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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 774
OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 21 maja 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 893), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 676).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 893), który stanowi:
„§ 13. Wnioski dotyczące utrzymania aparatury lub infrastruktury, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2020 r., składa się w terminie do dnia 31 października 2019 r.”;
2) § 2-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 676), które stanowią:
„§ 2. Do wniosków dotyczących przyznania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, oraz specjalnej infrastruktury informatycznej na rok 2026, które zostały złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Wnioski dotyczące przyznania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2026 r., składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.”.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kulasek
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 21 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 774)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania
Na podstawie art. 402 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, szczegółowe kryteria i tryb oceny raportu z ich wykorzystania, zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie, zwanym dalej „wnios-kiemˮ, oraz w raporcie z ich wykorzystania, zwanym dalej „raportem”.
§ 2. Wniosek dotyczący utrzymania:
1) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, zwanych dalej „aparaturą”,
2) specjalnej infrastruktury informatycznej, zwanej dalej „infrastrukturą”
- składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok, na który mają być przyznane środki.3)
§ 3. Wniosek zawiera:
1) dane wnioskodawcy;
2) rodzaj i nazwę aparatury lub infrastruktury;
3) opis aparatury lub infrastruktury;
4) informację o rocznych kosztach utrzymania aparatury lub infrastruktury;
5) wnioskowaną kwotę dotacji;
6) opis planowanych zadań badawczych z wykorzystaniem aparatury lub infrastruktury, koszt ich realizacji oraz źródło finansowania;
7) uzasadnienie unikatowości aparatury lub infrastruktury w skali kraju;
8) opis znaczenia aparatury lub infrastruktury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności biorąc pod uwagę kierunki określone w polityce naukowej państwa;
9) informacje dotyczące wykorzystania aparatury lub infrastruktury.
§ 4. 1.4) Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 376a ustawy, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Wniosek może dotyczyć przyznania środków finansowych na utrzymanie jednej aparatury albo infrastruktury.
§ 5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w § 2-4. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się wnioskodawcę za pośrednictwem systemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.5)
§ 6. Przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie aparatury uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:
1) unikatowość aparatury w skali kraju;
2) znaczenie aparatury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności w kierunkach określonych w polityce naukowej państwa;
3) potencjał organizacyjny i ludzki wnioskodawcy oraz doświadczenie związane z obsługą i wykorzystywaniem aparatury w prowadzeniu działalności naukowej;
4) sposób wykorzystywania aparatury do prowadzenia działalności naukowej, w szczególności liczbę projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych z wykorzystaniem tej aparatury;
5) znaczenie aparatury dla rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie działalności naukowej;
6) wykorzystywanie aparatury do świadczenia, w tym odpłatnie, usług w zakresie działalności naukowej na rzecz podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
7) liczbę użytkowników, którzy rozpoczęli korzystanie z aparatury w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
8) zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do przedmiotu i zakresu działalności naukowej prowadzonej z wykorzystaniem aparatury;
9) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na utrzymanie aparatury.
§ 7. 1. Przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie infrastruktury uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:
1) znaczenie infrastruktury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności w kierunkach określonych w polityce naukowej państwa;
2) wykorzystanie infrastruktury do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych zadań w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wraz z określeniem poziomu naukowego i znaczenia tych badań, prac oraz zadań dla rozwoju nauki;
3) liczbę użytkowników, którzy rozpoczęli korzystanie z infrastruktury w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
4) możliwość współfinansowania kosztów utrzymania infrastruktury z innych źródeł;
5) praktyczną użyteczność wyników prac lub zadań realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury, z uwzględnieniem rodzaju i liczby realizowanych projektów krajowych i międzynarodowych;
6) wykorzystanie infrastruktury do realizacji innych zadań niż badania naukowe lub prace rozwojowe przez podmioty spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
7) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na utrzymanie infrastruktury.
2. Przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie infrastruktury obejmującej komputery dużej mocy uwzględnia się kryteria, o których mowa w ust. 1, oraz:
1) wielkość udostępnianych zasobów obliczeniowych i przechowywanych danych oraz dostępność infrastruktury w roku, w którym jest składany wniosek;
2) liczbę i zróżnicowanie tematyczne wykonywanych zadań obliczeniowych w roku, w którym jest składany wniosek;
3) sumaryczny czas wykonywanych obliczeń w roku, w którym jest składany wniosek;
4) stosowane procedury kwalifikacji zadań do obliczeń pod względem ich znaczenia i efektywności oraz rozliczanie użytkowników z wykorzystanych zasobów;
5) doświadczenie wnioskodawcy w obsłudze dużej liczby użytkowników o zróżnicowanych kompetencjach.
§ 8. 1.6) Oceny wniosków dokonuje zespół doradczy, zwany dalej „zespołem”, powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, na podstawie art. 341 ustawy.
2. Ocenę, o której mowa w ust. 1, sporządza się w formie listy rankingowej oddzielnie dla aparatury i infrastruktury.
3. Lista rankingowa zawiera:
1) pozycję rankingową wniosku;
2) proponowaną do przyznania wysokość środków finansowych albo propozycję odmowy przyznania tych środków.
4. Do listy rankingowej zespół dołącza uzasadnienie oceny każdego wniosku.
§ 9. 1. Podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na utrzymanie aparatury lub infrastruktury, składa w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon raporty, w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 353 pkt 2 ustawy.
2. Raport zawiera:
1) nazwę podmiotu, któremu zostały przyznane środki na utrzymanie aparatury lub infrastruktury;
2) rodzaj i typ aparatury lub infrastruktury oraz jej nazwę;
3) numer decyzji;
4) informację o działaniach zrealizowanych w celu utrzymania aparatury lub infrastruktury w okresie objętym raportem;
5) informację o wydatkach poniesionych na utrzymanie aparatury lub infrastruktury;
6) informację o bieżącym wykorzystaniu aparatury lub infrastruktury.
§ 10. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie raporty, które są kompletne i spełniają wymagania, o których mowa w § 9. W przypadku złożenia raportu niespełniającego tych wymagań minister wzywa podmiot, któremu zostały przyznane środki na utrzymanie aparatury lub infrastruktury, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nieprzyjęcie raportu.
§ 11. Oceny raportów dokonuje zespół, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) zgodności zrealizowanych zadań z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury lub infrastruktury;
2) liczebności środowiska wykorzystującego aparaturę w roku, którego dotyczy raport, a w przypadku infrastruktury - zakresu i stopnia wykorzystania infrastruktury w roku, którego dotyczy raport;
3) liczby zadań realizowanych z wykorzystaniem aparatury lub infrastruktury w okresie, którego dotyczy raport, ich poziomu naukowego i znaczenia dla rozwoju nauki;
4) wielkości środków finansowych niewykorzystanych w danym roku przechodzących na rok następny wraz z uzasadnieniem - w odniesieniu do raportu rocznego;
5) prawidłowości wykorzystania i rozliczania przyznanych dotychczas środków finansowych.
§ 12. Na podstawie oceny raportu minister uznaje zadanie określone w decyzji za:
1) wykonane;
2) wykonane nienależycie lub niewykonane, z wezwaniem do zwrotu części lub całości środków finansowych.
§ 13. (pominięty).7)
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).9)
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635 i 637.
3) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 676), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
5) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
7) Zamieszczony w obwieszczeniu.
8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 maja 2019 r.
9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. poz. 1462), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).
- Data ogłoszenia: 2026-06-15
- Data obowiązywania: 2026-06-15
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