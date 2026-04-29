REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 588

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25 i 473) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 125 oraz z 2025 r. poz. 510) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 46:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku braku możliwości przyłączenia toalety podstawowej do sieci wodociągowej, o której mowa w ust. 2 pkt 4, dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań zapewniających dostęp do wody zdatnej do celów higienicznosanitarnych.

2b. W przypadku braku możliwości przyłączenia toalety podstawowej do sieci energetycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 4, dopuszcza się stosowanie innych źródeł energii elektrycznej.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Dopuszcza się stosowanie nieskanalizowanych ustępów wyłącznie w sytuacjach, gdy ze względów technicznych nie jest możliwe zapewnienie dostępu do toalet w inny sposób.

6. Na krańcach linii komunikacyjnych, na których są zlokalizowane obiekty posiadające pomieszczenie socjalne, toalety powinny:

1) być wyposażone w wodę zdatną do celów higienicznosanitarnych;

2) posiadać przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika;

3) być ogrzewane i wentylowane, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.”,

c) w ust. 7 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) umywalkę i zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą zdatną do celów higienicznosanitarnych,”;

2) w § 52 wyrazy „30 kwietnia” zastępuje się wyrazami „31 grudnia”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-29
  • Data wejścia w życie: 2026-04-30
  • Data obowiązywania: 2026-04-30
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

