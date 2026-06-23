Art. 1.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14i dodaje się § 6 i 7 w brzmieniu:

„§ 6. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta i marszałek województwa niezwłocznie przekazują na adres do doręczeń elektronicznych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z warunkami technicznymi i według wzoru formularza, o których mowa w § 7:

1) interpretacje indywidualne wydane przez te organy oraz informacje, o których mowa w § 4 i 5, dotyczące tych interpretacji indywidualnych - w celu ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) informacje dodatkowe o interpretacjach indywidualnych, o których mowa w pkt 1, opisujące te interpretacje indywidualne przez wskazanie tytułu interpretacji indywidualnej, zagadnienia nią objętego, słów kluczowych w niej użytych i przywołanych w niej przepisów prawa - w celu umożliwienia wyszukania tych interpretacji indywidualnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) ostateczne postanowienia o uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnych, o których mowa w pkt 1 - w celu weryfikacji informacji o uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia tych interpretacji indywidualnych, które mają zostać zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra:

1) warunki techniczne dotyczące przekazywania dokumentów na podstawie § 6;

2) wzór formularza służącego do przekazywania informacji, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2.”;

2) w art. 14j § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W zakresie nieuregulowanym w § 1-2a i art. 14i § 3-7 do spraw dotyczących interpretacji indywidualnych, o których mowa w § 1, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.”.