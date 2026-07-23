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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 992
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1208) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 2a. Przy weryfikacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej, przeprowadzanej w terminie 2 lat od dnia ogłoszenia pierwszego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym mowa w art. 9 ust. 4 tej ustawy, na poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym mowa w:
1) § 1 pkt 1 - uznaje się, że podmiot wykonujący działalność leczniczą spełnił warunek określony w załączniku do rozporządzenia w dziale III w lp. 1 „Obszar leczenie zabiegowe chirurgiczne” w części A w kolumnie 2 - jeżeli wykonał w roku kalendarzowym poprzedzającym weryfikację co najmniej 100 zabiegów chirurgicznych związanych z leczeniem operacyjnym nowotworów, dla których rozpoznania i procedury są zdefiniowane w części B, lub spełnił warunek realizacji minimalnej liczby zabiegów co najmniej w 1 z 16 grup nowotworów określonych w części B;
2) § 1 pkt 3 - uznaje się, że podmiot wykonujący działalność leczniczą spełnił warunek określony w załączniku do rozporządzenia:
a) w dziale II w lp. 2 „Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej” w kolumnie 4 w pkt 3 w lit. a - jeżeli zapewnia co najmniej dostęp do badań realizowanych przez pracownię diagnostyki genetycznej i molekularnej,
b) w dziale III w lp. 1 „Obszar leczenie zabiegowe chirurgiczne” w części A w kolumnie 4 - jeżeli wykonał w roku kalendarzowym poprzedzającym weryfikację co najmniej 500 zabiegów chirurgicznych związanych z leczeniem operacyjnym nowotworów, dla których rozpoznania i procedury medyczne są zdefiniowane w części B, oraz spełnił warunek realizacji minimalnej liczby zabiegów co najmniej w 3 z 16 grup nowotworów określonych w części B.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-07-23
- Data wejścia w życie: 2026-07-24
- Data obowiązywania: 2026-07-24
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Dziennik Ustaw
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