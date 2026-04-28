Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 576

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 270 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26 i 426) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy (Dz. U. poz. 1237, z 2024 r. poz. 64 i 1788, z 2025 r. poz. 678 oraz z 2026 r. poz. 116) w § 24:

1) w pkt 5 w lit. b wyrazy „sznurowane cholewki sięgające ponad kostkę i wzmocnione czubki chroniące palce stóp przed urazami z antyprzebiciową podeszwą, bez elementów kontrastujących i odblaskowych oraz widocznego logo producenta” zastępuje się wyrazami „sznurowany na wysokość cholewek system wiązania, wzmocnione czubki chroniące palce stóp, podeszwy zabezpieczające stopy przed ostrymi przedmiotami, bez elementów kontrastujących i odblaskowych, sięgające ponad kostkę”;

2) w pkt 5a w lit. a wyrazy „sznurowane cholewki sięgające ponad kostkę i wzmocnione czubki chroniące palce stóp przed urazami z antyprzebiciową podeszwą, bez elementów kontrastujących i odblaskowych oraz widocznego logo producenta” zastępuje się wyrazami „sznurowany na wysokość cholewek system wiązania, wzmocnione czubki chroniące palce stóp, podeszwy zabezpieczające stopy przed ostrymi przedmiotami, bez elementów kontrastujących i odblaskowych, sięgające ponad kostkę”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-28
  • Data wejścia w życie: 2026-04-29
  • Data obowiązywania: 2026-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

