§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego (Dz. U. poz. 1008) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Przy weryfikacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej, przeprowadzanej w terminie 2 lat od dnia ogłoszenia pierwszego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym mowa w art. 9 ust. 4 tej ustawy, na poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym mowa w:

1) § 1 pkt 1 - uznaje się, że podmiot wykonujący działalność leczniczą spełnił warunek określony w załączniku do rozporządzenia w dziale III w lp. 1 „Obszar leczenie zabiegowe chirurgiczne” w części A w kolumnie 2 - jeżeli wykonał w roku kalendarzowym poprzedzającym weryfikację co najmniej 100 zabiegów chirurgicznych związanych z leczeniem operacyjnym nowotworów, dla których rozpoznania i procedury są zdefiniowane w części B, lub spełnił warunek realizacji minimalnej liczby zabiegów co najmniej w 1 z 16 grup nowotworów określonych w części B;

2) § 1 pkt 3 - uznaje się, że podmiot wykonujący działalność leczniczą spełnił warunek określony w załączniku do rozporządzenia:

a) w dziale II w lp. 2 „Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej” w kolumnie 4 w pkt 3 w lit. a - jeżeli zapewnia co najmniej dostęp do badań realizowanych przez pracownię diagnostyki genetycznej i molekularnej,

b) w dziale III w lp. 1 „Obszar leczenie zabiegowe chirurgiczne” w części A w kolumnie 4 - jeżeli wykonał w roku kalendarzowym poprzedzającym weryfikację co najmniej 500 zabiegów chirurgicznych związanych z leczeniem operacyjnym nowotworów, dla których rozpoznania i procedury medyczne są zdefiniowane w części B, oraz spełnił warunek realizacji minimalnej liczby zabiegów co najmniej w 3 z 16 grup nowotworów określonych w części B.”.