Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 588
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 29 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25 i 473) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 46:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W przypadku braku możliwości przyłączenia toalety podstawowej do sieci wodociągowej, o której mowa w ust. 2 pkt 4, dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań zapewniających dostęp do wody zdatnej do celów higienicznosanitarnych.
2b. W przypadku braku możliwości przyłączenia toalety podstawowej do sieci energetycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 4, dopuszcza się stosowanie innych źródeł energii elektrycznej.”,
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Dopuszcza się stosowanie nieskanalizowanych ustępów wyłącznie w sytuacjach, gdy ze względów technicznych nie jest możliwe zapewnienie dostępu do toalet w inny sposób.
6. Na krańcach linii komunikacyjnych, na których są zlokalizowane obiekty posiadające pomieszczenie socjalne, toalety powinny:
1) być wyposażone w wodę zdatną do celów higienicznosanitarnych;
2) posiadać przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika;
3) być ogrzewane i wentylowane, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.”,
c) w ust. 7 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) umywalkę i zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą zdatną do celów higienicznosanitarnych,”;
2) w § 52 wyrazy „30 kwietnia” zastępuje się wyrazami „31 grudnia”.
§ 2.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
- Data ogłoszenia: 2026-04-29
- Data wejścia w życie: 2026-04-30
- Data obowiązywania: 2026-04-30
