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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 978

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 lipca 2026 r.

w sprawie utworzenia Urzędu Morskiego w Słupsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1125, z 2025 r. poz. 409, 1535 i 1668 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Urząd Morski w Słupsku.

§ 2.

1. Mienie Skarbu Państwa, w tym nieruchomości, znajdujące się w trwałym zarządzie lub użytkowaniu, znajdujące się na obszarze:

1) województwa pomorskiego oraz na obszarach morskich objętych terytorialnym zakresem działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na zachód od południka 17°40'30'' długości geograficznej wschodniej,

2) województwa zachodniopomorskiego oraz na obszarach morskich objętych terytorialnym zakresem działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na wschód od południka 15°23'11'' długości geograficznej wschodniej do punktu przecięcia z linią podstawową, następnie linią prostą łączącą ten punkt z najdalej wysuniętym na zachód punktem granicy portu morskiego w Dźwirzynie, następnie zachodnią granicą portu morskiego w Dźwirzynie i dalej granicą powiatu

- przechodzi w trwały zarząd lub użytkowanie Urzędu Morskiego w Słupsku, za wyjątkiem mienia Skarbu Państwa, w tym nieruchomości, które przed dniem 1 kwietnia 2020 r. znajdowały się w trwałym zarządzie lub użytkowaniu Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie.

2. Przejście mienia Skarbu Państwa w trwały zarząd lub użytkowanie Urzędu Morskiego w Słupsku nie obejmuje systemów bezpieczeństwa morskiego oraz związanej z nimi infrastruktury, których administratorem na poziomie krajowym jest Urząd Morski w Gdyni, w szczególności:

1) ekspozytur systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL;

2) stacji bazowych systemu automatycznej identyfikacji statków AIS-PL;

3) infrastruktury Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej;

4) infrastruktury systemu DGPS-PL.

§ 3.

1. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przejmuje wierzytelności i zobowiązania Urzędów Morskich w Gdyni i w Szczecinie według przepisów określających jego właściwość.

2. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku staje się stroną porozumień oraz umów zawartych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie według przepisów określających jego właściwość.

3. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przejmuje zadania Służby Kontroli Ruchu Statków (Służba VTS Ławica Słupska) od Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni według przepisów określających jego właściwość, z tym że do dnia 31 lipca 2028 r. utrzymanie infrastruktury dotyczącej VTS Ławica Słupska należy do właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

4. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia postępowania administracyjne obejmujące sprawy według właściwości miejscowej Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, zgodnie z przepisami określającymi jego właściwość, są prowadzone do ich zakończenia według dotychczasowej właściwości odpowiednio przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

5. Sprawy inne niż określone w ust. 4 wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dotyczące terytorialnego zakresu działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku podlegające przekazaniu Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni i Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zostaną określone w porozumieniach między tymi urzędami.

6. Szczegółowe zasady i sposób czasowej obsługi administracyjno-finansowej Urzędu Morskiego w Słupsku przez Urząd Morski w Gdyni i Urząd Morski w Szczecinie zostaną określone w porozumieniach między tymi urzędami.

§ 4.

1. Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie świadczący pracę na obszarze województwa pomorskiego lub zachodniopomorskiego, wykonujący pracę w powiatach: lęborskim, słupskim, sławieńskim, koszalińskim oraz kołobrzeskim, stają się pracownikami Urzędu Morskiego w Słupsku.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, stają się pracownikami Urzędu Morskiego w Słupsku na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25 i 473). Do urzędników służby cywilnej nie stosuje się art. 231 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

§ 5.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej dokona zmiany planu finansowego Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie, uwzględniając wartości zawarte w planie finansowym Urzędu Morskiego w Słupsku od dnia 1 sierpnia 2026 r.

§ 6.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w celu zapewnienia funkcjonowania Urzędu Morskiego w Słupsku, wykonuje w jego imieniu zadania w zakresie składania wniosków o decyzje związane ze zmianami planu finansowego w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa oraz pozostałe czynności związane z utworzeniem Urzędu Morskiego w Słupsku, jednak niedłużej niż do dnia 31 lipca 2026 r.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2026 r., z wyjątkiem § 5 i § 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-22
  • Data wejścia w życie: 2026-08-01
  • Data obowiązywania: 2026-08-01
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