoznawaniu z projektem oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej zapoznaje się go również z opiniami, o których mowa w art. 6a ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela.

2b. Dyrektor szkoły artystycznej może odnieść się do opinii, o których mowa w art. 6a ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, w formie:

1) ustnej - przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy lub

2) pisemnej - w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny pracy.”,

b) w ust. 3 wyrazy „§ 4 ust. 1 i 3, ust. 4 pkt 1, § 5” zastępuje się wyrazami „§ 4 ust. 1, § 5 ust. 1-3”.