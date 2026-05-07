Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 615

USTAWA

z dnia 13 marca 2026 r.

o zmianie ustawy o sporcie

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2026 r. poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie związek sportowy może zostać przekształcony w polski związek sportowy.

2. Przekształcenie związku sportowego w polski związek sportowy wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.”;

2) w art. 9 w ust. 3 w pkt 1 wyraz „zebranie” zastępuje się wyrazem „zgromadzenie”;

3) w art. 11 w ust. 1, 2a, 3, 6 i 7 oraz w art. 12 w ust. 3 wyrazy „utworzenie polskiego związku sportowego” zastępuje się wyrazami „przekształcenie związku sportowego w polski związek sportowy”;

4) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 11, staje się polskim związkiem sportowym i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Właściwy sąd rejestrowy z urzędu wykreśla przekształcony związek sportowy z Krajowego Rejestru Sądowego, zaznaczając, że przyczyną wykreślenia jest przekształcenie związku sportowego w polski związek sportowy na podstawie art. 7.”;

5) w art. 29:

a) w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) bieżącego utrzymania obiektów budowlanych i zarządzania nimi;”,

b) w ust. 7 po wyrazach „polskim związkom sportowym,” dodaje się wyrazy „Instytutowi Sportu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu,”;

6) w art. 31 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do stypendiów sportowych, o których mowa w ust. 1, przyznanych kobietom, które stały się niezdolne do uprawiania sportu wskutek ciąży lub urodzenia dziecka, przepisy art. 32 ust. 6 i 6a stosuje się odpowiednio.”;

7) w art. 32:

a) uchyla się ust. 1h,

b) ust. 1j i 1k otrzymują brzmienie:

„1j. Jeżeli z regulaminu zawodów wynika udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w związku z systemem kwalifikacji do danej konkurencji, niż wymaga tego ust. 1i, nie stosuje się przepisu ust. 1i.

1k. W przypadku rozgrywania mistrzostw Europy w formule otwartych zawodów przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1i, uwzględnia się wyłącznie osoby, drużyny, osady lub załogi z krajowych federacji zrzeszonych w europejskich federacjach sportowych.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Członkini kadry narodowej, która stała się niezdolna do uprawiania sportu wskutek ciąży lub urodzenia dziecka, wypłaca się stypendium sportowe przez okres:

1) ciąży - w pełnej wysokości;

2) roku po urodzeniu dziecka lub zgonu tego dziecka po upływie 8. tygodnia życia - w wysokości równej 81,5 % przyznanego stypendium sportowego;

3) 12 tygodni w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8. tygodni życia - w wysokości równej 81,5 % przyznanego stypendium sportowego.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Członkini kadry narodowej uzyskuje prawo do wydłużenia okresu pobierania stypendium sportowego w przypadku:

1) urodzenia dziecka przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową niewiększą niż 1000 g - w wymiarze dodatkowego tygodnia wypłaty stypendium sportowego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15. tygodnia po porodzie;

2) urodzenia dziecka po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i masą urodzeniową większą niż 1000 g – w wymiarze dodatkowego tygodnia wypłaty stypendium sportowego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia po porodzie;

3) urodzenia dziecka po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie – w wymiarze dodatkowego tygodnia wypłaty stypendium sportowego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.”;

8) w art. 32a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do stypendium sportowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1a-6a, a także przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 7.”;

9) w art. 32b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do stypendium sportowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1b i 1c oraz 2-6a, a także przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 7.”;

10) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. Sędzia sportowy, który wykonuje zadania związane z prowadzeniem współzawodnictwa sportowego organizowanego przez:

1) związek sportowy,

2) polski związek sportowy,

3) międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paralimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a, lub europejską federację sportową będącą jej członkiem

- korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.”.

Art. 2.

1. Do wniosków o wpis polskiego związku sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na utworzenie polskiego związku sportowego z mocy prawa stają się zgodami ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na przekształcenie związku sportowego w polski związek sportowy.

Art. 3.

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego dostosują uchwały, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, do wymagań niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-07
  • Data wejścia w życie: 2026-05-22
  • Data obowiązywania: 2026-05-22
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

