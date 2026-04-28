Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 576
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy
Na podstawie art. 270 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26 i 426) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w pkt 5 w lit. b wyrazy „sznurowane cholewki sięgające ponad kostkę i wzmocnione czubki chroniące palce stóp przed urazami z antyprzebiciową podeszwą, bez elementów kontrastujących i odblaskowych oraz widocznego logo producenta” zastępuje się wyrazami „sznurowany na wysokość cholewek system wiązania, wzmocnione czubki chroniące palce stóp, podeszwy zabezpieczające stopy przed ostrymi przedmiotami, bez elementów kontrastujących i odblaskowych, sięgające ponad kostkę”;
2) w pkt 5a w lit. a wyrazy „sznurowane cholewki sięgające ponad kostkę i wzmocnione czubki chroniące palce stóp przed urazami z antyprzebiciową podeszwą, bez elementów kontrastujących i odblaskowych oraz widocznego logo producenta” zastępuje się wyrazami „sznurowany na wysokość cholewek system wiązania, wzmocnione czubki chroniące palce stóp, podeszwy zabezpieczające stopy przed ostrymi przedmiotami, bez elementów kontrastujących i odblaskowych, sięgające ponad kostkę”.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
- Data ogłoszenia: 2026-04-28
- Data wejścia w życie: 2026-04-29
- Data obowiązywania: 2026-04-29
