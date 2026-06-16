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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 790
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 czerwca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą
- Data ogłoszenia: 2026-06-16
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Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
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USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą
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