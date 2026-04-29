Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 24 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 585)

WZÓR SPOSOBU OBLICZANIA PROGNOZOWANEGO CZASU OCZEKIWANIA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Prognozowany czas oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, zwany dalej „prognozowanym czasem oczekiwania”, jest obliczany według wzoru:

Pt = α × śt + (1 - α) × Pt-1

gdzie:

Pt - prognozowany czas oczekiwania za dany miesiąc, wyrażony w dniach, a jeżeli przekroczy 30 dni - w miesiącach,

śt - średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za dany miesiąc, wyrażony w dniach,

α - średnia ruchoma wykładnicza obliczana według wzoru:

gdzie:

n - liczba miesięcy, w których była prowadzona lista oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, dla której jest obliczany prognozowany czas oczekiwania w okresie ostatnich 12 miesięcy; jeżeli n < 7, prognozowanym czasem oczekiwania za dany miesiąc jest średni czas oczekiwania, obliczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie dokumentów rozliczeniowych świadczeniodawcy za dany miesiąc;

Pt-1 - prognozowany czas oczekiwania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego jest obliczany prognozowany czas oczekiwania, wyrażony w dniach; w przypadku obliczania Pt-1 po raz pierwszy, gdy n = 6, parametr ten jest liczony według wzoru:

gdzie:

d - suma średnich czasów oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w okresie 6 miesięcy, w których była prowadzona lista oczekujących, wyrażona w dniach, obliczana według wzoru:

d = śt-1 + śt-2 +... + śt-n

gdzie:

śt-n - średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, wyrażony w dniach, w kolejnych miesiącach w okresie 6 miesięcy, licząc od średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za miesiąc, dla którego jest obliczany prognozowany czas oczekiwania.