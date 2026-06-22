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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 818

UMOWA

z dnia 15 maja 2026 r.

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-22
  • Data wejścia w życie: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 816

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 817

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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 820

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 29 października 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 818

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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 29 października 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 819

USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 821

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 822

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 823

USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 815

USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 810

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 807

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 809

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 812

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 811

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 814

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 813

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 808

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 806

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 805

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 804

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