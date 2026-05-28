Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 699

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI

z dnia 27 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 696

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2026/2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 697

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 699

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 700

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SRPP

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 701

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2026 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 692

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 695

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 694

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 693

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 691

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 688

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 28 lutego 2026 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie wykonywania wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisanej w Hadze dnia 3 grudnia 2024 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 685

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 689

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 25 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 690

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 687

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 686

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia wysokości rekompensaty w odniesieniu do wniosków o przyznanie rekompensaty złożonych w terminie od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 marca 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 683

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie wykonywania wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisana w Hadze dnia 3 grudnia 2024 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 684

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 670

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 671

