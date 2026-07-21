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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 975
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie wysokości środków finansowych w 2026 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 oraz z 2026 r. poz. 815) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) 3 zakładowych straży pożarnych - w kwocie 25 200 zł;
2) 1 zakładowej służby ratowniczej - w kwocie 8400 zł;
3) 1 innej jednostki ratowniczej - w kwocie 8400 zł.
§ 3.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
- Data ogłoszenia: 2026-07-21
- Data wejścia w życie: 2026-08-05
- Data obowiązywania: 2026-08-05
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rokietnica w województwie wielkopolskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2027 r. na rzecz obrony
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
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