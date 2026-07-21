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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 975

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 lipca 2026 r.

w sprawie wysokości środków finansowych w 2026 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 oraz z 2026 r. poz. 815) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala się w 2026 r. w kwocie 42 000 zł.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, przeznacza się dla:

1) 3 zakładowych straży pożarnych - w kwocie 25 200 zł;

2) 1 zakładowej służby ratowniczej - w kwocie 8400 zł;

3) 1 innej jednostki ratowniczej - w kwocie 8400 zł.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-21
  • Data wejścia w życie: 2026-08-05
  • Data obowiązywania: 2026-08-05
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