Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 606
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 27 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
- Data ogłoszenia: 2026-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 605
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie ustanowienia szczególnych wymagań dla środków spożywczych dotyczących pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 603
USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 599
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 602
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2026
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 600
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 601
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 598
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 597
USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 595
USTAWA z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 591
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 596
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 594
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 593
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 592
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 589
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 588
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 587
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2026 r. w sprawie sposobu obliczania bazowego prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 586