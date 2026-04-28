REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 581

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 312 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2025 r. poz. 643, 1069 i 1844 oraz z 2026 r. poz. 176, 331 i 340) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 924) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 5,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do wysokości odpisów aktualizujących należności, ustalanych na dzień bilansowy, BFG stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. poz. 311).”;

2) po § 3 dodaje się § 3a i § 3b w brzmieniu:

„§ 3a. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w złotych i groszach lub w walutach obcych, w których wykonywane są operacje.

§ 3b. Ewidencję księgową operacji w walutach obcych prowadzi się:

1) w poszczególnych walutach obcych i w złotych na odpowiednich kontach prowadzonych odrębnie dla wartości w poszczególnych walutach obcych i dla wartości w złotych lub

2) w walutach obcych, odrębnie dla wartości w poszczególnych walutach przy spełnieniu warunku zapewnienia pełnego dokumentowania codziennego ustalania wyniku z pozycji wymiany.”;

3) w § 6:

a) w ust. 1 wyrazy „ , funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych” zastępuje się wyrazami „lub funduszu przymusowej restrukturyzacji kas”,

b) w ust. 2 wyrazy „ , funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych” zastępuje się wyrazami „lub funduszu przymusowej restrukturyzacji kas”;

4) w § 7 uchyla się ust. 3;

5) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części „Bilans”:

- w „Aktywa” w poz. „II. Należności od instytucji finansowych” w pkt 1 uchyla się lit. a,

- w „Pasywa” uchyla się poz. X.,

b) w części „Zestawienie zmian w funduszach własnych” w poz. „II. Fundusze własne na początek okresu (BO), po korektach” uchyla się pkt 6.1–6.8.

§ 2.

Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do rocznego sprawozdania finansowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-28
  • Data wejścia w życie: 2026-05-13
  • Data obowiązywania: 2026-05-13
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA