§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy (Dz. U. poz. 1237, z 2024 r. poz. 64 i 1788, z 2025 r. poz. 678 oraz z 2026 r. poz. 116) w § 24:

1) w pkt 5 w lit. b wyrazy „sznurowane cholewki sięgające ponad kostkę i wzmocnione czubki chroniące palce stóp przed urazami z antyprzebiciową podeszwą, bez elementów kontrastujących i odblaskowych oraz widocznego logo producenta” zastępuje się wyrazami „sznurowany na wysokość cholewek system wiązania, wzmocnione czubki chroniące palce stóp, podeszwy zabezpieczające stopy przed ostrymi przedmiotami, bez elementów kontrastujących i odblaskowych, sięgające ponad kostkę”;

2) w pkt 5a w lit. a wyrazy „sznurowane cholewki sięgające ponad kostkę i wzmocnione czubki chroniące palce stóp przed urazami z antyprzebiciową podeszwą, bez elementów kontrastujących i odblaskowych oraz widocznego logo producenta” zastępuje się wyrazami „sznurowany na wysokość cholewek system wiązania, wzmocnione czubki chroniące palce stóp, podeszwy zabezpieczające stopy przed ostrymi przedmiotami, bez elementów kontrastujących i odblaskowych, sięgające ponad kostkę”.