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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1075
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 5 sierpnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie mnożników dodatku zagranicznego
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie mnożników dodatku zagranicznego (Dz. U. poz. 1885), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego (Dz. U. poz. 324).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego (Dz. U. poz. 324), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 5 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1075)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie mnożników dodatku zagranicznego
Na podstawie art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 788) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się przedziały mnożników dodatku zagranicznego dla poszczególnych grup stanowisk w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.2)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 17 grudnia 2024 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1075)3)
Tabela
|
Przedziały mnożników dodatku zagranicznego dla poszczególnych grup stanowisk w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
|
Lp.
|
grupa stanowisk
|
mnożnik dodatku zagranicznego
|
1
|
Personel dyplomatyczno-konsularny:
|
ambasadorowie
|
od 7,0 do 10,0
|
zastępcy ambasadorów
|
od 6,5 do 8,0
|
kierownicy urzędów konsularnych będących placówkami zagranicznymi
|
od 6,5 do 8,5
|
zastępcy kierowników urzędów konsularnych będących placówkami zagranicznymi
|
od 5,8 do 7,2
|
dyrektorzy instytutów polskich
|
od 6,2 do 7,5
|
zastępcy dyrektorów instytutów polskich
|
od 5,8 do 7,0
|
kierownicy wydziałów / kierownicy referatów
|
od 4,0 do 7,0
|
samodzielne stanowiska
|
od 3,8 do 7,0
|
pozostały personel dyplomatyczno-konsularny
|
od 3,5 do 6,0
|
2
|
Personel pomocniczy:
|
kierownicy wydziałów / kierownicy referatów
|
od 3,2 do 3,7
|
samodzielne stanowiska
|
od 3,2 do 3,7
|
pozostały personel pomocniczy
|
od 2,8 do 3,6
|
3
|
Personel obsługi
|
od 2,0 do 3,5
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1837).
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego (Dz. U. poz. 324), które weszło w życie z dniem 27 marca 2026 r.
- Data ogłoszenia: 2026-08-10
- Data wejścia w życie: 2026-08-10
- Data obowiązywania: 2026-08-10
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