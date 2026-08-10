Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 5 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1075)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie mnożników dodatku zagranicznego

Na podstawie art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 788) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się przedziały mnożników dodatku zagranicznego dla poszczególnych grup stanowisk w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 17 grudnia 2024 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1075)3)

Tabela

Przedziały mnożników dodatku zagranicznego dla poszczególnych grup stanowisk w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Lp. grupa stanowisk mnożnik dodatku zagranicznego 1 Personel dyplomatyczno-konsularny:

ambasadorowie od 7,0 do 10,0 zastępcy ambasadorów od 6,5 do 8,0 kierownicy urzędów konsularnych będących placówkami zagranicznymi od 6,5 do 8,5 zastępcy kierowników urzędów konsularnych będących placówkami zagranicznymi od 5,8 do 7,2 dyrektorzy instytutów polskich od 6,2 do 7,5 zastępcy dyrektorów instytutów polskich od 5,8 do 7,0 kierownicy wydziałów / kierownicy referatów od 4,0 do 7,0 samodzielne stanowiska od 3,8 do 7,0 pozostały personel dyplomatyczno-konsularny od 3,5 do 6,0 2 Personel pomocniczy:

kierownicy wydziałów / kierownicy referatów od 3,2 do 3,7 samodzielne stanowiska od 3,2 do 3,7 pozostały personel pomocniczy od 2,8 do 3,6 3 Personel obsługi od 2,0 do 3,5

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1837).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego (Dz. U. poz. 324), które weszło w życie z dniem 27 marca 2026 r.