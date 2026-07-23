§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów (Dz. U. z 2021 r. poz. 675) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w pkt 1 w lit. a:

- tiret czwarte i piąte otrzymują brzmienie:

„- rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim w miejscowości Bydgoszcz do ujścia do rzeki Wisły,



- Kanał Ślesiński od połączenia z rzeką Wartą do jeziora Gopło wraz z jeziorami na jego trasie,”,

- po tiret piątym dodaje się tiret w brzmieniu:

„- jezioro Gopło,”,

- tiret dziewiąte otrzymuje brzmienie:

„- rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,”,

- w tiret piętnastym pierwsze podwójne tiret otrzymuje brzmienie:

„- - jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie Jezioro, Tałty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymo-neckie Jezioro, Jagodne Jezioro, Boczne Jezioro, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry,”,

- po tiret piętnastym dodaje się tiret w brzmieniu:

„- rzeka Pasłęka od miejscowości Braniewo do ujścia do Zalewu Wiślanego,”,

- tiret dziewiętnaste otrzymuje brzmienie:

„- rzeka Bug od granicy Państwa w miejscowości Terespol do ujścia do rzeki Narwi,”,

- tiret dwudzieste trzecie otrzymuje brzmienie:

„- rzeka Tuja (Tuga) od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy,”,

b) w pkt 3 w lit. a:

- tiret pierwsze - trzecie otrzymują brzmienie:

„- rzeka Odra od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami (Leśny Kanał, Ceglinka (Kanał Cegielinka), Kanał Klucki, Kanał Dąbska Struga, Dąbski Nurt, rzeka Święta, Czapina, Babina, Iński Nurt) do ujścia do jeziora Dąbie,

- jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz ze znajdującymi się na jego obszarze turystycznym torze wodnym na Lubczynę i turystycznym torem wodnym na Małe Dąbie,

- rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (Kanał Marwicki, Kanał Kurowski, Kanał Zielony), Duńczyca i Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,”,

- tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„- Parnica i Parnicki Przekop od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,”;

2) w § 5 w ust. 1:

a) w pkt 1 w lit. a:

- tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,”,

- tiret jedenaste otrzymuje brzmienie:

„- rzeka Tuja (Tuga) od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy,”,

- po tiret dwunastym dodaje się tiret w brzmieniu:

„- rzeka Pasłęka od miejscowości Braniewo do ujścia do Zalewu Wiślanego,”,

b) w pkt 2 w lit. a w tiret drugim pierwsze podwójne tiret otrzymuje brzmienie:

„- - jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie Jezioro, Tałty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie Jezioro, Jagodne Jezioro, Boczne Jezioro, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry,”,

c) w pkt 3 w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- rzeka Bug od granicy Państwa w miejscowości Terespol do ujścia do rzeki Narwi,”.