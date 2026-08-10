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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1078
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1007) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przewodniczący, najpóźniej na 30 dni przed terminem egzaminu, informuje zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania przez nich własnego sprzętu komputerowego służącego do rozwiązywania zadania problemowego, który uniemożliwia przekaz lub odbiór informacji, oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadania problemowego przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.”;
2) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sposobie przeprowadzenia egzaminu, w szczególności o zasadach związanych z rozwiązywaniem zadania problemowego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;”;
3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§ 9a. 1. Zadanie problemowe rozwiązuje się odręcznie lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
2. Zdający, niepóźniej niż 21 dni przed terminem egzaminu, składa przewodniczącemu lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadania problemowego odręcznie albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadania problemowego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 3 i 4. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadania problemowego.
3. Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadania problemowego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania problemowego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
4. W przypadku wystąpienia w trakcie rozwiązywania zadania problemowego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania problemowego odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
5. Zdający, rozwiązując zadanie problemowe przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadania problemowego i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania problemowego odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu nie zostaje przedłużony. W takim przypadku przewodniczący lub jego zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania problemowego, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania odręcznie. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.”;
4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje przewodniczącemu test wraz z kartą odpowiedzi lub zadanie problemowe wraz z rozwiązaniem, a w przypadku rozwiązywania zadania problemowego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego - zadanie problemowe.”;
5) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu oraz na egzemplarzu testu i karty odpowiedzi lub na egzemplarzu zadania problemowego i pracy zawierającej rozwiązanie zadania, a w przypadku rozwiązywania zadania problemowego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego - wyłącznie na egzemplarzu zadania problemowego.”;
6) w § 14 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„W przypadku rozwiązywania zadania problemowego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przewodniczący lub jego zastępca informuje o sposobie odbioru od zdających prac zawierających rozwiązanie zadania problemowego.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-08-10
- Data wejścia w życie: 2026-08-25
- Data obowiązywania: 2026-08-25
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