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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 825

USTAWA

z dnia 29 maja 2026 r.

o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14i dodaje się § 6 i 7 w brzmieniu:

„§ 6. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta i marszałek województwa niezwłocznie przekazują na adres do doręczeń elektronicznych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z warunkami technicznymi i według wzoru formularza, o których mowa w § 7:

1) interpretacje indywidualne wydane przez te organy oraz informacje, o których mowa w § 4 i 5, dotyczące tych interpretacji indywidualnych - w celu ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) informacje dodatkowe o interpretacjach indywidualnych, o których mowa w pkt 1, opisujące te interpretacje indywidualne przez wskazanie tytułu interpretacji indywidualnej, zagadnienia nią objętego, słów kluczowych w niej użytych i przywołanych w niej przepisów prawa - w celu umożliwienia wyszukania tych interpretacji indywidualnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) ostateczne postanowienia o uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnych, o których mowa w pkt 1 - w celu weryfikacji informacji o uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia tych interpretacji indywidualnych, które mają zostać zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra:

1) warunki techniczne dotyczące przekazywania dokumentów na podstawie § 6;

2) wzór formularza służącego do przekazywania informacji, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2.”;

2) w art. 14j § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W zakresie nieuregulowanym w § 1-2a i art. 14i § 3-7 do spraw dotyczących interpretacji indywidualnych, o których mowa w § 1, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.”.

Art. 2.

1. Przepisy art. 14i § 6 i 7 oraz art. 14j § 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do interpretacji indywidualnych wydanych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę i marszałka województwa w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do informacji i postanowień, o których mowa w art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących tych interpretacji indywidualnych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obowiązki określone w:

1) art. 14i § 3-5 ustawy zmienianej w art. 1 podlegają wykonaniu do dnia 31 marca 2027 r. - w zakresie interpretacji indywidualnych oraz informacji i postanowień, o których mowa w art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1, przekazanych zgodnie z pkt 2;

2) art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1 podlegają wykonaniu:

a) do dnia 31 października 2026 r. - w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. oraz informacji i postanowień, o których mowa w art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących tych interpretacji indywidualnych, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, zmieniono lub uchylono te interpretacje indywidualne, stwierdzono ich wygaśnięcie lub ustalono ich nieprawidłowość,

b) do dnia 31 grudnia 2026 r. - w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy oraz informacji i postanowień, o których mowa w art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących tych interpretacji indywidualnych, jeżeli w tym okresie zmieniono lub uchylono te interpretacje indywidualne, stwierdzono ich wygaśnięcie lub ustalono ich nieprawidłowość.

3. Do interpretacji indywidualnych wydanych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę i marszałka województwa do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz do informacji i postanowień, o których mowa w art. 14i § 6 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących tych interpretacji indywidualnych stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-23
  • Data wejścia w życie: 2026-09-24
  • Data obowiązywania: 2026-09-24
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