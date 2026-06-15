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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 787
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 5 czerwca 2026 r.
w sprawie postępowania w zakresie obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2026
Na podstawie art. 69h ust. 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2025 r. poz. 1478 i 1840) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
1) z inicjatywy ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
2) na wniosek:
a) spółki lub
b) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 373), zwanej dalej „ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym”, innego niż minister właściwy do spraw aktywów państwowych, lub
c) ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa, innego niż minister właściwy do spraw aktywów państwowych, lub
d) ministra - członka Rady Ministrów, innego niż minister właściwy do spraw aktywów państwowych, lub
e) pełnomocnika Rządu ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780 oraz z 2026 r. poz. 160)
- zwanych dalej „podmiotami wnioskującymi o objęcie akcji”.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, objęcie akcji ze środków Funduszu przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, jest poprzedzone:
1) przygotowaniem uzasadnienia zawierającego:
a) potwierdzenie, że środki finansowe uzyskane przez spółkę z tytułu objęcia akcji ze środków Funduszu będą przeznaczone na wzmocnienie potencjału militarnego lub bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego lub zdrowotnego, zgodnie z art. 69h ust. 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
b) cel planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia finansowania ze środków Funduszu,
c) potwierdzenie zasadności planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,
d) omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,
e) omówienie wpływu planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu na funkcjonowanie działu gospodarki właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki;
2) sporządzeniem biznesplanu zawierającego:
a) informacje ogólne dotyczące spółki,
b) określenie celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu i jego podstawowych założeń oraz opis przeznaczenia środków z planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,
c) analizę rynku i strategię marketingową, w tym dokładne określenie produktu, konkurentów, obecnego udziału w rynku, docelowego udziału w rynku, podaży i popytu na rynku, planów sprzedaży, chłonności rynku, planowanych cen sprzedaży, cen rynkowych, sposobu dystrybucji i promocji, istniejących na rynku zdolności produkcyjnych oraz niezbędnych koncesji,
d) prezentację kosztów spółki, w szczególności kosztów inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, ze wskazaniem kosztów, które będą ponoszone na zakup dóbr wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na zakup usług świadczonych przez podmioty posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku których beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 i 1669) są podmioty posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) opis lokalizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, z uzasadnieniem wyboru lokalizacji,
f) opis działań technicznych inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej opisy technologii, niezbędnych atestów i licencji, wpływu na środowisko naturalne, nakładów inwestycyjnych, źródeł finansowania, zdolności produkcyjnych oraz planu produkcji i zapotrzebowania,
g) opis organizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,
h) opis struktury oraz kosztów zatrudnienia,
i) harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu oraz ostateczny termin zakończenia i rozpoczęcia użytkowania inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,
j) plan finansowy spółki oraz plan finansowy inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej plan przychodów, plan kosztów ze wskazaniem kosztów, które będą ponoszone na zakup dóbr wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na zakup usług świadczonych przez podmioty posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku których beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są podmioty posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, plan rachunku wyników, plan nakładów inwestycyjnych, plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy, plan źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych oraz plan bilansu,
k) ocenę ekonomiczno-finansową inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej ocenę finansową, ocenę efektywności i ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku scenariuszach,
l) podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności objęcia akcji ze środków Funduszu przez Skarb Państwa,
m) dane kontaktowe autorów biznesplanu oraz datę jego sporządzenia;
3) sporządzeniem projektu umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji ze środków Funduszu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa;
2) szacowaną wartość i proponowaną liczbę obejmowanych akcji ze środków Funduszu, ze wskazaniem dokumentów stanowiących podstawę oszacowania tej wartości;
3) proponowany termin objęcia akcji ze środków Funduszu;
4) szczegółowe uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności:
a) potwierdzenie, że środki finansowe uzyskane przez spółkę z tytułu objęcia akcji ze środków Funduszu będą przeznaczone na wzmocnienie potencjału militarnego lub bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego lub zdrowotnego, zgodnie z art. 69h ust. 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
b) cel planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia finansowania ze środków Funduszu,
c) potwierdzenie zasadności planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,
d) omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,
e) omówienie wpływu planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu na funkcjonowanie działu gospodarki właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się:
1) umowę spółki, statut lub inny dokument, na podstawie którego spółka została utworzona i funkcjonuje;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego spółka jest wpisana, wydany niepóźniej niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z oświadczeniem zarządu spółki o braku zmian w sytuacji spółki, które mają skutek od daty decyzji o zmianie tej sytuacji, a nie zostały ujęte w aktualnym odpisie z właściwego rejestru;
3) sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;
4) sprawozdania z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu;
5) skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;
6) sprawozdania z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 5;
7) analizę i ocenę sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata;
8) aktualny biznesplan spółki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
9) test prywatnego inwestora lub analizę dotyczącą ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
10) informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej przez spółkę w okresie ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej przez spółkę;
11) oświadczenie podmiotu wnioskującego o objęcie akcji ze środków Funduszu o niewystępowaniu poniższych okoliczności:
a) ubiegania się spółki o udzielenie lub korzystania z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację,
b) znajdowania się spółki w trudnej sytuacji zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy podmiotom w takiej sytuacji3).
§ 4.
2. Test, o którym mowa w ust. 1, sporządza niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia testu prywatnego inwestora, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji.
3. Test, o którym mowa w ust. 1, jest analizą działań, które będą podejmowane przez Skarb Państwa przy obejmowaniu akcji ze środków Funduszu, zawierającą w szczególności:
1) ocenę rynkowego charakteru objęcia akcji ze środków Funduszu;
2) przewidywany zwykły zwrot z zainwestowanych przez Skarb Państwa środków Funduszu w postaci dywidend lub zysku z tytułu wzrostu wartości akcji;
3) rynkową stopę zwrotu z inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu;
4) opinię, czy spółka byłaby w stanie uzyskać finansowanie na rynku finansowym;
5) opinię, czy spółka przetrwałaby na rynku bez udziału środków z objęcia akcji ze środków Funduszu;
6) opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa, i poziom konkurencji na tym rynku;
7) ocenę, czy środki z planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu będą wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe.
4. Test, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w szczególności na podstawie biznesplanu oraz z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących realizacji celów, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. W przypadku gdy test, o którym mowa w ust. 1, wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian do biznesplanu, zmiany te należy potwierdzić nowym testem prywatnego inwestora, przed objęciem akcji ze środków Funduszu przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
§ 5.
2. Analizę, o której mowa w ust. 1, sporządza niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia takiej analizy, w szczególności potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
3. Analiza, o której mowa w ust. 1, ma potwierdzić, że obejmowanie akcji ze środków Funduszu następuje w celu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz wskazywać na możliwość wyłączenia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i zawiera w szczególności:
1) analizę i ocenę, czy objęcie akcji ze środków Funduszu jest związane z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającą w szczególności uzasadnienie istnienia związku między objęciem akcji ze środków Funduszu a ochroną konkretnych podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
2) analizę i ocenę, czy objęcie akcji ze środków Funduszu jest konieczne dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającą w szczególności uzasadnienie istnienia konieczności objęcia akcji ze środków Funduszu dla ochrony konkretnych podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
3) analizę wpływu zaniechania objęcia akcji ze środków Funduszu na konkretne podstawowe interesy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
4) ocenę, czy objęcie akcji ze środków Funduszu wiąże się z produkcją wyłącznie do celów wojskowych broni, amunicji i materiałów wojennych;
5) ocenę, czy objęcie akcji ze środków Funduszu służy realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
6) ocenę, czy spółka jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
7) ocenę, czy objęcie akcji ze środków Funduszu przez Skarb Państwa może negatywnie wpływać na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie dla celów wojskowych;
8) opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa, i poziom konkurencji na tym rynku;
9) ocenę, czy środki z planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu przez Skarb Państwa będą wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe.
4. Do sporządzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przepisy § 4 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§ 6.
§ 7.
2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie określonym zgodnie z ust. 1 minister właściwy do spraw aktywów państwowych pozostawia wniosek bez rozpoznania.
§ 8.
§ 9.
2. W przypadku nieprzekazania żądanych wyjaśnień, informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie minister właściwy do spraw aktywów państwowych pozostawia wniosek bez rozpoznania.
3. Kopie dokumentów dołączonych do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez spółkę, której akcje są objęte wnioskiem lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może żądać dostarczenia dokumentów w oryginale do wglądu.
§ 10.
2. Wraz ze zgodą, o której mowa w ust. 1, dysponent Funduszu przedkłada opinię o:
1) wysokości środków pieniężnych Funduszu, które mogą być wykorzystane w celu rozpatrzenia wniosku;
2) posiadanych przez Fundusz skarbowych papierach wartościowych przekazanych Funduszowi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123, 834 i 1755), zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024”;
3) szacunkowej rentowności posiadanych skarbowych papierów wartościowych oszacowanej na podstawie warunków rynkowych panujących w okresie bezpośrednio poprzedzającym wydanie opinii.
3. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych informuje podmiot wnioskujący o objęcie akcji o sposobie rozpatrzenia wniosku.
4. W przypadku braku zgody dysponenta Funduszu na objęcie akcji ze środków Funduszu, w szczególności z powodu braku możliwości płatniczych Funduszu, minister właściwy do spraw aktywów państwowych informuje podmiot wnioskujący o objęcie akcji o braku możliwości rozpatrzenia wniosku.
§ 11.
2. W przypadku gdy wniosek o objęcie akcji ze środków Funduszu dotyczy spółki z udziałem państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, minister właściwy do spraw aktywów państwowych występuje o opinię do państwowej osoby prawnej wykonującej prawa z akcji i organu ją nadzorującego, innego niż minister właściwy do spraw aktywów państwowych, w zakresie zasadności objęcia akcji ze środków Funduszu.
3. W przypadku gdy wniosek o objęcie akcji ze środków Funduszu dotyczy spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), zwanej dalej „ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów”, minister właściwy do spraw aktywów państwowych występuje o opinię do właściwego, innego niż minister właściwy do spraw aktywów państwowych, podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa, która jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wobec spółki, której akcje są objęte wnioskiem, w przypadku gdy podmiot ten nie jest podmiotem wnioskującym o objęcie akcji, w zakresie zasadności objęcia akcji ze środków Funduszu.
4. W przypadku gdy wniosek o objęcie akcji ze środków Funduszu dotyczy spółki, wobec której spółka z udziałem państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, minister właściwy do spraw aktywów państwowych występuje o opinię do państwowej osoby prawnej wykonującej prawa z akcji spółki z udziałem państwowej osoby prawnej, która jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, i organu ją nadzorującego, innego niż minister właściwy do spraw aktywów państwowych, w zakresie zasadności objęcia akcji ze środków Funduszu.
5. W przypadku gdy wniosek dotyczy objęcia akcji ze środków Funduszu w celu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, minister właściwy do spraw aktywów państwowych występuje o opinię do Ministra Obrony Narodowej w zakresie oceny, czy objęcie akcji ze środków Funduszu następuje w celu podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
§ 12.
1) wypłaty środków na objęcie akcji ze środków Funduszu lub
2) przekazania skarbowych papierów wartościowych na objęcie akcji ze środków Funduszu, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) wartość oraz termin objęcia akcji ze środków Funduszu;
2) cel lub cele objęcia akcji ze środków Funduszu oraz opis przeznaczenia środków uzyskanych z objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym uzyskanych w wyniku rozporządzenia skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, ze wskazaniem, że środki finansowe uzyskane przez spółkę z tytułu objęcia akcji ze środków Funduszu będą przeznaczone na wzmocnienie potencjału militarnego lub bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego lub zdrowotnego, zgodnie z art. 69h ust. 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
3) w przypadku wykorzystania do obejmowania akcji ze środków Funduszu przez Skarb Państwa skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, zasady:
a) sporządzenia, pokrywania kosztów i odbioru wyceny skarbowych papierów wartościowych, które będą wykorzystane do obejmowania akcji przez Skarb Państwa,
b) rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi;
4) zobowiązania spółki, w której Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, obejmuje akcje ze środków Funduszu, w szczególności do:
a) wykorzystania środków uzyskanych z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 2,
b) przedkładania, do końca okresu wykorzystywania środków uzyskanych z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, okresowych sprawozdań z wykorzystania tych środków oraz uzyskanych efektów,
c) przedkładania sprawozdań finansowych, za każdy rok obrotowy, do końca okresu wykorzystywania środków uzyskanych z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, wraz ze sprawozdaniami z ich badania, o ile będą one podlegać badaniu,
d) przedkładania sporządzonych przez biegłego rewidenta sprawozdań z weryfikacji stanu wykorzystania środków uzyskanych z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, oraz oceny uzyskanych efektów,
e) zwrotu w całości lub w części kwoty stanowiącej równowartość środków uzyskanych z objęcia akcji ze środków Funduszu lub skarbowych papierów wartościowych przekazanych z Funduszu, w tym przez umorzenie akcji, wraz z odsetkami ustawowymi, lub zwrotu tych skarbowych papierów wartościowych, w tym przez umorzenie akcji, oraz zwrotu równowartości środków uzyskanych z tytułu ich posiadania, w przypadku stwierdzenia, przy uwzględnieniu art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, że:
- umowa, na podstawie której Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, objął akcje ze środków Funduszu, została zawarta w oparciu o nieprawdziwe dane,
- środki uzyskane z objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym uzyskane w wyniku rozporządzenia skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, są wykorzystywane lub zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 2.
3. W przypadku wykorzystania skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, umowa, o której mowa w ust. 1, określa również zobowiązania spółki, w której Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, obejmuje akcje ze środków Funduszu, w szczególności do:
1) przedłożenia wyceny skarbowych papierów wartościowych, które będą wykorzystane do obejmowania akcji ze środków Funduszu przez Skarb Państwa sporządzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia takiej wyceny, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji;
2) zapewnienia wkładu własnego, w przypadku gdy środki finansowe uzyskane w wyniku rozporządzenia skarbowymi papierami wartościowymi okażą się niewystarczające do zrealizowania celu lub celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
3) otwarcia rachunku papierów wartościowych, na który przekazane zostaną przez dysponenta Funduszu skarbowe papiery wartościowe.
4. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może zlecić dokonanie dodatkowych analiz i raportów, w szczególności mających na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać objęte ze środków Funduszu, w celu weryfikacji wartości obejmowanych akcji ze środków Funduszu.
§ 16.
2. Przekazanie z Funduszu środków lub skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, następuje na pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych niepóźniej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.
§ 17.
2. Dysponent Funduszu może powierzyć, w drodze umowy, realizację zadań, o których mowa w ust. 1, Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
§ 18.
§ 19.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014, 1069, 1216 i 1556 oraz z 2026 r. poz. 176, 340, 484 i 644.
3) Kryteria te zostały określone w pkt 19-24 komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1, Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2, Dz. Urz. UE C 2023/1212 z 29.11.2023 oraz Dz. Urz. UE C 2025/5428 z 13.10.2025).
- Data ogłoszenia: 2026-06-15
- Data wejścia w życie: 2026-06-16
- Data obowiązywania: 2026-06-16
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