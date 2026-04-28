Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 24 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 578)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rodzaje i wykaz stanowisk w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, na których zatrudnia się pracowników na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1459 oraz z 2026 r. poz. 26 i 160), określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

22 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 578)1)

RODZAJE I WYKAZ STANOWISK W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, NA KTÓRYCH ZATRUDNIA SIĘ PRACOWNIKÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O PRACOWNIKACH URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH

Lp. Jednostka organizacyjna Służby Więziennej Stanowiska kierownicze Stanowiska samodzielne Stanowiska dydaktyczne Stanowiska administracyjne Stanowiska penitencjarne Stanowiska ochronne 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Centralny Zarząd Służby Więziennej 1) Dyrektor Generalny Służby Więziennej, 2) zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, 3) dyrektor biura, 4) główny księgowy Służby Więziennej, 5) główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej, 6) zastępca dyrektora biura, 7) naczelny lekarz więziennictwa, 8) naczelnik wydziału, 9) kierownik zespołu, 10) naczelny kapelan 1) doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, 2) radca prawny, 3) audytor wewnętrzny, 4) główny specjalista ds. legislacji, 5) główny specjalista, 6) specjalista ds. legislacji, 7) główny rewident, 8) starszy rewident, 9) rewident, 10) rzecznik prasowy 1) starszy specjalista, 2) specjalista, 3) starszy inspektor, 4) inspektor, 5) informatyk, 6) instruktor, 7) starszy referent, 8) referent 2 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 1) zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej, 2) główny księgowy, 3) naczelny lekarz 1) audytor wewnętrzny, 2) radca prawny, 3) rzecznik prasowy 1) starszy specjalista, 2) specjalista, 3) starszy rewident, 4) rewident, 5) starszy inspektor, 6) inspektor, 7) instruktor, 8) informatyk, 9) starszy referent, 10) referent 3 Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodek szkolenia i ośrodek doskonalenia kadr Służby Więziennej 1) komendant, 2) zastępca komendanta, 3) kierownik zakładu, 4) główny księgowy, 5) kierownik działu, 6) zastępca kierownika działu 1) radca prawny, 2) audytor wewnętrzny 1) starszy wykładowca, 2) wykładowca, 3) starszy psycholog, 4) psycholog 1) specjalista, 2) starszy inspektor, 3) inspektor, 4) instruktor, 5) informatyk, 6) starszy referent, 7) referent 1) specjalista, 2) starszy inspektor, 3) inspektor, 4) instruktor, 5) starszy referent, 6) referent 4 Areszt śledczy lub zakład karny 1) zastępca dyrektora, 2) główny księgowy, 3) kierownik działu, 4) zastępca kierownika działu 1) radca prawny, 2) audytor wewnętrzny 1) specjalista, 2) starszy inspektor, 3) inspektor, 4) instruktor, 5) informatyk, 6) starszy referent, 7) referent 1) starszy psycholog, 2) psycholog, 3) młodszy psycholog, 4) starszy wychowawca, 5) wychowawca, 6) młodszy wychowawca, 7) starszy terapeuta, 8) terapeuta, 9) młodszy terapeuta, 10) kapelan 1) specjalista, 2) starszy inspektor, 3) inspektor, 4) instruktor, 5) starszy referent, 6) referent







1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. poz. 716), które weszło w życie z dniem 4 czerwca 2025 r.