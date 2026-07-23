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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 991
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 17 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3:
a) w pkt 1 w lit. a:
- tiret czwarte i piąte otrzymują brzmienie:
„- rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim w miejscowości Bydgoszcz do ujścia do rzeki Wisły,
- Kanał Ślesiński od połączenia z rzeką Wartą do jeziora Gopło wraz z jeziorami na jego trasie,”,
- po tiret piątym dodaje się tiret w brzmieniu:
„- jezioro Gopło,”,
- tiret dziewiąte otrzymuje brzmienie:
„- rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,”,
- w tiret piętnastym pierwsze podwójne tiret otrzymuje brzmienie:
„- - jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie Jezioro, Tałty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymo-neckie Jezioro, Jagodne Jezioro, Boczne Jezioro, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry,”,
- po tiret piętnastym dodaje się tiret w brzmieniu:
„- rzeka Pasłęka od miejscowości Braniewo do ujścia do Zalewu Wiślanego,”,
- tiret dziewiętnaste otrzymuje brzmienie:
„- rzeka Bug od granicy Państwa w miejscowości Terespol do ujścia do rzeki Narwi,”,
- tiret dwudzieste trzecie otrzymuje brzmienie:
„- rzeka Tuja (Tuga) od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy,”,
b) w pkt 3 w lit. a:
- tiret pierwsze - trzecie otrzymują brzmienie:
„- rzeka Odra od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami (Leśny Kanał, Ceglinka (Kanał Cegielinka), Kanał Klucki, Kanał Dąbska Struga, Dąbski Nurt, rzeka Święta, Czapina, Babina, Iński Nurt) do ujścia do jeziora Dąbie,
- jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz ze znajdującymi się na jego obszarze turystycznym torze wodnym na Lubczynę i turystycznym torem wodnym na Małe Dąbie,
- rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (Kanał Marwicki, Kanał Kurowski, Kanał Zielony), Duńczyca i Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,”,
- tiret piąte otrzymuje brzmienie:
„- Parnica i Parnicki Przekop od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,”;
2) w § 5 w ust. 1:
a) w pkt 1 w lit. a:
- tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„- rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,”,
- tiret jedenaste otrzymuje brzmienie:
„- rzeka Tuja (Tuga) od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy,”,
- po tiret dwunastym dodaje się tiret w brzmieniu:
„- rzeka Pasłęka od miejscowości Braniewo do ujścia do Zalewu Wiślanego,”,
b) w pkt 2 w lit. a w tiret drugim pierwsze podwójne tiret otrzymuje brzmienie:
„- - jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie Jezioro, Tałty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie Jezioro, Jagodne Jezioro, Boczne Jezioro, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry,”,
c) w pkt 3 w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„- rzeka Bug od granicy Państwa w miejscowości Terespol do ujścia do rzeki Narwi,”.
§ 2.
Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
- Data ogłoszenia: 2026-07-23
- Data wejścia w życie: 2026-07-24
- Data obowiązywania: 2026-07-24
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