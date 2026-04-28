§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 924) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 5,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do wysokości odpisów aktualizujących należności, ustalanych na dzień bilansowy, BFG stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. poz. 311).”;

2) po § 3 dodaje się § 3a i § 3b w brzmieniu:

„§ 3a. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w złotych i groszach lub w walutach obcych, w których wykonywane są operacje.

§ 3b. Ewidencję księgową operacji w walutach obcych prowadzi się:

1) w poszczególnych walutach obcych i w złotych na odpowiednich kontach prowadzonych odrębnie dla wartości w poszczególnych walutach obcych i dla wartości w złotych lub

2) w walutach obcych, odrębnie dla wartości w poszczególnych walutach przy spełnieniu warunku zapewnienia pełnego dokumentowania codziennego ustalania wyniku z pozycji wymiany.”;

3) w § 6:

a) w ust. 1 wyrazy „ , funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych” zastępuje się wyrazami „lub funduszu przymusowej restrukturyzacji kas”,

b) w ust. 2 wyrazy „ , funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych” zastępuje się wyrazami „lub funduszu przymusowej restrukturyzacji kas”;

4) w § 7 uchyla się ust. 3;

5) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części „Bilans”:

- w „Aktywa” w poz. „II. Należności od instytucji finansowych” w pkt 1 uchyla się lit. a,

- w „Pasywa” uchyla się poz. X.,

b) w części „Zestawienie zmian w funduszach własnych” w poz. „II. Fundusze własne na początek okresu (BO), po korektach” uchyla się pkt 6.1–6.8.