REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 970
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 lipca 2026 r.
w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2027 r. na rzecz obrony
Na podstawie art. 628 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) 400 nieruchomości (budynków lub ich części) - na potrzeby organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
2) 293 pojazdy samochodowe oraz 34 przyczepy (naczepy) i 27 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem - na potrzeby jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania związane z przeprowadzaniem ćwiczeń wojskowych, w tym organizowanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy i związanych ze sprawdzaniem gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26, 426, 635 i 815.
- Data ogłoszenia: 2026-07-21
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rokietnica w województwie wielkopolskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2027 r. na rzecz obrony
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
REKLAMA