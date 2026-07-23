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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 987

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2026 r.

w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 373) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2025 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 134 i 1554 oraz z 2026 r. poz. 470).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE, W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 987)

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE, W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Lp.

FIRMA SPÓŁKI

PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNY

CZŁONEK RADY MINISTRÓW,

PEŁNOMOCNIK RZĄDU, PAŃSTWOWA

OSOBA PRAWNA, W TYM

JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA SKARBU

PAŃSTWA

NUMER KRS

ZAKRES PRZEKAZANYCH

UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 8 UST. 1

USTAWY O ZASADACH

ZARZĄDZANIA MIENIEM

PAŃSTWOWYM

1

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Legnicy

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000073983

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

2

BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Katowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000219832

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

3

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000070851

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

4

"Centrum Handlowe Wschód" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000016065

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

5

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kielcach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000127140

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

6

Centrum Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku "POGORZELICA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000602576

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

7

CHEMAR Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Kielcach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000146925

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

8

Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Białymstoku

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000186112

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

9

Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000016853

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

10

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000085139

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

11

Dom Hutników w Skierniewicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000233164

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

12

DRAGMOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karniowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000054811

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

13

Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Gdańsku

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000115362

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

14

Empathia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000701308

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

15

EUROLOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000044777

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

16

Fabryka Obrabiarek do Drewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Trzeciewcu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000080451

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

17

Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Będzinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000069315

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

18

Fabryka Żarówek "HELIOS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000323946

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

19

FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000097716

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

20

FP SPOMAX Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000045857

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

21

Franchise Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000638779

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

22

GLS Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000229253

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

23

Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000047030

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

24

GYM EXPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000447997

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

25

Hotel Europejski w Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000246655

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

26

Huta "Kościuszko" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000109444

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

27

Huta Łaziska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łaziskach Górnych

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000067503

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

28

Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000014800

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

29

Huta Szkła Artystycznego "ZĄBKOWICE" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000075508

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

30

HUTMAR Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000114383

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

31

IDH Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000290680

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

32

IMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Bielsku-Białej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000316467

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

33

"INOFAMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000079235

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

34

INWESTSTAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Starachowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000023144

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

35

IT-Tender spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000539061

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

36

Kancelaria Gospodarcza "ADIUTOR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000064238

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

37

Krakowskie Centrum Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000022237

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

38

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000010660

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

39

LED Lease Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000427979

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

40

"LUBINEX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Lubinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000036758

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

41

Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna "w likwidacji" z siedzibą w Świebodzinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000034968

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

42

MAXER Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000021977

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

43

Meprozet Kościan Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000070348

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

44

"METALCHEM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Annopolu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000061298

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

45

METRON-NIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000057827

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

46

METRON-TERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000166294

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

47

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000107392

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

48

Nieruchomości KW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Tychach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000684366

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

49

Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LINOPŁYT" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000217265

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

50

OPTIGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000293705

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

51

PCU Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000616344

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

52

"Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000173377

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

53

PKS Mrągowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Mrągowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000329573

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

54

PKS Nowy Targ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym Targu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000313335

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

55

POLAM-ELTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000190790

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

56

POLANEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000138397

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

57

POLANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000288816

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

58

"Polcargo Group" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Medyce

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000185947

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

59

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000245701

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

60

POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000016274

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

61

Polski Monopol Loteryjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000077431

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

62

PREFBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000121606

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

63

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000313140

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

64

"Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000106418

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

65

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000052910

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

66

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000047244

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

67

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000212144

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

68

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego "ZAMTEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zambrowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000049952

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

69

Przędzalnia Czesankowa "ELANEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000136430

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

70

Przędzalnia Zawiercie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000063527

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

71

Rafako Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Raciborzu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000034143

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

72

Rafineria Nafty "GLIMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzyżowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000069432

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

73

REGNON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000072586

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

74

Rubicone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000299191

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

75

Rzeszowskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000011274

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

76

Sklejka Orzechowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Orzechowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000491363

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

77

SkyDoc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000487465

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

78

"SPOMASZ" Bełżyce Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełżycach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000245260

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

79

Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000245948

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

80

SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000309711

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

81

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tarnowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000044181

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

82

TONSIL Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrześni

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000021598

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

83

TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000469423

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

84

UML Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000291115

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

85

Unimor Radiocom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000066791

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

86

UNITRA-UNIZET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000293968

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

87

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "PREFABET" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Olsztynie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000162121

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

88

WISKORD Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Szczecinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000393247

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

89

WM SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000528448

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

90

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000079827

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

91

Wojskowe Zakłady Kartograficzne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000295452

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

92

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Andrychowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000065325

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

93

"Zakład Budowy Naczep" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Trzeciewcu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000093691

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

94

"Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostródzie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000319968

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

95

Zakłady Górniczo-Hutnicze "SABINÓW" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Częstochowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000610301

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

96

Zakłady Futrzarskie "Kurów 1" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kurowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000002251

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

97

Zakłady Metalurgiczne "SKAWINA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Skawinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000038544

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

98

Zakłady Mięsne w Bydgoszczy "BYD-MEAT" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000011226

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

99

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Oleśnicy

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000093623

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

100

Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORA-TEX" w Krasnymstawie Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Krasnymstawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000070087

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

101

Zakłady Przemysłu Wełnianego "Krepol" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku-Białej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000069600

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

102

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

0000063796

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

103

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tulcach

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

0000119699

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

104

Aplikacje Krytyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw finansów publicznych

0000636771

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

105

BondSpot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw instytucji finansowych

0000022931

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

106

Centrum Logistyczne GRYF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000070356

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

107

Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000201647

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

108

RHENUS AIR & OCEAN POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000024354

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

109

"Chłodnia Szczecińska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000038389

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

110

Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000285139

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

111

Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000011871

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

112

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000019880

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

113

Polskie Promy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000837980

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

114

Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000616517

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

115

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000062574

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

116

Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000060409

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

117

STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000028502

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

118

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna

z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000033768

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

119

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000040398

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

120

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000082699

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

121

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "ODRA 3" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

0000029387

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

122

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

0000015995

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

123

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

0000051899

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

124

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000067663

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

125

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000078704

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

126

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Białymstoku

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000037873

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

127

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000183992

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

128

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000195933

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

129

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000139719

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

130

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kielcach

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000124925

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

131

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Koszalinie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000167073

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

132

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000049387

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

133

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Lublinie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000130672

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

134

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Łodzi

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000144209

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

135

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000097316

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

136

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie "Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Olsztynie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000038114

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

137

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Opolu

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000124187

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

138

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000121087

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

139

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000075953

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

140

"Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław - Spółka Akcyjna" w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000089881

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

141

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" -Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zielonej Górze

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000082137

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

142

"Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000144370

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

143

Polskie Radio - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000017753

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

144

Techfilm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000120619

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

145

"Telewizja Polska" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000100679

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

146

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw wewnętrznych

0000062594

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

147

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju

minister właściwy do spraw zdrowia

0000438391

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

148

Centralny Port Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego

0000759991

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

149

"POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000008042

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

150

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000376721

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

151

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000222666

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

152

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000050306

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

153

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000000893

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

154

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000087670

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

155

"WARS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

0000029621

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

156

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw gospodarki

0000094881

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

157

Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw gospodarki

0000109815

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

158

Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw gospodarki

0000466256

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

159

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

minister właściwy do spraw gospodarki

0000106403

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

160

"Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

minister właściwy do spraw gospodarki

0000066104

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

161

Krakowski Park Technologiczny - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

minister właściwy do spraw gospodarki

0000058058

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

162

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Legnicy

minister właściwy do spraw gospodarki

0000033018

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

163

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

minister właściwy do spraw gospodarki

0000014128

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

164

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku

minister właściwy do spraw gospodarki

0000052733

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

165

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw gospodarki

0000033744

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

166

"Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamiennej Górze

minister właściwy do spraw gospodarki

0000072790

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

167

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Starachowicach

minister właściwy do spraw gospodarki

0000070790

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

168

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach

minister właściwy do spraw gospodarki

0000044260

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

169

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu

minister właściwy do spraw gospodarki

0000059084

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

170

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

minister właściwy do spraw gospodarki

0000105443

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

171

LOT Aircraft Maintenance Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw transportu

0000352848

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

172

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw transportu

0000288470

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

173

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw transportu

0000037568

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

174

Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw transportu

0000717327

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

175

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw transportu

0000019193

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

176

Polskie Linie Lotnicze "LOT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw transportu

0000056844

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

177

Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

0000347416

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

178

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "Naftoport" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

0000065348

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

179

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

0000264771

art. 8 ust. 1 pkt 2

180

PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

0000069559

art. 8 ust. 1 pkt 2

181

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

0000197596

art. 8 ust. 1 pkt 2

182

Akwen II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

0000135878

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

183

Federal-Mogul BIMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

0000054418

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

184

KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH "KOSMIN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

0000085112

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

185

KOSMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobierzycach

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

0000087281

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

186

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dębicy

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

0000171488

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

187

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

0000106766

art. 8 ust. 1 pkt 1-2

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-23
  • Data wejścia w życie: 2026-07-24
  • Data obowiązywania: 2026-07-24
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 992

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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rokietnica w województwie wielkopolskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 973

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 991

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 979

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 987

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2027 r. na rzecz obrony

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 970

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie utworzenia Urzędu Morskiego w Słupsku

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 978

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 966

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 977

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 984

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 981

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 980

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego &#8222;Polskie Koleje Państwowe&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 967

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2026 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 975

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 964

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 962

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 983

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 976

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 960

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