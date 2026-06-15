§ 3.

1. Objęcie akcji ze środków Funduszu przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, może nastąpić:

1) z inicjatywy ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

2) na wniosek:

a) spółki lub

b) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 373), zwanej dalej „ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym”, innego niż minister właściwy do spraw aktywów państwowych, lub

c) ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa, innego niż minister właściwy do spraw aktywów państwowych, lub

d) ministra - członka Rady Ministrów, innego niż minister właściwy do spraw aktywów państwowych, lub

e) pełnomocnika Rządu ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780 oraz z 2026 r. poz. 160)

- zwanych dalej „podmiotami wnioskującymi o objęcie akcji”.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, objęcie akcji ze środków Funduszu przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, jest poprzedzone:

1) przygotowaniem uzasadnienia zawierającego:

a) potwierdzenie, że środki finansowe uzyskane przez spółkę z tytułu objęcia akcji ze środków Funduszu będą przeznaczone na wzmocnienie potencjału militarnego lub bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego lub zdrowotnego, zgodnie z art. 69h ust. 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

b) cel planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia finansowania ze środków Funduszu,

c) potwierdzenie zasadności planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

d) omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

e) omówienie wpływu planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu na funkcjonowanie działu gospodarki właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki;

2) sporządzeniem biznesplanu zawierającego:

a) informacje ogólne dotyczące spółki,

b) określenie celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu i jego podstawowych założeń oraz opis przeznaczenia środków z planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

c) analizę rynku i strategię marketingową, w tym dokładne określenie produktu, konkurentów, obecnego udziału w rynku, docelowego udziału w rynku, podaży i popytu na rynku, planów sprzedaży, chłonności rynku, planowanych cen sprzedaży, cen rynkowych, sposobu dystrybucji i promocji, istniejących na rynku zdolności produkcyjnych oraz niezbędnych koncesji,

d) prezentację kosztów spółki, w szczególności kosztów inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, ze wskazaniem kosztów, które będą ponoszone na zakup dóbr wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na zakup usług świadczonych przez podmioty posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku których beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 i 1669) są podmioty posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) opis lokalizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, z uzasadnieniem wyboru lokalizacji,

f) opis działań technicznych inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej opisy technologii, niezbędnych atestów i licencji, wpływu na środowisko naturalne, nakładów inwestycyjnych, źródeł finansowania, zdolności produkcyjnych oraz planu produkcji i zapotrzebowania,

g) opis organizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

h) opis struktury oraz kosztów zatrudnienia,

i) harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu oraz ostateczny termin zakończenia i rozpoczęcia użytkowania inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

j) plan finansowy spółki oraz plan finansowy inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej plan przychodów, plan kosztów ze wskazaniem kosztów, które będą ponoszone na zakup dóbr wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na zakup usług świadczonych przez podmioty posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku których beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są podmioty posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, plan rachunku wyników, plan nakładów inwestycyjnych, plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy, plan źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych oraz plan bilansu,

k) ocenę ekonomiczno-finansową inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej ocenę finansową, ocenę efektywności i ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku scenariuszach,

l) podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności objęcia akcji ze środków Funduszu przez Skarb Państwa,

m) dane kontaktowe autorów biznesplanu oraz datę jego sporządzenia;

3) sporządzeniem projektu umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji ze środków Funduszu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa;

2) szacowaną wartość i proponowaną liczbę obejmowanych akcji ze środków Funduszu, ze wskazaniem dokumentów stanowiących podstawę oszacowania tej wartości;

3) proponowany termin objęcia akcji ze środków Funduszu;

4) szczegółowe uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności:

a) potwierdzenie, że środki finansowe uzyskane przez spółkę z tytułu objęcia akcji ze środków Funduszu będą przeznaczone na wzmocnienie potencjału militarnego lub bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego lub zdrowotnego, zgodnie z art. 69h ust. 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

b) cel planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia finansowania ze środków Funduszu,

c) potwierdzenie zasadności planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

d) omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

e) omówienie wpływu planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu na funkcjonowanie działu gospodarki właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się:

1) umowę spółki, statut lub inny dokument, na podstawie którego spółka została utworzona i funkcjonuje;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego spółka jest wpisana, wydany niepóźniej niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z oświadczeniem zarządu spółki o braku zmian w sytuacji spółki, które mają skutek od daty decyzji o zmianie tej sytuacji, a nie zostały ujęte w aktualnym odpisie z właściwego rejestru;

3) sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;

4) sprawozdania z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu;

5) skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;

6) sprawozdania z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 5;

7) analizę i ocenę sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata;

8) aktualny biznesplan spółki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;

9) test prywatnego inwestora lub analizę dotyczącą ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

10) informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej przez spółkę w okresie ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej przez spółkę;

11) oświadczenie podmiotu wnioskującego o objęcie akcji ze środków Funduszu o niewystępowaniu poniższych okoliczności:

a) ubiegania się spółki o udzielenie lub korzystania z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację,

b) znajdowania się spółki w trudnej sytuacji zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy podmiotom w takiej sytuacji3).