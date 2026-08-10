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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1075

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 5 sierpnia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie mnożników dodatku zagranicznego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie mnożników dodatku zagranicznego (Dz. U. poz. 1885), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego (Dz. U. poz. 324).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego (Dz. U. poz. 324), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie mnożników dodatku zagranicznego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 5 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1075)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie mnożników dodatku zagranicznego

Na podstawie art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 788) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się przedziały mnożników dodatku zagranicznego dla poszczególnych grup stanowisk w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 17 grudnia 2024 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1075)3)

Tabela

Przedziały mnożników dodatku zagranicznego dla poszczególnych grup stanowisk w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Lp.

grupa stanowisk

mnożnik dodatku zagranicznego

1

Personel dyplomatyczno-konsularny:

ambasadorowie

od 7,0 do 10,0

zastępcy ambasadorów

od 6,5 do 8,0

kierownicy urzędów konsularnych będących placówkami zagranicznymi

od 6,5 do 8,5

zastępcy kierowników urzędów konsularnych będących placówkami zagranicznymi

od 5,8 do 7,2

dyrektorzy instytutów polskich

od 6,2 do 7,5

zastępcy dyrektorów instytutów polskich

od 5,8 do 7,0

kierownicy wydziałów / kierownicy referatów

od 4,0 do 7,0

samodzielne stanowiska

od 3,8 do 7,0

pozostały personel dyplomatyczno-konsularny

od 3,5 do 6,0

2

Personel pomocniczy:

kierownicy wydziałów / kierownicy referatów

od 3,2 do 3,7

samodzielne stanowiska

od 3,2 do 3,7

pozostały personel pomocniczy

od 2,8 do 3,6

3

Personel obsługi

od 2,0 do 3,5

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1837).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego (Dz. U. poz. 324), które weszło w życie z dniem 27 marca 2026 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-10
  • Data wejścia w życie: 2026-08-10
  • Data obowiązywania: 2026-08-10
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