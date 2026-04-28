Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 581
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 22 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Na podstawie art. 312 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2025 r. poz. 643, 1069 i 1844 oraz z 2026 r. poz. 176, 331 i 340) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2:
a) uchyla się ust. 5,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do wysokości odpisów aktualizujących należności, ustalanych na dzień bilansowy, BFG stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. poz. 311).”;
2) po § 3 dodaje się § 3a i § 3b w brzmieniu:
„§ 3a. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w złotych i groszach lub w walutach obcych, w których wykonywane są operacje.
§ 3b. Ewidencję księgową operacji w walutach obcych prowadzi się:
1) w poszczególnych walutach obcych i w złotych na odpowiednich kontach prowadzonych odrębnie dla wartości w poszczególnych walutach obcych i dla wartości w złotych lub
2) w walutach obcych, odrębnie dla wartości w poszczególnych walutach przy spełnieniu warunku zapewnienia pełnego dokumentowania codziennego ustalania wyniku z pozycji wymiany.”;
3) w § 6:
a) w ust. 1 wyrazy „ , funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych” zastępuje się wyrazami „lub funduszu przymusowej restrukturyzacji kas”,
b) w ust. 2 wyrazy „ , funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych” zastępuje się wyrazami „lub funduszu przymusowej restrukturyzacji kas”;
4) w § 7 uchyla się ust. 3;
5) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części „Bilans”:
- w „Aktywa” w poz. „II. Należności od instytucji finansowych” w pkt 1 uchyla się lit. a,
- w „Pasywa” uchyla się poz. X.,
b) w części „Zestawienie zmian w funduszach własnych” w poz. „II. Fundusze własne na początek okresu (BO), po korektach” uchyla się pkt 6.1–6.8.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-04-28
- Data wejścia w życie: 2026-05-13
- Data obowiązywania: 2026-05-13
