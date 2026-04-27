Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 571
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 24 kwietnia 2026 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w informacji o opodatkowaniu wyrównawczym2)
Na podstawie art. 133 ust. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (Dz. U. poz. 1685 oraz z 2026 r. poz. 347) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) danych identyfikacyjnych - rozumie się przez to:
a) nazwę jednostki raportowanej lub raportującej,
b) identyfikator podatkowy albo informację o braku takiego identyfikatora,
c) wskazanie jurysdykcji lokalizacji jednostki raportowanej lub raportującej lub informację o jej braku - w przypadku jednostek bezpaństwowych,
d) zasady obowiązujące w jurysdykcji lokalizacji jednostki raportowanej lub raportującej obejmujące wskazanie, czy w jurysdykcji obowiązuje QIIR, QUTPR, QDMTT,
e) określenie rodzaju jednostki raportowanej lub raportującej do celów stosowania przepisów o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych obejmujące wskazanie, czy dana jednostka jest w szczególności jednostką składową, jednostką dominującą najwyższego szczebla, jednostką dominującą niższego szczebla, jednostką dominującą w częściowym posiadaniu, stałym zakładem, jednostką joint venture, jednostką zależną joint venture, funduszem inwestycyjnym, jednostką inwestującą w nieruchomości, jednostką inwestycyjną inną niż fundusz inwestycyjny i jednostka inwestująca w nieruchomości, ubezpieczeniową jednostką inwestycyjną, jednostką pośredniczącą, jednostką transparentną podatkowo, odwróconą jednostką hybrydową, jednostką hybrydową;
2) identyfikatorze podatkowym - rozumie się przez to numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub inny równoważny numer nadany w jurysdykcji lokalizacji jednostki raportowanej lub raportującej;
3) jednostce raportowanej - rozumie się przez to jednostkę składową, jednostkę joint venture lub jednostkę zależną joint venture;
4) jednostce raportującej - rozumie się przez to jednostkę składową, która zgodnie z art. 133 ust. 1 lub ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych składa informację o opodatkowaniu wyrównawczym;
5) QDMTT- rozumie się przez to kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy oraz krajowy podatek wyrównawczy;
6) QIIR - rozumie się przez to kwalifikowaną zasadę włączenia dochodu do opodatkowania oraz globalny podatek wyrównawczy;
7) QUTPR - rozumie się przez to kwalifikowaną zasadę niedostatecznie opodatkowanych zysków oraz podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków.
§ 2.
1) dane identyfikacyjne jednostki raportującej;
2) wskazanie jurysdykcji będących odbiorcami informacji objętych wymianą, zawartych w informacji o opodatkowaniu wyrównawczym;
3) informację o statusie składanej informacji o opodatkowaniu wyrównawczym obejmującym wskazanie, czy jest to informacja pierwotna czy korekta informacji;
4) wskazanie roku podatkowego, za który informacja jest składana.
§ 3.
1) następujące informacje księgowe dotyczące grupy:
a) nazwę grupy,
b) rodzaj skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
c) standard rachunkowości,
d) walutę skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2) następujące informacje dotyczące struktury korporacyjnej grupy w przypadku:
a) jednostki raportowanej będącej jednostką dominującą najwyższego szczebla:
- dane identyfikacyjne tej jednostki,
- określenie rodzaju jednostki wyłączonej, w szczególności wskazanie, czy dana jednostka wyłączona jest jednostką rządową, organizacją międzynarodową, organizacją nienastawioną na zysk, funduszem emerytalnym czy jednostką inwestującą w nieruchomości,
- wskazanie jurysdykcji jednostki dominującej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, o ile występuje,
b) jednostki raportowanej innej niż określona w lit. a:
- dane identyfikacyjne tej jednostki,
- następujące informacje dotyczące struktury własnościowej jednostki raportowanej, informację o wystąpieniu zmian w strukturze własnościowej jednostki raportowanej w stosunku do poprzedniego roku podatkowego, określenie rodzaju jednostki posiadającej udziały własnościowe w innej jednostce raportowanej, jej identyfikator podatkowy i wyrażoną w procentach wysokość tych udziałów,
- wskazanie, czy jednostka składowa będąca jednostką dominującą znajdującą się w częściowym posiadaniu lub jednostką dominującą niższego szczebla jest obowiązana do stosowania QIIR,
- wskazanie, czy w odniesieniu do jednostki ma zastosowanie QUTPR oraz czy grupa znajduje się w początkowym okresie działalności;
3) informacje dotyczące jednostek wyłączonych grupy poprzez wskazanie, czy zaszły zmiany w stosunku do poprzedniego roku podatkowego, oraz wskazanie nazwy i rodzaju jednostki wyłączonej;
4) następujące informacje o zmianach w strukturze grupy, jakie wystąpiły w okresie, którego dotyczy składana informacja o opodatkowaniu wyrównawczym:
a) nazwę jednostki raportowanej lub raportującej,
b) identyfikator podatkowy jednostki raportowanej lub raportującej,
c) datę zmiany,
d) rodzaj jednostki przed zmianą i po zmianie,
e) określenie jednostki posiadającej udział własnościowy, wyrażoną w procentach wysokość tego udziału przed zmianą i po zmianie.
§ 4.
1) wskazanie jurysdykcji posiadających prawo do opodatkowania;
2) informację o stosowaniu bezpiecznych przystani lub wyłączeń, w tym wyłączenia dla jednostek posiadających substrat majątkowo-osobowy;
3) informację o wysokości efektywnej stawki podatkowej i należnych podatków wyrównawczych.
§ 5.
1) informacje o zastosowanych przez grupę bezpiecznych przystaniach i wyłączeniach dopuszczonych w danej jurysdykcji oraz informacje istotne dla oceny poprawności ich zastosowania, w szczególności informacje dotyczące:
a) całkowitych przychodów, zysku przed opodatkowaniem oraz uproszczonych podatków kwalifikowanych - w przypadku tymczasowej bezpiecznej przystani CBCR w rozumieniu art. 148 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych,
b) nominalnej stawki opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - w przypadku tymczasowej bezpiecznej przystani dla podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków,
c) wyboru wyłączenia de minimis;
2) informacje niezbędne do ustalenia, czy grupa jest grupą w początkowym okresie działalności, w szczególności liczbę jurysdykcji lokalizacji jednostek składowych tej grupy oraz sumę wartości księgowej netto rzeczowych aktywów trwałych, o której mowa w art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;
3) dane niezbędne do obliczenia - w odniesieniu do każdej jurysdykcji będącej odbiorcą informacji o opodatkowaniu wyrównawczym objętych wymianą oraz podgrupy zlokalizowanej w tej jurysdykcji:
a) efektywnej stawki podatkowej,
b) kwalifikowanego dochodu (straty) z rozbiciem na poszczególne korekty,
c) skorygowanych podatków kwalifikowanych, w tym dane niezbędne do:
- obliczenia łącznej wysokości skorygowanych podatków kwalifikowanych,
- obliczenia ujemnych skorygowanych podatków kwalifikowanych,
- obliczeń w ramach tymczasowego mechanizmu przydzielania podatków kwalifikowanych przy mieszanych systemach opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych,
d) podatku odroczonego, w tym:
- obliczenia korekt z tytułu podatku odroczonego,
- dane niezbędne do określenia stosowania mechanizmu ponownego ujęcia,
- informacje odnoszące się do podatku odroczonego w pierwszym roku podatkowym;
4) informacje o wyborach dokonanych przez grupę na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych według ich rodzajów - w odniesieniu do danej jurysdykcji;
5) obliczenia i informacje dotyczące jednostki raportowanej, w tym:
a) informację o dokonaniu wyboru tymczasowego uproszczonego raportowania jurysdykcyjnego,
b) informację o stosowaniu zbiorczej sprawozdawczości dla grup objętych konsolidacją podatkową,
c) dane niezbędne do obliczenia kwalifikowanego dochodu (straty), w szczególności dane o wysokości:
- korekt księgowego dochodu (straty) netto,
- księgowego dochodu (straty) netto podlegającego (podlegającej) ujęciu w ramach transgranicznego przydziału między centralę a stały zakład oraz przydziału jednostce pośredniczącej,
- pozostałych transgranicznych korekt księgowego dochodu (straty) netto pomiędzy jednostkami składowymi lub członkami grupy joint venture,
- korekty kwalifikowanego dochodu jednostki dominującej najwyższego szczebla będącej jednostką pośredniczącą lub objętej systemem odliczanej dywidendy,
d) dane niezbędne do obliczenia skorygowanych podatków kwalifikowanych, w szczególności dane o wysokości:
- korekt podatku dochodowego w części bieżącej,
- przydziału podatków kwalifikowanych pomiędzy jednostkami składowymi lub członkami grupy joint venture,
- podatku dochodowego w części odroczonej,
e) informacje o wyborach dokonanych na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych według ich rodzajów - w odniesieniu do danej jednostki składowej lub wyborach mających zastosowanie do grupy joint venture, w podziale na okresy, za które dokonuje się wyboru, oraz według rodzaju wyboru,
f) dane dotyczące wyłączonego dochodu z żeglugi międzynarodowej, w tym:
- dane służące do obliczenia dochodu (straty) z działalności w zakresie żeglugi międzynarodowej i kwalifikowanego dochodu (straty) jednostki składowej z działalności dodatkowej w zakresie żeglugi międzynarodowej z uwzględnieniem danych dotyczących substratu majątkowo-osobowego,
- obliczenie progu jurysdykcyjnego właściwego dla działalności dodatkowej w zakresie żeglugi międzynarodowej,
g) informacje do celów wyboru metody opodatkowania wypłaty zysku,
h) wskazanie standardu rachunkowości stosowanego przez jednostkę składową lub członka grupy joint venture, jeżeli jest on inny niż standard rachunkowości stosowany do celów skonsolidowanego sprawozdania grupy;
6) obliczenie wysokości opodatkowania wyrównawczego dla danej jurysdykcji, w tym:
a) wskazanie kwot lub wskaźników mających wpływ na wysokość opodatkowania wyrównawczego dla danej jurysdykcji, w szczególności indywidualnej stawki podatkowej, wyłączenia dla jednostek posiadających substrat majątkowo-osobowy, nadwyżki zysku, dodatkowego podatku wyrównawczego oraz należnego (wymagalnego) podatku, jeżeli dotyczy,
b) wskazanie danych służących do obliczenia wyłączenia dla jednostek posiadających substrat majątkowo-osobowy, w szczególności w zakresie:
- wyłączenia z tytułu płac i wyłączenia z tytułu rzeczowych aktywów trwałych,
- przydziału kwalifikowanych kosztów płac i wartości bilansowej netto kwalifikowanych rzeczowych aktywów trwałych do stałych zakładów na potrzeby wyłączenia dla jednostek posiadających substrat majątkowo-osobowy,
- przydziału kwalifikowanych kosztów płac i wartości bilansowej netto kwalifikowanych rzeczowych aktywów trwałych jednostki pośredniczącej na potrzeby wyłączenia dla jednostek posiadających substrat majątkowo-osobowy,
c) szczegółowe dane niezbędne do obliczenia dodatkowego podatku wyrównawczego,
d) zagregowane dane dotyczące QDMTT, w tym wskazanie standardu rachunkowości zastosowanego do obliczenia podatku, jeżeli jest inny niż standard rachunkowości stosowany do celów skonsolidowanego sprawozdania grupy, wysokości należnego (wymagalnego) podatku, użytej waluty oraz wybranych wyłączeń;
7) wskazanie zasad przydziału i przypisania podatków wyrównawczych, w szczególności określenie sposobu:
a) stosowania QIIR w odniesieniu do danej jurysdykcji, w tym sposobu przydziału globalnego podatku wyrównawczego na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, uwzględniającego udział procentowy jednostki dominującej i obliczenie udziałowego globalnego podatku wyrównawczego,
b) stosowania QUTPR w odniesieniu do danej jurysdykcji, w tym obliczenia całkowitego podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych,
c) przypisania podatku wyrównawczego obliczanego zgodnie z QUTPR pomiędzy poszczególne jurysdykcje, w tym obliczenie udziału Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Rady (UE) 2025/872 z dnia 14 kwietnia 2025 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 2025/872 z 06.05.2025).
- Data ogłoszenia: 2026-04-27
- Data wejścia w życie: 2026-04-27
- Data obowiązywania: 2026-04-27
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
USTAWA z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
