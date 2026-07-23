REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 987
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lipca 2026 r.
w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 373) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 987)
WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE, W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA
|
Lp.
|
FIRMA SPÓŁKI
|
PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNY
CZŁONEK RADY MINISTRÓW,
PEŁNOMOCNIK RZĄDU, PAŃSTWOWA
OSOBA PRAWNA, W TYM
JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA SKARBU
PAŃSTWA
|
NUMER KRS
|
ZAKRES PRZEKAZANYCH
UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 8 UST. 1
USTAWY O ZASADACH
ZARZĄDZANIA MIENIEM
PAŃSTWOWYM
|
1
|
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Legnicy
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000073983
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
2
|
BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Katowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000219832
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
3
|
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000070851
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
4
|
"Centrum Handlowe Wschód" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000016065
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
5
|
Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000127140
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
6
|
Centrum Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku "POGORZELICA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000602576
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
7
|
CHEMAR Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Kielcach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000146925
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
8
|
Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Białymstoku
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000186112
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
9
|
Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000016853
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
10
|
Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000085139
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
11
|
Dom Hutników w Skierniewicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000233164
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
12
|
DRAGMOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karniowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000054811
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
13
|
Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Gdańsku
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000115362
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
14
|
Empathia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000701308
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
15
|
EUROLOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000044777
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
16
|
Fabryka Obrabiarek do Drewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Trzeciewcu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000080451
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
17
|
Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000069315
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
18
|
Fabryka Żarówek "HELIOS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000323946
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
19
|
FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000097716
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
20
|
FP SPOMAX Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000045857
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
21
|
Franchise Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000638779
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
22
|
GLS Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000229253
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
23
|
Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000047030
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
24
|
GYM EXPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000447997
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
25
|
Hotel Europejski w Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000246655
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
26
|
Huta "Kościuszko" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000109444
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
27
|
Huta Łaziska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łaziskach Górnych
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000067503
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
28
|
Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000014800
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
29
|
Huta Szkła Artystycznego "ZĄBKOWICE" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000075508
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
30
|
HUTMAR Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000114383
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
31
|
IDH Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000290680
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
32
|
IMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Bielsku-Białej
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000316467
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
33
|
"INOFAMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000079235
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
34
|
INWESTSTAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Starachowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000023144
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
35
|
IT-Tender spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000539061
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
36
|
Kancelaria Gospodarcza "ADIUTOR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000064238
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
37
|
Krakowskie Centrum Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000022237
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
38
|
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000010660
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
39
|
LED Lease Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000427979
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
40
|
"LUBINEX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Lubinie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000036758
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
41
|
Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna "w likwidacji" z siedzibą w Świebodzinie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000034968
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
42
|
MAXER Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000021977
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
43
|
Meprozet Kościan Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000070348
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
44
|
"METALCHEM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Annopolu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000061298
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
45
|
METRON-NIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000057827
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
46
|
METRON-TERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000166294
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
47
|
Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000107392
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
48
|
Nieruchomości KW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Tychach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000684366
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
49
|
Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LINOPŁYT" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000217265
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
50
|
OPTIGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000293705
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
51
|
PCU Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000616344
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
52
|
"Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000173377
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
53
|
PKS Mrągowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Mrągowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000329573
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
54
|
PKS Nowy Targ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym Targu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000313335
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
55
|
POLAM-ELTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000190790
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
56
|
POLANEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000138397
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
57
|
POLANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000288816
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
58
|
"Polcargo Group" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Medyce
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000185947
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
59
|
Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000245701
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
60
|
POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000016274
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
61
|
Polski Monopol Loteryjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000077431
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
62
|
PREFBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000121606
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
63
|
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000313140
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
64
|
"Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000106418
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
65
|
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000052910
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
66
|
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000047244
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
67
|
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000212144
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
68
|
Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego "ZAMTEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zambrowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000049952
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
69
|
Przędzalnia Czesankowa "ELANEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000136430
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
70
|
Przędzalnia Zawiercie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000063527
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
71
|
Rafako Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Raciborzu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000034143
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
72
|
Rafineria Nafty "GLIMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzyżowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000069432
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
73
|
REGNON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000072586
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
74
|
Rubicone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000299191
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
75
|
Rzeszowskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000011274
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
76
|
Sklejka Orzechowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Orzechowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000491363
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
77
|
SkyDoc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000487465
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
78
|
"SPOMASZ" Bełżyce Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełżycach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000245260
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
79
|
Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000245948
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
80
|
SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000309711
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
81
|
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000044181
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
82
|
TONSIL Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrześni
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000021598
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
83
|
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000469423
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
84
|
UML Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000291115
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
85
|
Unimor Radiocom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000066791
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
86
|
UNITRA-UNIZET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000293968
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
87
|
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "PREFABET" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Olsztynie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000162121
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
88
|
WISKORD Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Szczecinie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000393247
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
89
|
WM SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000528448
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
90
|
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000079827
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
91
|
Wojskowe Zakłady Kartograficzne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000295452
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
92
|
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Andrychowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000065325
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
93
|
"Zakład Budowy Naczep" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Trzeciewcu
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000093691
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
94
|
"Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostródzie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000319968
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
95
|
Zakłady Górniczo-Hutnicze "SABINÓW" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Częstochowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000610301
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
96
|
Zakłady Futrzarskie "Kurów 1" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kurowie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000002251
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
97
|
Zakłady Metalurgiczne "SKAWINA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Skawinie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000038544
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
98
|
Zakłady Mięsne w Bydgoszczy "BYD-MEAT" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000011226
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
99
|
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Oleśnicy
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000093623
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
100
|
Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORA-TEX" w Krasnymstawie Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Krasnymstawie
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000070087
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
101
|
Zakłady Przemysłu Wełnianego "Krepol" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000069600
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
102
|
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
|
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
|
0000063796
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
103
|
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tulcach
|
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
|
0000119699
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
104
|
Aplikacje Krytyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw finansów publicznych
|
0000636771
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
105
|
BondSpot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw instytucji finansowych
|
0000022931
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
106
|
Centrum Logistyczne GRYF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000070356
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
107
|
Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000201647
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
108
|
RHENUS AIR & OCEAN POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000024354
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
109
|
"Chłodnia Szczecińska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000038389
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
110
|
Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000285139
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
111
|
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000011871
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
112
|
Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000019880
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
113
|
Polskie Promy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000837980
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
114
|
Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000616517
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
115
|
Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000062574
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
116
|
Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000060409
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
117
|
STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000028502
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
118
|
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
z siedzibą w Szczecinie
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000033768
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
119
|
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000040398
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
120
|
Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
|
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
|
0000082699
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
121
|
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "ODRA 3" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
|
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
|
0000029387
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
122
|
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
|
0000015995
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
123
|
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
|
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
|
0000051899
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
124
|
Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000067663
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
125
|
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000078704
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
126
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Białymstoku
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000037873
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
127
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000183992
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
128
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Gdańsku
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000195933
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
129
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000139719
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
130
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kielcach
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000124925
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
131
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Koszalinie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000167073
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
132
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000049387
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
133
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Lublinie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000130672
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
134
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Łodzi
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000144209
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
135
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000097316
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
136
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie "Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Olsztynie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000038114
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
137
|
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Opolu
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000124187
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
138
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Szczecinie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000121087
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
139
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000075953
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
140
|
"Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław - Spółka Akcyjna" w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000089881
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
141
|
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" -Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zielonej Górze
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000082137
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
142
|
"Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000144370
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
143
|
Polskie Radio - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000017753
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
144
|
Techfilm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000120619
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
145
|
"Telewizja Polska" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
|
0000100679
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
146
|
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw wewnętrznych
|
0000062594
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
147
|
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju
|
minister właściwy do spraw zdrowia
|
0000438391
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
148
|
Centralny Port Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
|
0000759991
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
149
|
"POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
|
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000008042
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
150
|
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000376721
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
151
|
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
|
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000222666
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
152
|
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
|
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000050306
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
153
|
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze
|
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000000893
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
154
|
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
|
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000087670
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
155
|
"WARS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
0000029621
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
156
|
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000094881
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
157
|
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000109815
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
158
|
Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000466256
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
159
|
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000106403
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
160
|
"Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000066104
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
161
|
Krakowski Park Technologiczny - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000058058
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
162
|
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Legnicy
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000033018
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
163
|
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000014128
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
164
|
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000052733
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
165
|
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000033744
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
166
|
"Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamiennej Górze
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000072790
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
167
|
Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starachowicach
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000070790
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
168
|
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000044260
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
169
|
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000059084
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
170
|
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
|
minister właściwy do spraw gospodarki
|
0000105443
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
171
|
LOT Aircraft Maintenance Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw transportu
|
0000352848
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
172
|
Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw transportu
|
0000288470
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
173
|
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw transportu
|
0000037568
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
174
|
Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw transportu
|
0000717327
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
175
|
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw transportu
|
0000019193
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
176
|
Polskie Linie Lotnicze "LOT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
minister właściwy do spraw transportu
|
0000056844
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
177
|
Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
|
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
|
0000347416
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
178
|
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "Naftoport" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
|
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
|
0000065348
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
179
|
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
|
0000264771
|
art. 8 ust. 1 pkt 2
|
180
|
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
|
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
|
0000069559
|
art. 8 ust. 1 pkt 2
|
181
|
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
|
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
|
0000197596
|
art. 8 ust. 1 pkt 2
|
182
|
Akwen II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach
|
Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
|
0000135878
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
183
|
Federal-Mogul BIMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
|
Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
|
0000054418
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
184
|
KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH "KOSMIN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
|
Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
|
0000085112
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
185
|
KOSMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobierzycach
|
Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
|
0000087281
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
186
|
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dębicy
|
Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
|
0000171488
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
|
187
|
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
|
Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
|
0000106766
|
art. 8 ust. 1 pkt 1-2
- Data ogłoszenia: 2026-07-23
- Data wejścia w życie: 2026-07-24
- Data obowiązywania: 2026-07-24
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Tyczyna w województwie podkarpackim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rokietnica w województwie wielkopolskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów
REKLAMA