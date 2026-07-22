§ 2.

1. Mienie Skarbu Państwa, w tym nieruchomości, znajdujące się w trwałym zarządzie lub użytkowaniu, znajdujące się na obszarze:

1) województwa pomorskiego oraz na obszarach morskich objętych terytorialnym zakresem działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na zachód od południka 17°40'30'' długości geograficznej wschodniej,

2) województwa zachodniopomorskiego oraz na obszarach morskich objętych terytorialnym zakresem działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na wschód od południka 15°23'11'' długości geograficznej wschodniej do punktu przecięcia z linią podstawową, następnie linią prostą łączącą ten punkt z najdalej wysuniętym na zachód punktem granicy portu morskiego w Dźwirzynie, następnie zachodnią granicą portu morskiego w Dźwirzynie i dalej granicą powiatu

- przechodzi w trwały zarząd lub użytkowanie Urzędu Morskiego w Słupsku, za wyjątkiem mienia Skarbu Państwa, w tym nieruchomości, które przed dniem 1 kwietnia 2020 r. znajdowały się w trwałym zarządzie lub użytkowaniu Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie.

2. Przejście mienia Skarbu Państwa w trwały zarząd lub użytkowanie Urzędu Morskiego w Słupsku nie obejmuje systemów bezpieczeństwa morskiego oraz związanej z nimi infrastruktury, których administratorem na poziomie krajowym jest Urząd Morski w Gdyni, w szczególności:

1) ekspozytur systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL;

2) stacji bazowych systemu automatycznej identyfikacji statków AIS-PL;

3) infrastruktury Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej;

4) infrastruktury systemu DGPS-PL.