§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. poz. 2188) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przewodniczący, najpóźniej na 30 dni przed terminem egzaminu, informuje zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania przez nich własnego sprzętu komputerowego służącego do rozwiązywania zadania problemowego, który uniemożliwia przekaz lub odbiór informacji, oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadania problemowego przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.”;

2) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sposobie przeprowadzenia egzaminu, w szczególności o zasadach związanych z rozwiązywaniem zadania problemowego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;”;

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Zadanie problemowe rozwiązuje się odręcznie lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

2. Zdający, niepóźniej niż 21 dni przed terminem egzaminu, składa przewodniczącemu lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadania problemowego odręcznie albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadania problemowego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 3 i 4. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadania problemowego.

3. Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadania problemowego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania problemowego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.

4. W przypadku wystąpienia w trakcie rozwiązywania zadania problemowego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania problemowego odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.

5. Zdający, rozwiązując zadanie problemowe przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadania problemowego i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania problemowego odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu nie zostaje przedłużony. W takim przypadku przewodniczący lub jego zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania problemowego, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania odręcznie. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.”;

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje przewodniczącemu test wraz z kartą odpowiedzi lub zadanie problemowe wraz z rozwiązaniem, a w przypadku rozwiązywania zadania problemowego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego - zadanie problemowe.”;

5) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu oraz na egzemplarzu testu i karty odpowiedzi lub na egzemplarzu zadania problemowego i pracy zawierającej rozwiązanie zadania, a w przypadku rozwiązywania zadania problemowego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego - wyłącznie na egzemplarzu zadania problemowego.”;

6) w § 14 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„W przypadku rozwiązywania zadania problemowego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przewodniczący lub jego zastępca informuje o sposobie odbioru od zdających prac zawierających rozwiązanie zadania problemowego.”.