§ 17.

1. Kurtkę ocieplaną z membraną paroprzepuszczalną i z odpinanym ocieplaczem, wchodzącą w skład umundurowania wyjściowego i ćwiczebnego, można nosić z ocieplaczem lub bez niego - w zależności od warunków atmosferycznych. Można też nosić sam ocieplacz.

2. Kurtka, o której mowa w ust. 1, powinna być około 10 cm dłuższa od kurtki munduru wyjściowego i bluzy ćwiczebnej. Krawędź rękawa powinna sięgać do nasady kciuka.

3. Kurtka, o której mowa w ust. 1, ma naramienniki. Na plecach oraz z przodu, nad lewą górną kieszenią kurtki, umieszcza się zamaskowaną patkę z fluorescencyjnym napisem „ABW”.

4. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może zezwolić na noszenie kurtki, o której mowa w ust. 1, w składzie ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariusza zadań służbowych.

5. Kurtkę typu softshell, wchodzącą w skład umundurowania typu wojskowego, nosi się z bluzą ocieplaną lub bez niej - w zależności od warunków atmosferycznych. Można też nosić samą bluzę ocieplaną.

6. Kurtkę ocieplaną z membraną paroprzepuszczalną i z odpinanym ocieplaczem, wchodzącą w skład umundurowania ćwiczebnego, oraz kurtkę typu softshell, wchodzącą w skład umundurowania typu wojskowego, można nosić zamiennie.