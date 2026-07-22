REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 978
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 17 lipca 2026 r.
w sprawie utworzenia Urzędu Morskiego w Słupsku
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1125, z 2025 r. poz. 409, 1535 i 1668 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) województwa pomorskiego oraz na obszarach morskich objętych terytorialnym zakresem działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na zachód od południka 17°40'30'' długości geograficznej wschodniej,
2) województwa zachodniopomorskiego oraz na obszarach morskich objętych terytorialnym zakresem działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na wschód od południka 15°23'11'' długości geograficznej wschodniej do punktu przecięcia z linią podstawową, następnie linią prostą łączącą ten punkt z najdalej wysuniętym na zachód punktem granicy portu morskiego w Dźwirzynie, następnie zachodnią granicą portu morskiego w Dźwirzynie i dalej granicą powiatu
- przechodzi w trwały zarząd lub użytkowanie Urzędu Morskiego w Słupsku, za wyjątkiem mienia Skarbu Państwa, w tym nieruchomości, które przed dniem 1 kwietnia 2020 r. znajdowały się w trwałym zarządzie lub użytkowaniu Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie.
2. Przejście mienia Skarbu Państwa w trwały zarząd lub użytkowanie Urzędu Morskiego w Słupsku nie obejmuje systemów bezpieczeństwa morskiego oraz związanej z nimi infrastruktury, których administratorem na poziomie krajowym jest Urząd Morski w Gdyni, w szczególności:
1) ekspozytur systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL;
2) stacji bazowych systemu automatycznej identyfikacji statków AIS-PL;
3) infrastruktury Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej;
4) infrastruktury systemu DGPS-PL.
§ 3.
2. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku staje się stroną porozumień oraz umów zawartych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie według przepisów określających jego właściwość.
3. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przejmuje zadania Służby Kontroli Ruchu Statków (Służba VTS Ławica Słupska) od Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni według przepisów określających jego właściwość, z tym że do dnia 31 lipca 2028 r. utrzymanie infrastruktury dotyczącej VTS Ławica Słupska należy do właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
4. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia postępowania administracyjne obejmujące sprawy według właściwości miejscowej Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, zgodnie z przepisami określającymi jego właściwość, są prowadzone do ich zakończenia według dotychczasowej właściwości odpowiednio przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
5. Sprawy inne niż określone w ust. 4 wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dotyczące terytorialnego zakresu działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku podlegające przekazaniu Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni i Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zostaną określone w porozumieniach między tymi urzędami.
6. Szczegółowe zasady i sposób czasowej obsługi administracyjno-finansowej Urzędu Morskiego w Słupsku przez Urząd Morski w Gdyni i Urząd Morski w Szczecinie zostaną określone w porozumieniach między tymi urzędami.
§ 4.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, stają się pracownikami Urzędu Morskiego w Słupsku na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25 i 473). Do urzędników służby cywilnej nie stosuje się art. 231 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
- Data ogłoszenia: 2026-07-22
- Data wejścia w życie: 2026-08-01
- Data obowiązywania: 2026-08-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rokietnica w województwie wielkopolskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2027 r. na rzecz obrony
REKLAMA