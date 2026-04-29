§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 125 oraz z 2025 r. poz. 510) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 46:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku braku możliwości przyłączenia toalety podstawowej do sieci wodociągowej, o której mowa w ust. 2 pkt 4, dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań zapewniających dostęp do wody zdatnej do celów higienicznosanitarnych.

2b. W przypadku braku możliwości przyłączenia toalety podstawowej do sieci energetycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 4, dopuszcza się stosowanie innych źródeł energii elektrycznej.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Dopuszcza się stosowanie nieskanalizowanych ustępów wyłącznie w sytuacjach, gdy ze względów technicznych nie jest możliwe zapewnienie dostępu do toalet w inny sposób.

6. Na krańcach linii komunikacyjnych, na których są zlokalizowane obiekty posiadające pomieszczenie socjalne, toalety powinny:

1) być wyposażone w wodę zdatną do celów higienicznosanitarnych;

2) posiadać przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika;

3) być ogrzewane i wentylowane, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.”,

c) w ust. 7 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) umywalkę i zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą zdatną do celów higienicznosanitarnych,”;

2) w § 52 wyrazy „30 kwietnia” zastępuje się wyrazami „31 grudnia”.