Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 578

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 kwietnia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1459), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. poz. 716).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. poz. 716), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 578)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rodzaje i wykaz stanowisk w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, na których zatrudnia się pracowników na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1459 oraz z 2026 r. poz. 26 i 160), określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 578)1)

RODZAJE I WYKAZ STANOWISK W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, NA KTÓRYCH ZATRUDNIA SIĘ PRACOWNIKÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O PRACOWNIKACH URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.

Jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Stanowiska kierownicze

Stanowiska samodzielne

Stanowiska dydaktyczne

Stanowiska administracyjne

Stanowiska penitencjarne

Stanowiska ochronne

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

1) Dyrektor Generalny Służby Więziennej,

2) zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

3) dyrektor biura,

4) główny księgowy Służby Więziennej,

5) główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej,

6) zastępca dyrektora biura,

7) naczelny lekarz więziennictwa,

8) naczelnik wydziału,

9) kierownik zespołu,

10) naczelny kapelan

1) doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

2) radca prawny,

3) audytor wewnętrzny,

4) główny specjalista ds. legislacji,

5) główny specjalista,

6) specjalista ds. legislacji,

7) główny rewident,

8) starszy rewident,

9) rewident,

10) rzecznik prasowy

1) starszy specjalista,

2) specjalista,

3) starszy inspektor,

4) inspektor,

5) informatyk,

6) instruktor,

7) starszy referent,

8) referent

2

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

1) zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej,

2) główny księgowy,

3) naczelny lekarz

1) audytor wewnętrzny,

2) radca prawny,

3) rzecznik prasowy

1) starszy specjalista,

2) specjalista,

3) starszy rewident,

4) rewident,

5) starszy inspektor,

6) inspektor,

7) instruktor,

8) informatyk,

9) starszy referent,

10) referent

3

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodek szkolenia i ośrodek doskonalenia kadr Służby Więziennej

1) komendant,

2) zastępca komendanta,

3) kierownik zakładu,

4) główny księgowy,

5) kierownik działu,

6) zastępca kierownika działu

1) radca prawny,

2) audytor wewnętrzny

1) starszy wykładowca,

2) wykładowca,

3) starszy psycholog,

4) psycholog

1) specjalista,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) instruktor,

5) informatyk,

6) starszy referent,

7) referent

1) specjalista,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) instruktor,

5) starszy referent,

6) referent

4

Areszt śledczy lub zakład karny

1) zastępca dyrektora,

2) główny księgowy,

3) kierownik działu,

4) zastępca kierownika działu

1) radca prawny,

2) audytor wewnętrzny

1) specjalista,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) instruktor,

5) informatyk,

6) starszy referent,

7) referent

1) starszy psycholog,

2) psycholog,

3) młodszy psycholog,

4) starszy wychowawca,

5) wychowawca,

6) młodszy wychowawca,

7) starszy terapeuta,

8) terapeuta,

9) młodszy terapeuta,

10) kapelan

1) specjalista,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) instruktor,

5) starszy referent,

6) referent



1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. poz. 716), które weszło w życie z dniem 4 czerwca 2025 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-28
  • Data obowiązywania: 2026-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

