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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 820

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-22
  • Data wejścia w życie: 2026-06-22
  • Data obowiązywania: 2026-06-22
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 816

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 817

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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 820

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 29 października 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 818

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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 29 października 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 819

USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 821

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 822

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 823

USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 815

USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 810

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 807

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 809

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 812

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 811

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 814

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 813

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 808

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 806

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 805

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 804

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