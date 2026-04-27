§ 1.

Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:

1) danych identyfikacyjnych - rozumie się przez to:

a) nazwę jednostki raportowanej lub raportującej,

b) identyfikator podatkowy albo informację o braku takiego identyfikatora,

c) wskazanie jurysdykcji lokalizacji jednostki raportowanej lub raportującej lub informację o jej braku - w przypadku jednostek bezpaństwowych,

d) zasady obowiązujące w jurysdykcji lokalizacji jednostki raportowanej lub raportującej obejmujące wskazanie, czy w jurysdykcji obowiązuje QIIR, QUTPR, QDMTT,

e) określenie rodzaju jednostki raportowanej lub raportującej do celów stosowania przepisów o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych obejmujące wskazanie, czy dana jednostka jest w szczególności jednostką składową, jednostką dominującą najwyższego szczebla, jednostką dominującą niższego szczebla, jednostką dominującą w częściowym posiadaniu, stałym zakładem, jednostką joint venture, jednostką zależną joint venture, funduszem inwestycyjnym, jednostką inwestującą w nieruchomości, jednostką inwestycyjną inną niż fundusz inwestycyjny i jednostka inwestująca w nieruchomości, ubezpieczeniową jednostką inwestycyjną, jednostką pośredniczącą, jednostką transparentną podatkowo, odwróconą jednostką hybrydową, jednostką hybrydową;

2) identyfikatorze podatkowym - rozumie się przez to numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub inny równoważny numer nadany w jurysdykcji lokalizacji jednostki raportowanej lub raportującej;

3) jednostce raportowanej - rozumie się przez to jednostkę składową, jednostkę joint venture lub jednostkę zależną joint venture;

4) jednostce raportującej - rozumie się przez to jednostkę składową, która zgodnie z art. 133 ust. 1 lub ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych składa informację o opodatkowaniu wyrównawczym;

5) QDMTT- rozumie się przez to kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy oraz krajowy podatek wyrównawczy;

6) QIIR - rozumie się przez to kwalifikowaną zasadę włączenia dochodu do opodatkowania oraz globalny podatek wyrównawczy;

7) QUTPR - rozumie się przez to kwalifikowaną zasadę niedostatecznie opodatkowanych zysków oraz podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków.