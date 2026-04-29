REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 585

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 kwietnia 2026 r.

w sprawie sposobu obliczania prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26 i 203) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Prognozowany czas oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obliczany według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [WZÓR SPOSOBU OBLICZANIA PROGNOZOWANEGO CZASU OCZEKIWANIA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 585)

WZÓR SPOSOBU OBLICZANIA PROGNOZOWANEGO CZASU OCZEKIWANIA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Prognozowany czas oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, zwany dalej „prognozowanym czasem oczekiwania”, jest obliczany według wzoru:

Pt = α × śt + (1 - α) × Pt-1

gdzie:

Pt - prognozowany czas oczekiwania za dany miesiąc, wyrażony w dniach, a jeżeli przekroczy 30 dni - w miesiącach,

śt - średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za dany miesiąc, wyrażony w dniach,

α - średnia ruchoma wykładnicza obliczana według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

n - liczba miesięcy, w których była prowadzona lista oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, dla której jest obliczany prognozowany czas oczekiwania w okresie ostatnich 12 miesięcy; jeżeli n < 7, prognozowanym czasem oczekiwania za dany miesiąc jest średni czas oczekiwania, obliczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie dokumentów rozliczeniowych świadczeniodawcy za dany miesiąc;

Pt-1 - prognozowany czas oczekiwania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego jest obliczany prognozowany czas oczekiwania, wyrażony w dniach; w przypadku obliczania Pt-1 po raz pierwszy, gdy n = 6, parametr ten jest liczony według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

d - suma średnich czasów oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w okresie 6 miesięcy, w których była prowadzona lista oczekujących, wyrażona w dniach, obliczana według wzoru:

d = śt-1 + śt-2 +... + śt-n

gdzie:

śt-n - średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, wyrażony w dniach, w kolejnych miesiącach w okresie 6 miesięcy, licząc od średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za miesiąc, dla którego jest obliczany prognozowany czas oczekiwania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-29
  • Data wejścia w życie: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA