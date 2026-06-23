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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 825
USTAWA
z dnia 29 maja 2026 r.
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
Art. 1.
1) w art. 14i dodaje się § 6 i 7 w brzmieniu:
„§ 6. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta i marszałek województwa niezwłocznie przekazują na adres do doręczeń elektronicznych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z warunkami technicznymi i według wzoru formularza, o których mowa w § 7:
1) interpretacje indywidualne wydane przez te organy oraz informacje, o których mowa w § 4 i 5, dotyczące tych interpretacji indywidualnych - w celu ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) informacje dodatkowe o interpretacjach indywidualnych, o których mowa w pkt 1, opisujące te interpretacje indywidualne przez wskazanie tytułu interpretacji indywidualnej, zagadnienia nią objętego, słów kluczowych w niej użytych i przywołanych w niej przepisów prawa - w celu umożliwienia wyszukania tych interpretacji indywidualnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3) ostateczne postanowienia o uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnych, o których mowa w pkt 1 - w celu weryfikacji informacji o uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia tych interpretacji indywidualnych, które mają zostać zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra:
1) warunki techniczne dotyczące przekazywania dokumentów na podstawie § 6;
2) wzór formularza służącego do przekazywania informacji, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2.”;
2) w art. 14j § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W zakresie nieuregulowanym w § 1-2a i art. 14i § 3-7 do spraw dotyczących interpretacji indywidualnych, o których mowa w § 1, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.”.
Art. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obowiązki określone w:
1) art. 14i § 3-5 ustawy zmienianej w art. 1 podlegają wykonaniu do dnia 31 marca 2027 r. - w zakresie interpretacji indywidualnych oraz informacji i postanowień, o których mowa w art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1, przekazanych zgodnie z pkt 2;
2) art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1 podlegają wykonaniu:
a) do dnia 31 października 2026 r. - w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. oraz informacji i postanowień, o których mowa w art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących tych interpretacji indywidualnych, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, zmieniono lub uchylono te interpretacje indywidualne, stwierdzono ich wygaśnięcie lub ustalono ich nieprawidłowość,
b) do dnia 31 grudnia 2026 r. - w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy oraz informacji i postanowień, o których mowa w art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących tych interpretacji indywidualnych, jeżeli w tym okresie zmieniono lub uchylono te interpretacje indywidualne, stwierdzono ich wygaśnięcie lub ustalono ich nieprawidłowość.
3. Do interpretacji indywidualnych wydanych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę i marszałka województwa do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz do informacji i postanowień, o których mowa w art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących tych interpretacji indywidualnych stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-06-23
- Data wejścia w życie: 2026-09-24
- Data obowiązywania: 2026-09-24
- DEKRET z dnia 3 stycznia 1918 r. Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem
- DEKRET z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego
- DEKRET z dnia 23 grudnia 1918 r. w przedmiocie uzupełnienia i zmiany przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego
- DEKRET z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego warszawskiego
- DEKRET z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie ochrony majątku nieobecnych właścicieli
- Dekret o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych.
- Dekret w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej części czwartej Kodeksu Karnego z r. 1903.
- Dekret w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Białej, gub. Siedleckiej.
- Dekret o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych.
- Dekret o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.
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Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 czerwca 2026 r. w sprawie pozwoleń i dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
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