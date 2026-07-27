§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 328, 520, 1553 i 1836) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli „PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA”:

a) w części 1 „Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców.” w lp. I w pkt 4 „Wyniki kontroli”:

- w ppkt 4.1-4.3 i 4.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w ppkt 4.9 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w części 2 „Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców.” w lp. I w pkt 4 „Wyniki kontroli”:

- w ppkt 4.1-4.3 i 4.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w ppkt 4.9 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS, ASDK) - część wspólna”:

a) w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości (stwierdzone w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia postępowania). Maksymalna suma punktów ujemnych: 32”:

- w lp. 1 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli zakończonej nałożeniem kary umownej” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli zakończonej nałożeniem kary umownej lub na podstawie czynności sprawdzających zakończonych nałożeniem kary umownej”,

- w lp. 2 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w lp. 3 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli zakończonej nałożeniem kary umownej” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli zakończonej nałożeniem kary umownej lub na podstawie czynności sprawdzających zakończonych nałożeniem kary umownej”,

- w lp. 4, 5, 7-11 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w lp. 13 w kolumnie nr 2 wyrazy „w poprzednich kontrolach - tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „w poprzednich kontrolach lub w wyniku czynności sprawdzających - na podstawie kontroli lub czynności sprawdzających”,

- w lp. 14 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w części V „Dostępność. Maksymalna suma punktów: 11” w lp. 5 w kolumnie nr 4 dodaje się wyrazy „Nie dotyczy świadczeń w zakresach objętych obowiązkiem centralnej e-rejestracji”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 2 „LECZENIE SZPITALNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części II „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 18”:

- w lp. 2, 3, 6 i 8 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w lp. 10 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w lp. 11 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w tabeli nr 4 „LECZENIE SZPITALNE - HOSPITALIZACJA PLANOWA - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części II „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 17,5”:

- w lp. 2, 3, 6 i 8 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w lp. 10 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w lp. 11 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

c) w tabeli nr 5 „LECZENIE SZPITALNE - LECZENIE JEDNEGO DNIA”:

- w części 1 „Przedmiot postępowania: Zespół opieki dziennej:

• Alergologia/alergologia dla dzieci

• Angiologia

• Choroby płuc/choroby płuc dla dzieci

• Choroby wewnętrzne

• Dermatologia i wenerologia/dermatologia i wenerologia dla dzieci

• Diabetologia/diabetologia dla dzieci

• Endokrynologia/endokrynologia dla dzieci

• Gastroenterologia/gastroenterologia dla dzieci

• Geriatria

• Neurologia/neurologia dla dzieci

• Pediatria

• Reumatologia/reumatologia dla dzieci”

w lp. I w pkt 4 „Wyniki kontroli” w kolumnie nr 4:

- - w ppkt 4.1, 4.4 i 4.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 4.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 4.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 2 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - chirurgia naczyniowa” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.1, 5.4 i 5.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 3 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia: - Chirurgia szczękowo-twarzowa/Chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.1, 5.4 i 5.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 4 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - ginekologia” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.1, 5.4 i 5.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 5 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Okulistyka/Okulistyka dla dzieci” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.1, 5.4 i 5.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 6 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu/ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.1, 5.4 i 5.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 7 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Otorynolaryngologia/Otorynolaryngologia dla dzieci” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.1, 5.4 i 5.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 8 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Urologia/Urologia dla dzieci” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.1, 5.4 i 5.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 9 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia dziecięca/Chirurgia ogólna” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.1, 5.4 i 5.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 10 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia onkologiczna/Chirurgia onkologiczna dla dzieci” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.1, 5.4 i 5.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 11 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia plastyczna/Chirurgia plastyczna dla dzieci” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.1, 5.4 i 5.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.9 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części 12 „Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Neurochirurgia/Neurochirurgia dla dzieci” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

- - w ppkt 5.2, 5.3, 5.6 i 5.8 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.10 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w ppkt 5.11 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 14”:

a) w lp. 2, 5 i 7 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w lp. 9 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „REHABILITACJA LECZNICZA - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 12” w lp. 1-3, 8, 10 i 14 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”;

6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 15”:

a) w lp. 1-3, 6 i 7 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w lp. 9 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

c) w lp. 10 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”;

7) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości”:

a) w lp. 1-3, 8 i 10 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w lp. 12 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

c) w lp. 14 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”;

8) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „LECZNICTWO UZDROWISKOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 15”:

a) w lp. 1-3 i 7 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w lp. 9 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

c) w lp. 10 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”;

9) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 18”:

a) w lp. 1-3, 6 i 8 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w lp. 10 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

c) w lp. 11 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”;

10) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „RATOWNICTWO MEDYCZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 3,75”:

a) w lp. 1, 4, 5 i 8 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w lp. 9 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”;

11) w załączniku nr 11 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 15”:

a) w lp. 1-3, 6 i 7 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w lp. 9 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

c) w lp. 10 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”;

12) w załączniku nr 12 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części II „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalnie Suma punktów ujemnych: 14,5”:

a) w lp. 2, 3, 6 i 8 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w lp. 9 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

c) w lp. 10 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”;

13) w załączniku nr 13 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 „PROGRAMY ZDROWOTNE”:

- w części 1 „Przedmiot postępowania: Program profilaktyki raka szyjki macicy” w lp. I pkt 1 „Personel” otrzymuje brzmienie:

1. Personel 1.1. W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy - w pracowni cytologicznej - posiadanie przez każdego z diagnostów laboratoryjnych tytułu specjalisty cytomorfologii medycznej. 10 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy - w przypadku diagnostów laboratoryjnych nieposiadających tytułu specjalisty cytomorfologii medycznej - co najmniej 2 lata doświadczenia w wykonywaniu badań cytologicznych i ocena co najmniej 10 000 preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii lub anatomii patologicznej. 5 1.3. W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy - w pracowni molekularnej - posiadanie przez każdego z diagnostów laboratoryjnych co najmniej 2 lat doświadczenia w wykonywaniu testów molekularnych HPV HR z genotypowaniem i ocena co najmniej 10 000 badań HPV HR. 6 Jedna odpowiedź do wyboru 1.4. W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy - w pracowni molekularnej - posiadanie przez każdego z diagnostów laboratoryjnych co najmniej 2 lat doświadczenia w wykonywaniu testów molekularnych HPV HR z genotypowaniem i ocena co najmniej 5000 badań HPV HR. 4 1.5. W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy - w pracowni cytologicznej - doświadczenie personelu w wykonywaniu badań cytologicznych: ocena co najmniej 7000 badań cytologicznych w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty - pod kontrolą lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii lub anatomii patologicznej. 7

1.6. W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy - w pracowni molekularnej - doświadczenie personelu w wykonywaniu testów molekularnych HPV HR: ocena co najmniej 7000 testów molekularnych HPV HR z genotypowaniem w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty. 7





1.7. W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy - w pracowni molekularnej - lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. 5

1.8. W etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka szyjki macicy - posiadanie przez każdego lekarza certyfikatu lekarza kolposkopisty nadanego przez podmiot, któremu w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 minister właściwy do spraw zdrowia zlecił prowadzenie certyfikacji, ważnego na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy. 3

1.9. W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy - w pracowni cytologicznej - posiadanie przez każdego lekarza certyfikatu cytodiagnosty nadanego przez podmiot, któremu w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 minister właściwy do spraw zdrowia zlecił prowadzenie certyfikacji, ważnego na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy. 3

1.10. W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy - w pracowni cytologicznej - posiadanie przez każdego diagnostę laboratoryjnego certyfikatu cytodiagnosty nadanego przez podmiot, któremu w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 minister właściwy do spraw zdrowia zlecił prowadzenie certyfikacji, ważnego na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy. 3



- po części 9 „Przedmiot postępowania: Program badań przesiewowych raka jelita grubego” dodaje się część 10 „Przedmiot postępowania: Program badań przesiewowych raka płuca” w brzmieniu:

10. Przedmiot postępowania: Program badań przesiewowych raka płuca 1 2 3 4 5 6 Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Wizyta kwalifikująca do badania obrazowego klatki piersiowej z zastosowaniem niskodawkowej tomografii komputerowej, zwanej dalej „NDTK” - lekarz specjalista chorób płuc lub lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, lub lekarz specjalista chorób wewnętrznych - co najmniej 50 % czasu pracy wszystkich lekarzy realizujących na podstawie umowy świadczenia w trybie ambulatoryjnym w pracowni stacjonarnej lub mobilnej, w ramach programu badań przesiewowych raka płuca. 6 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Wizyta kwalifikująca do badania NDTK - lekarz specjalista chorób płuc lub lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, lub lekarz specjalista chorób wewnętrznych - co najmniej 75 % czasu pracy wszystkich lekarzy realizujących na podstawie umowy świadczenia w trybie ambulatoryjnym w pracowni stacjonarnej lub mobilnej, w ramach programu badań przesiewowych raka płuca. 10 1.3. Wizyta kwalifikująca do badania NDTK - lekarz specjalista chorób płuc lub lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, lub lekarz specjalista chorób wewnętrznych - 100 % czasu pracy wszystkich lekarzy realizujących na podstawie umowy świadczenia w trybie ambulatoryjnym w pracowni stacjonarnej lub mobilnej, w ramach programu badań przesiewowych raka płuca. 13 1.4. Wykonanie badania NDTK - lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej posiadający udokumentowane doświadczenie obejmujące samodzielny opis co najmniej 400 badań NDTK klatki piersiowej, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. 9 1.5. Wykonanie badania NDTK - elektroradiolog lub technik elektroradiologii - posiadający udokumentowane doświadczenie obejmujące wykonanie co najmniej 200 badań NDTK klatki piersiowej, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. 4 1.6. Wizyta wynikowa - personel: 1) lekarz specjalista chorób płuc lub 2) lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, lub 3) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej posiadający udokumentowane doświadczenie obejmujące samodzielny opis w ostatnich 5 latach co najmniej 300 badań NDTK klatki piersiowej, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej - co najmniej 50 % czasu pracy wszystkich lekarzy realizujących na podstawie umowy świadczenia w trybie ambulatoryjnym, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w ramach programu badań przesiewowych raka płuca. 6 Jedna odpowiedź do wyboru 1.7. Wizyta wynikowa - personel: 1) lekarz specjalista chorób płuc lub 2) lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, lub 3) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej posiadający udokumentowane doświadczenie obejmujące samodzielny opis w ostatnich 5 latach co najmniej 300 badań NDTK klatki piersiowej, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej - co najmniej 75 % czasu pracy wszystkich lekarzy realizujących na podstawie umowy świadczenia w trybie ambulatoryjnym, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w ramach programu badań przesiewowych raka płuca. 10 1.8. Wizyta wynikowa - personel: 1) lekarz specjalista chorób płuc lub 2) lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, lub 3) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej posiadający udokumentowane doświadczenie obejmujące samodzielny opis w ostatnich 5 latach co najmniej 300 badań NDTK klatki piersiowej, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej - 100 % czasu pracy wszystkich lekarzy realizujących na podstawie umowy świadczenia w trybie ambulatoryjnym, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w ramach programu badań przesiewowych raka płuca. 13 2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Wykonanie badania NDTK - wielorzędowy tomograf komputerowy (multidetektor CT, MDCT) z co najmniej 32 rzędami detektorów: 1) wartość tomograficznego wskaźnika dawki CTDIvol badania NDTK ≤ 3 mGy dla pacjenta o standardowej wielkości, mierzona za pomocą fantomu CTDI o średnicy 32 cm - udowodnić testem na fantomie CTDI o średnicy 32 cm przy zastosowaniu protokołu niskodawkowego TK klatki piersiowej; 2) dedykowany program walidowany do oceny badań NDTK (certyfikat CE) z automatycznym wykrywaniem guzków płuca (wykrywanie przez CAD lub AI), pomiarem wolumetrii oraz automatyczną oceną volume doubling time (VDT); 3) modulacja prądu lampy; 4) posiadanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej lub rekonstrukcja deep learning. 5 2.2. Aparat do NDTK - w miejscu udzielania świadczeń. 5 Jedna odpowiedź do wyboru 2.3. Aparat do NDTK - w lokalizacji. 3 II. Komplekso­wość 1. Kompleksowość 1.1. Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chorób płuc lub chirurgii klatki piersiowej, lub onkologii. 6 2. Sposób wykonania umowy 2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 5 3. Zapewnienie badań i zabiegów 3.1. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w zakresie Programu profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) - w lokalizacji. 5 III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie

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b) w tabeli nr 2 „PROGRAMY ZDROWOTNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA”:

- w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 8”:

- - w lp. 1-3, 6 i 9 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w lp. 12 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- - w lp. 14 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w części III „Dostępność. Maksymalna suma punktów: 6”:

- - w lp. 1 i 2 w kolumnie nr 4 dodaje się wyrazy „Nie dotyczy Programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej”,

- - w lp. 5 w kolumnie nr 4 dodaje się wyrazy „Nie dotyczy programów zdrowotnych objętych obowiązkiem centralnej e-rejestracji”;

14) w załączniku nr 14 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części I „Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 19,5”:

a) w lp. 1-4 i 12 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w lp. 14 w kolumnie nr 2 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

c) w lp. 15 w kolumnie nr 2 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”;

15) w załączniku nr 15 do rozporządzenia w tabeli „LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA” w części „Przedmiot postępowania: Chemioterapia” w lp. I w pkt 5 „Wyniki kontroli”:

a) w ppkt 5.1-5.3, 5.6 i 5.8 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w ppkt 5.11 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

c) w ppkt 5.12 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”;

16) w załączniku nr 16 do rozporządzenia w tabeli nr 1 „POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY”:

a) w części 1 „Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” ” w lp. I w pkt 3 „Wyniki kontroli”:

- w ppkt 3.1, 3.4 i 3.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w ppkt 3.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”,

b) w części 2 „Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego” w lp. I w pkt 3 „Wyniki kontroli”:

- w ppkt 3.1, 3.4 i 3.6 wyrazy „tylko na podstawie kontroli” zastępuje się wyrazami „na podstawie kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających”,

- w ppkt 3.8 po wyrazie „kontrolach” dodaje się wyrazy „lub w wyniku czynności sprawdzających”.