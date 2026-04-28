Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 580
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 590) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 580)
Załącznik nr 1
PORTY, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU RYB NIESORTOWANYCH
1. Darłowo
2. Hel
3. Kołobrzeg
4. Świnoujście
5. Ustka
6. Władysławowo
7. Jastarnia
8. Łeba
9. Frombork
10. Nowa Pasłęka
11. Krynica Morska
12. Kąty Rybackie
Załącznik nr 2
PORTY, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU RYB PELAGICZNYCH, W PRZYPADKU GDY MASA TYCH RYB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POKŁADZIE STATKU RYBACKIEGO WYNOSI WIĘCEJ NIŻ 5 TON ŻYWEJ WAGI
1. Darłowo
2. Dziwnów
3. Gdynia
4. Hel
5. Kołobrzeg
6. Mrzeżyno
7. Świnoujście
8. Ustka
9. Władysławowo
10. Jastarnia
11. Jarosławiec
12. Łeba
13. Frombork
14. Nowa Pasłęka
15. Krynica Morska
16. Kąty Rybackie
- Data ogłoszenia: 2026-04-28
- Data wejścia w życie: 2026-04-29
- Data obowiązywania: 2026-04-29
