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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 776

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 2 czerwca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce (Dz. U. poz. 416), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce (Dz. U. poz. 402).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce (Dz. U. poz. 402), które stanowią:

„§ 2. Potwierdzenia złożenia zabezpieczenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają ważne.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 2 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 776)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce;

2) dokumenty uważane za równoważne z depozytem w gotówce, mające wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organy celne jako zabezpieczenie;

3) sposób potwierdzenia przez organ celny złożenia zabezpieczenia.

§ 2. Dłużnik lub osoby, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwani dalej „zobowiązanym”, mogą złożyć zabezpieczenie co najmniej w jeden z następujących sposobów:

1) wpłacając kwotę zabezpieczenia gotówką:

a) w kasie właściwego urzędu skarbowego lub podmiotu obsługującego ten urząd,

b) na bankowy rachunek sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

- w banku krajowym,

- w oddziale instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38, 176, 331, 340 i 644),

- w placówce pocztowej,

- w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

- w biurze usług płatniczych albo w instytucji płatniczej, o których odpowiednio mowa w art. 2 pkt 2a albo pkt 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2026 r. poz. 623);

2) udzielając dyspozycji polecenia przelewu kwoty zabezpieczenia na bankowy rachunek sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w prowadzącym rachunek zobowiązanego: banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji kredytowej lub jej oddziale, biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczej;

3)2) składając dokumenty płatnicze na kwotę równą wysokości zabezpieczenia określoną według wartości nominalnej tych dokumentów:

a) we właściwym urzędzie celno-skarbowym, w przypadku złożenia tych dokumentów jako zabezpieczenie pojedyncze albo

b) we właściwej izbie administracji skarbowej, w przypadku złożenia tych dokumentów jako zabezpieczenie generalne.

§ 3. 1.3) Dokumentami płatniczymi, o których mowa w § 2 pkt 3, są papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne o określonym terminie wykupu, wyemitowane we własnym imieniu i na własny rachunek przez bank krajowy wymieniony w wykazie gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.

2. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, występujących w formie elektronicznego zapisu, organ celny przyjmuje świadectwo depozytowe albo inny dokument - wydane osobie uprawnionej do wykonywania praw oznaczonych w treści świadectwa albo innego dokumentu płatniczego - wraz z oświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o ustanowieniu blokady odpowiedniej do kwoty zabezpieczenia liczby papierów wartościowych na tym rachunku.

§ 4.4) Organ celny potwierdza złożenie zabezpieczenia, wydając zobowiązanemu numer referencyjny i kod dostępu, przy czym w przypadku, o którym mowa w § 2:

1) pkt 1 i 2, po przedstawieniu dowodu potwierdzającego dokonanie czynności, o których mowa w tych przepisach;

2) pkt 3, po dokonaniu czynności, o której mowa w tym przepisie.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce (Dz. U. z 2016 r. poz. 1279).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 776)

(uchylony)5)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce (Dz. U. poz. 402), które weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2025 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-15
  • Data wejścia w życie: 2026-06-15
  • Data obowiązywania: 2026-06-15
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