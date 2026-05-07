Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 613
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego „Ujście Warty”
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 i 426) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) w powiecie sulęcińskim, w gminie Słońsk:
a) w obrębie ewidencyjnym Budzigniew - działki ewidencyjne o numerach: 31/1, 31/3, 32/1, 32/2, 32/4, 33/1, 33/3, 34/1, 34/2, 34/3, 35/1, 35/2, 36/2, 37 (część zachodnia, do granicy z działką nr 38), 38, 39, 40/1, 40/2, 40/5, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 48, 49, 50, 51, 55 i 56,
b) w obrębie ewidencyjnym Czaplin - działki ewidencyjne o numerach: 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 30/2, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 31, 32, 33/1, 33/3, 33/4, 34/1, 34/3, 34/4, 59, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 98, 99, 123, 124, 125 i 126,
c) w obrębie ewidencyjnym Jamno - działki ewidencyjne o numerach: 69/1 i 73/2,
d) w obrębie ewidencyjnym Lemierzyce - działki ewidencyjne o numerach: 829 i 835,
e) w obrębie ewidencyjnym Przyborów - działki ewidencyjne o numerach: 2/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 30/1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 48, 49, 50/2, 51/1, 52/1, 52, 53, 54/1, 54, 55, 56, 57, 58/1, 59, 60, 62, 63, 64, 65/4, 67, 80, 81, 82, 83, 84, 85/1, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 143, 144/1, 153, 158/1, 159/1, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/3, 165/4, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 175, 176, 177/3, 177, 178, 179, 180, 181, 182/1, 182/2, 183, 184/1, 184/3, 185, 186/1, 186/2, 186/3, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 199/2, 199/3, 202/1, 202/2, 203, 226, 227, 233, 234, 235, 236, 242, 243, 249, 250, 255, 263, 270, 271, 274, 283, 306 (część wewnątrz otuliny Parku), 317 (część południowa, wewnątrz otuliny Parku), 321, 322, 323, 324, 325, 326, 332, 334, 335, 336, 337, 338/1, 338/2, 344, 345, 346, 347 i 350,
f) w obrębie ewidencyjnym Słońsk - działki ewidencyjne o numerach: 1/1, 8/1, 15, 17/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 40, 41, 42, 44/1, 45, 47/1, 49/1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 61, 62, 63, 65/1, 66, 68/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 94/1, 97/1, 109, 121/3, 121/4, 121/5, 123/2, 124/1, 126/2, 126/3, 126/4, 130/2, 130/4, 133, 135/1, 135/3, 136/1, 136/3, 136/4, 136/5, 136/7, 137/1, 137/3, 138/1, 139/1, 140, 141, 142, 144/1, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 152, 153, 154/1, 156/1, 158/2, 158/3, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169/2, 169/3, 169/5, 169/7, 169/8, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188/3, 188/4, 189/1, 190/1, 191/1, 192, 194/1, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 203/2, 205/1, 209/1, 211/2, 214/1, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1, 238, 239, 240/1, 241/1, 241/2, 250/1, 250/3, 251, 252, 253/1, 254, 255, 256/1, 264, 265, 266, 267, 268/1, 270, 271/1, 272, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 280/1, 281/1, 281/2, 286/1, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289/1, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297/1, 298/1, 299, 300, 301/1, 303, 304, 305, 306, 308/1, 309, 310/1, 310/2, 311, 312, 313/1, 315/2, 315/3, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 336/1, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 343/2, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352/1, 352/2, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 357, 358, 359, 360, 361/1, 361/2, 362, 363, 364/1, 365/2, 365/3, 366, 367, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5, 368/6, 369, 370/1, 370/2, 508, 509, 510, 511/2, 513/1, 514, 515/1, 516/2, 517/1, 517/2, 518/1, 520/2, 521/1, 522, 523, 524/3, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 533/2, 533/3, 534, 537/3, 538, 539, 540, 541, 542/1, 543, 544/1, 545/1, 545/2, 547, 548, 550/1, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 558, 559, 560, 562, 563/1, 564/1, 565/1, 566/1, 567/1, 569, 570/1, 570/2, 572/1, 573/1, 574, 575, 576, 577, 578, 579/2, 579/3, 581, 587, 588, 589/1, 592/1, 604/2, 610, 611/2, 628/1, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640/1, 641, 642, 643, 644/1, 644/3, 646/1, 652/1, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 671/2, 673/1, 673/2, 674, 675/1, 677/1, 678, 679, 680, 682/3, 684, 685, 686, 687, 921/1, 923, 924/1, 925/1, 926, 927/1, 928, 929, 930, 931, 932, 933/1, 933/2, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940/1, 940/2, 941/1, 942/1, 943, 944, 945/1, 946/1, 947, 948, 949, 950, 951, 952/1, 952/2, 953, 954, 955, 956, 957, 958/1, 968, 969, 970, 971, 974/1, 975, 976, 977/1, 977/2, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986/2, 990/1, 990/2, 991, 992/1, 992/2, 998/2, 1006/4, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/2, 1012/3, 1013, 1015, 1016, 1017/3, 1017/4, 1017/5, 1017/6, 1017/7, 1017/8, 1018, 1019, 1025/3, 1027/1, 1027/2, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048/1, 1048/2, 1049, 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056/2, 1056/3, 1063/1, 1065/1, 1066, 1067, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070/1, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078/1, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1088/1, 1090, 1091/1, 1091/2, 1092, 1093, 1094, 1097/1, 1100/1, 1101, 1102, 1103/1, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120/4, 1121, 1122/1, 1122/2, 1123, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1212, 1827/1, 1827/2, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833/1, 1833/2, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1845, 1846/1, 1846/2, 1853, 1854 i 1161 (część od drogi DK22 do wysokości północno-wschodniego narożnika działki nr 1122/2);
2) w powiecie słubickim, w gminie Górzyca:
a) w obrębie ewidencyjnym Górzyca - działki ewidencyjne o numerach: 2/1, 2/2, 2/5 (część północna działki, do km 109+400 DK31), 3 (część północna działki, do km 109+400 DK31), 4, 5, 6/4, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/12, 6/13, 6/14, 6/16, 6/20, 6/21, 7/1, 7/2, 7/3, 8/3, 8/5, 8/6, 8/7, 8/10, 8/11, 8/14, 8/15, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/15, 19/17, 19/18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5 i 665/6,
b) w obrębie ewidencyjnym Żabice - działki ewidencyjne o numerach: 20, 22 (część wschodnia od granicy działki 906/5), 444/1, 445/1, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 459/1, 462/2, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 465/6, 465/7, 479/1, 483/3, 484/1, 484/2, 487/3, 490/1, 496/1, 499/1, 504/2, 504/3, 505/1, 510/3, 511/1, 516/1, 518, 520/1, 529/1, 546/1, 547/3, 550/3, 552/2, 552/3, 562/1, 562/2, 564/1, 569/1, 572/1, 577/2, 585/2, 589, 593/1, 594, 595, 596/1, 598/1, 599/3, 602/1, 604/1, 610/2, 615/2, 617/1, 621/1, 677/1, 707/1, 724, 725, 755/1, 776/1, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 844/1 (część wschodnia od granicy działki 906/5), 845, 846, 847/1, 847/2, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 863, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879/1, 879/2, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 887/1, 889, 890, 891, 892/1, 893/1, 896, 898/1, 899, 900, 901, 906/5, 906/6, 906/7, 906/8, 908 i 909,
c) w obrębie ewidencyjnym Czarnów - działki ewidencyjne o numerach: 22, 23, 24, 25, 26, 30/1, 31, 36, 38/3, 40/1, 41, 43/1, 44, 55/1, 58, 62/1, 63/2, 65/1, 68, 71, 73, 75/1, 75/1996, 75/1997, 75/1998, 75/1999, 81, 83/1, 83/199, 85, 86, 88/1, 89, 90/1, 93/1, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 97, 98, 99, 100, 100/2, 100/3, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/11, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 100/21, 101/1, 102, 104/1, 105, 106, 107, 108, 109, 110/3, 110/5, 111/2, 112/1, 113/2, 113/3, 113/5, 114/2, 114/4, 115, 116, 121/2, 122/2, 126/2, 130/1, 131/2, 131/5, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 138/3, 138/4, 139/4, 139/6, 140/3, 152, 155/3, 155/8, 155/9, 155/10, 155/11, 155/12, 155/15, 158/2, 158/3, 159/1, 160/1, 160/5, 162/2, 163/2, 164/2, 165/2, 166/2, 166/5, 167/2, 167/4, 171/2, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 201, 204/2, 204/5, 210, 211, 212/1, 212/2, 212/3, 213, 216/1, 218, 219, 220, 221, 231/1, 233/2, 233/3, 233/4, 239/1, 240, 241/1, 241/2, 243/1, 244, 245, 246, 249/1, 250, 251, 252, 253, 254/1, 255/1, 256/2, 256/3, 257/1, 257/2, 258/2, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263, 264, 269/7, 269/8, 271, 272/1, 273/1, 277/1, 278, 279, 280, 286, 287, 344/1, 344/8, 344/9, 368, 392 (część północna działki, do wysokości południowej granicy działki nr 97/1), 401, 402, 403, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 405, 407/2, 407/3, 408, 409, 410, 414/1, 415, 416, 417, 418, 419, 422/1, 423, 424, 425/2 (część na zachód od działki 132), 1001, 1003, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1 i 1012/2;
3) w powiecie gorzowskim, w gminie Witnica - obszar wiejski:
a) w obrębie ewidencyjnym Mościczki - działki ewidencyjne o numerach: 190, 191, 192, 193, 194, 195/1 (część południowa, wewnątrz otuliny Parku), 195/3, 196/1, 196/2 (część północna, wewnątrz otuliny Parku), 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 199, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 204, 205, 206/5, 206/6, 208, 209/1, 209/5, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 218, 220, 221, 222/3, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231/1, 231/2, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 237, 238/1, 239/2, 240, 241/1, 241/2, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270, 287 (część wewnątrz otuliny Parku), 288 (część wewnątrz otuliny Parku), 289 (część wewnątrz otuliny Parku), 291, 292/5, 292/6, 292/7, 292/8, 292/9, 292/10, 292/12, 292/14, 292/15, 292/16 i 293,
b) w obrębie ewidencyjnym Dąbroszyn - działki ewidencyjne o numerach: 272, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312/5, 312, 313/7, 313, 314/7, 315, 316/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328/1, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344/1, 346, 347, 348, 364, 365, 366, 368/1, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/1, 378/2, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 441/9, 441/10, 441/11, 441/12, 441/13, 441/14, 441/15, 441/16, 441/17, 442, 443, 444, 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 i 547,
c) w obrębie ewidencyjnym Krześniczka - działki ewidencyjne o numerach: 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 180, 182/1, 182/3, 184/2, 185, 186/1, 186/2, 187, 188/1, 188/2, 189/1, 190/2, 192/4, 192/5, 196/1, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 206/1, 206/2, 207, 208, 209/5, 209/6, 209/7, 211, 212, 213/1, 214, 231, 232, 233/2, 233/3, 233/4, 234, 235/1, 235/2, 239, 241/1, 242, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5 i 320/6,
d) w obrębie ewidencyjnym Kamień Mały - działki ewidencyjne o numerach: 225, 226, 227, 230/1, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 260/1, 260/3, 260/4, 260/5, 261, 262, 263/1, 263/2, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 283/1, 283/2, 284/1, 284/2, 285, 286, 287/1, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 462, 463/1, 463/2, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470/1, 470/2, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477/1, 477/2, 478, 479/1, 479/2, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491/1, 492, 493, 495/1, 496/1, 500/1, 500/2, 504/1, 505, 507/1, 509/1, 510/1, 511, 512, 513, 515/1, 516, 517/1, 517/2, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693/1, 693/2, 694, 695, 696, 697/1, 697/2, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709/1, 710/1, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733/1, 734, 735, 736, 737/1, 737/2, 738/1, 738/2, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 752/1, 753/3, 753/4, 753/5, 753/6, 753/7, 753/8, 753/9, 753/10, 753/11, 753/12, 753/13, 753/14, 753/15, 753/16, 754, 759/2, 759/3, 759/4, 759/5, 767/2, 767/3, 768, 769/1, 771 (część wewnątrz otuliny Parku), 772/1, 773/1, 774/1, 775/1, 797/4, 797/5, 797/6, 803, 829, 830, 831 i 832,
e) w obrębie ewidencyjnym Białczyk - działki ewidencyjne o numerach: 107/1, 170 (część zachodnia, wewnątrz otuliny Parku), 321, 350/1, 363/2, 363/6, 363/7, 381, 395/3, 395/6, 395/7, 409, 410, 421/2, 421/10, 421/11, 421/13, 421/15, 421/16, 421/17, 421/18, 421/19, 421/20, 434, 436 (część wewnątrz otuliny Parku) i 1078 (część północno-zachodnia, wewnątrz otuliny Parku),
f) w obrębie ewidencyjnym Pyrzany - działki ewidencyjne o numerach: 666 i 671/1,
g) w obrębie ewidencyjnym Kłopotowo - działki ewidencyjne o numerach: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/5, 9, 11, 12, 14/2, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28/2, 28/3, 28/4, 29/2, 29/3, 29/4, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 35/1, 43/2, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 44/5, 45, 46/1, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49/1, 50/1, 51, 54/2, 54/3, 54/5, 54/6, 56/1, 57, 79/2 (część wewnątrz otuliny Parku), 79/3, 112/3, 113/1, 117, 118, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 149, 150, 151/4, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164/2, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183 i 184;
4) w powiecie gorzowskim, w gminie Kostrzyn nad Odrą, w obrębie ewidencyjnym Osiedle Warniki - działki ewidencyjne o numerach: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42/1, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 100, 105, 106/1, 106/2, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145, 146, 148, 149 i 1316/3.
§ 3.
1) ustaleniu liczebności i struktury populacji zwierząt łownych na obszarze Parku, strefy oraz obwodów łowieckich z nią graniczących - na podstawie przeprowadzanych jednocześnie rocznych inwentaryzacji według stanu na dzień 10 marca każdego roku;
2) ocenie wpływu poszczególnych gatunków zwierząt łownych na przyrodę Parku oraz na możliwość jej ochrony;
3) ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatunków zwierząt łownych podlegających odstrzałom redukcyjnym, z uwzględnieniem:
a) planu ochrony Parku albo zadań ochronnych Parku,
b) rocznych planów łowieckich dla obwodów łowieckich graniczących ze strefą,
c) wieloletnich planów hodowlanych dla odpowiednich rejonów hodowlanych,
d) właściwej liczebności zwierząt łownych dla Parku;
4) dokonywaniu odstrzałów redukcyjnych gatunków zwierząt łownych.
2. Odstrzały redukcyjne gatunków zwierząt łownych wykonuje się według następujących kryteriów:
1) bażanty - redukcji podlegają wszystkie osobniki;
2) dziki - w pierwszej kolejności redukcji podlegają warchlaki i przelatki, a w następnej osobniki starsze;
3) lisy, tchórze zwyczajne, kuny leśne, kuny domowe i borsuki - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe oraz chore, w szczególności z objawami wścieklizny i świerzbu, a w następnej osobniki starsze;
4) wizony amerykańskie - redukcji podlegają wszystkie osobniki;
5) sarny:
a) koźlęta - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe,
b) kozy - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe oraz chore,
c) kozły - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe oraz chore;
6) jelenie szlachetne:
a) cielęta - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe, późno urodzone oraz o wadze poniżej średniej,
b) łanie - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe oraz chore,
c) byki - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe oraz chore;
7) daniele zwyczajne:
a) cielęta - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe, późno urodzone oraz o wadze poniżej średniej,
b) łanie - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe oraz chore,
c) byki - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe oraz chore.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
- Data ogłoszenia: 2026-05-07
- Data wejścia w życie: 2026-06-07
- Data obowiązywania: 2026-06-07
