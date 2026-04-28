Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 580

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 590) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1556, z 2023 r. poz. 362 i 1037, z 2024 r. poz. 244 i 1697 oraz z 2025 r. poz. 168) załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Załącznik 1. [PORTY, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU RYB NIESORTOWANYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 580)

Załącznik nr 1

PORTY, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU RYB NIESORTOWANYCH

1. Darłowo

2. Hel

3. Kołobrzeg

4. Świnoujście

5. Ustka

6. Władysławowo

7. Jastarnia

8. Łeba

9. Frombork

10. Nowa Pasłęka

11. Krynica Morska

12. Kąty Rybackie

Załącznik 2. [PORTY, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU RYB PELAGICZNYCH, W PRZYPADKU GDY MASA TYCH RYB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POKŁADZIE STATKU RYBACKIEGO WYNOSI WIĘCEJ NIŻ 5 TON ŻYWEJ WAGI]

Załącznik nr 2

PORTY, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU RYB PELAGICZNYCH, W PRZYPADKU GDY MASA TYCH RYB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POKŁADZIE STATKU RYBACKIEGO WYNOSI WIĘCEJ NIŻ 5 TON ŻYWEJ WAGI

1. Darłowo

2. Dziwnów

3. Gdynia

4. Hel

5. Kołobrzeg

6. Mrzeżyno

7. Świnoujście

8. Ustka

9. Władysławowo

10. Jastarnia

11. Jarosławiec

12. Łeba

13. Frombork

14. Nowa Pasłęka

15. Krynica Morska

16. Kąty Rybackie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-28
  • Data wejścia w życie: 2026-04-29
  • Data obowiązywania: 2026-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 22 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 579

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 582

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 583

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 584

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 574

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 576

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru fundacji rodzinnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 577

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 578

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 573

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 572

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 575

USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indonezji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 567

USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 566

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 565

USTAWA z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 563

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 564

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w informacji o opodatkowaniu wyrównawczym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 571

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 570

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 569

USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych przez Zgromadzenie Państw-Stron Statutu w dniu 26 listopada 2015 r. (rezolucja nr ICC-ASP/14/Res.2), w dniu 14 grudnia 2017 r. (rezolucja nr ICC-ASP/16/Res.4) oraz w dniu 6 grudnia 2019 r. (rezolucja nr ICC-ASP/18/Res.5)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 568

REKLAMA