Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 699
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 27 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
- Data ogłoszenia: 2026-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 696
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2026/2027
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 697
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 700
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SRPP
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 701
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2026 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 692
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 695
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 694
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 693
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 691
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 688
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 28 lutego 2026 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie wykonywania wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisanej w Hadze dnia 3 grudnia 2024 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 685
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 689
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 25 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 690
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 687
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 686
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia wysokości rekompensaty w odniesieniu do wniosków o przyznanie rekompensaty złożonych w terminie od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 marca 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 683
UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie wykonywania wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisana w Hadze dnia 3 grudnia 2024 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 684
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 670