Lp. FIRMA SPÓŁKI PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNY CZŁONEK RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNIK RZĄDU, PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA, W TYM JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA NUMER KRS ZAKRES PRZEKAZANYCH UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 UST. 1 USTAWY O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM PAŃSTWOWYM

1 Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000073983 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

2 BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000219832 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

3 Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000070851 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

4 "Centrum Handlowe Wschód" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000016065 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

5 Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000127140 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

6 Centrum Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku "POGORZELICA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000602576 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

7 CHEMAR Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Kielcach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000146925 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

8 Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Białymstoku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000186112 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

9 Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000016853 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

10 Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000085139 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

11 Dom Hutników w Skierniewicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000233164 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

12 DRAGMOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karniowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000054811 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

13 Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Gdańsku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000115362 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

14 Empathia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000701308 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

15 EUROLOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000044777 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

16 Fabryka Obrabiarek do Drewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Trzeciewcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000080451 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

17 Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000069315 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

18 Fabryka Żarówek "HELIOS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000323946 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

19 FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000097716 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

20 FP SPOMAX Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000045857 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

21 Franchise Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000638779 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

22 GLS Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000229253 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

23 Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000047030 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

24 GYM EXPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000447997 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

25 Hotel Europejski w Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000246655 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

26 Huta "Kościuszko" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000109444 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

27 Huta Łaziska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łaziskach Górnych Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000067503 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

28 Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000014800 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

29 Huta Szkła Artystycznego "ZĄBKOWICE" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000075508 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

30 HUTMAR Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000114383 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

31 IDH Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000290680 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

32 IMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Bielsku-Białej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000316467 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

33 "INOFAMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000079235 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

34 INWESTSTAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Starachowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000023144 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

35 IT-Tender spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000539061 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

36 Kancelaria Gospodarcza "ADIUTOR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000064238 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

37 Krakowskie Centrum Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000022237 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

38 Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000010660 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

39 LED Lease Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000427979 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

40 "LUBINEX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Lubinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000036758 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

41 Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna "w likwidacji" z siedzibą w Świebodzinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000034968 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

42 MAXER Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000021977 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

43 Meprozet Kościan Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000070348 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

44 "METALCHEM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Annopolu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000061298 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

45 METRON-NIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000057827 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

46 METRON-TERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000166294 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

47 Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000107392 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

48 Nieruchomości KW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Tychach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000684366 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

49 Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LINOPŁYT" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000217265 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

50 OPTIGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000293705 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

51 PCU Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000616344 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

52 "Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000173377 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

53 PKS Mrągowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Mrągowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000329573 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

54 PKS Nowy Targ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym Targu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000313335 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

55 POLAM-ELTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000190790 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

56 POLANEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000138397 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

57 POLANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000288816 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

58 "Polcargo Group" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Medyce Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000185947 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

59 Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000245701 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

60 POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000016274 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

61 Polski Monopol Loteryjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000077431 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

62 PREFBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000121606 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

63 Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000313140 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

64 "Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000106418 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

65 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000052910 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

66 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000047244 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

67 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000212144 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

68 Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego "ZAMTEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zambrowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000049952 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

69 Przędzalnia Czesankowa "ELANEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000136430 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

70 Przędzalnia Zawiercie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000063527 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

71 Rafako Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Raciborzu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000034143 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

72 Rafineria Nafty "GLIMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzyżowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000069432 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

73 REGNON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000072586 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

74 Rubicone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000299191 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

75 Rzeszowskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000011274 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

76 Sklejka Orzechowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Orzechowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000491363 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

77 SkyDoc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000487465 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

78 "SPOMASZ" Bełżyce Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełżycach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000245260 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

79 Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000245948 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

80 SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000309711 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

81 Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000044181 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

82 TONSIL Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrześni Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000021598 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

83 TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000469423 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

84 UML Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000291115 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

85 Unimor Radiocom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000066791 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

86 UNITRA-UNIZET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000293968 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

87 Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "PREFABET" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Olsztynie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000162121 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

88 WISKORD Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Szczecinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000393247 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

89 WM SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000528448 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

90 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000079827 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

91 Wojskowe Zakłady Kartograficzne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000295452 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

92 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Andrychowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000065325 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

93 "Zakład Budowy Naczep" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Trzeciewcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000093691 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

94 "Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostródzie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000319968 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

95 Zakłady Górniczo-Hutnicze "SABINÓW" Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000610301 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

96 Zakłady Futrzarskie "Kurów 1" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kurowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000002251 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

97 Zakłady Metalurgiczne "SKAWINA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Skawinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000038544 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

98 Zakłady Mięsne w Bydgoszczy "BYD-MEAT" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000011226 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

99 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Oleśnicy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000093623 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

100 Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORA-TEX" w Krasnymstawie Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Krasnymstawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000070087 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

101 Zakłady Przemysłu Wełnianego "Krepol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000069600 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

102 Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 0000063796 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

103 Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tulcach Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 0000119699 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

104 Aplikacje Krytyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw finansów publicznych 0000636771 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

105 BondSpot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw instytucji finansowych 0000022931 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

106 Centrum Logistyczne GRYF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000070356 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

107 Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000201647 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

108 RHENUS AIR & OCEAN POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000024354 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

109 "Chłodnia Szczecińska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000038389 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

110 Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000285139 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

111 Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000011871 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

112 Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000019880 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

113 Polskie Promy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000837980 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

114 Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000616517 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

115 Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000062574 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

116 Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000060409 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

117 STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000028502 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

118 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000033768 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

119 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000040398 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

120 Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000082699 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

121 Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "ODRA 3" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000029387 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

122 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000015995 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

123 Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000051899 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

124 Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000067663 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

125 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000078704 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

126 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Białymstoku minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000037873 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

127 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000183992 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

128 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000195933 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

129 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000139719 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

130 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kielcach minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000124925 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

131 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Koszalinie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000167073 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

132 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000049387 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

133 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Lublinie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000130672 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

134 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Łodzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000144209 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

135 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000097316 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

136 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie "Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Olsztynie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000038114 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

137 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Opolu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000124187 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

138 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000121087 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

139 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000075953 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

140 "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław - Spółka Akcyjna" w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000089881 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

141 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" -Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zielonej Górze minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000082137 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

142 "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000144370 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

143 Polskie Radio - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000017753 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

144 Techfilm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000120619 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

145 "Telewizja Polska" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000100679 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

146 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw wewnętrznych 0000062594 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

147 Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju minister właściwy do spraw zdrowia 0000438391 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

148 Centralny Port Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego 0000759991 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

149 "POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000008042 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

150 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000376721 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

151 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000222666 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

152 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000050306 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

153 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000000893 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

154 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000087670 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

155 "WARS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000029621 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

156 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki 0000094881 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

157 Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki 0000109815 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

158 Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki 0000466256 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

159 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach minister właściwy do spraw gospodarki 0000106403 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

160 "Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą minister właściwy do spraw gospodarki 0000066104 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

161 Krakowski Park Technologiczny - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie minister właściwy do spraw gospodarki 0000058058 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

162 Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy minister właściwy do spraw gospodarki 0000033018 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

163 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi minister właściwy do spraw gospodarki 0000014128 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

164 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku minister właściwy do spraw gospodarki 0000052733 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

165 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki 0000033744 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

166 "Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamiennej Górze minister właściwy do spraw gospodarki 0000072790 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

167 Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" Spółka Akcyjna z siedzibą w Starachowicach minister właściwy do spraw gospodarki 0000070790 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

168 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach minister właściwy do spraw gospodarki 0000044260 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

169 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu minister właściwy do spraw gospodarki 0000059084 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

170 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie minister właściwy do spraw gospodarki 0000105443 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

171 LOT Aircraft Maintenance Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw transportu 0000352848 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

172 Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw transportu 0000288470 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

173 PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw transportu 0000037568 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

174 Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw transportu 0000717327 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

175 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw transportu 0000019193 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

176 Polskie Linie Lotnicze "LOT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw transportu 0000056844 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

177 Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej 0000347416 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

178 Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "Naftoport" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej 0000065348 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

179 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej 0000264771 art. 8 ust. 1 pkt 2

180 PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej 0000069559 art. 8 ust. 1 pkt 2

181 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej 0000197596 art. 8 ust. 1 pkt 2

182 Akwen II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 0000135878 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

183 Federal-Mogul BIMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 0000054418 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

184 KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH "KOSMIN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 0000085112 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

185 KOSMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobierzycach Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 0000087281 art. 8 ust. 1 pkt 1-2

186 PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 0000171488 art. 8 ust. 1 pkt 1-2