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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1081
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 2026 r.
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2026 r. poz. 937 i 1003) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepis ogólny
§ 1.
1) wzory, barwy i normy umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”;
2) sposób noszenia umundurowania;
3) wygląd munduru funkcjonariusza oraz jego barwę;
4) rodzaje umundurowania;
5) okoliczności występowania przez funkcjonariuszy w poszczególnych rodzajach mundurów;
6) sposób noszenia mundurów.
Rozdział 2
Rodzaje i wzory umundurowania
§ 2.
1) reprezentacyjne;
2) wyjściowe;
3) ćwiczebne;
4) typu wojskowego.
2. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, występuje w wariancie:
1) letnim - obowiązującym od 1 maja do 30 września;
2) zimowym - obowiązującym od 1 listopada do 31 marca.
§ 3.
1) reprezentacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) ćwiczebnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) typu wojskowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozdział 3
Normy, zestawy umundurowania i barwy
§ 4.
2. Zestaw umundurowania:
1) reprezentacyjnego i jego barwy określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
2) wyjściowego i jego barwy określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
3) ćwiczebnego i jego barwy określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
4) typu wojskowego i jego barwy określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§ 5.
§ 6.
Rozdział 4
Okoliczności występowania przez funkcjonariuszy w poszczególnych rodzajach umundurowania i sposób noszenia umundurowania
§ 7.
2. Funkcjonariusz, wykonując swoje obowiązki służbowe, nosi umundurowanie w komplecie. Nadzór w tym zakresie sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której funkcjonariusz pełni służbę.
§ 8.
1) okulary przeciwsłoneczne,
2) teczkę lub aktówkę w kolorze czarnym
- z wyjątkiem wystąpień uroczystych oraz grupowych.
§ 9.
§ 10.
1) na posterunkach honorowych;
2) w asystach honorowych;
3) w poczcie sztandarowym i flagowym.
§ 11.
1) w dniach świąt narodowych i państwowych;
2) podczas uroczystych spotkań organizowanych z okazji świąt narodowych i państwowych;
3) na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której pełni służbę.
2. Podczas uroczystych wystąpień funkcjonariusz nosi do umundurowania wyjściowego sznur galowy w kolorze matowo-srebrnym.
§ 12.
1) podczas zajęć prowadzonych w ośrodku szkolenia;
2) podczas pełnienia ochrony fizycznej obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3) na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której pełni służbę.
2. Funkcjonariusz może nosić umundurowanie ćwiczebne podczas zajęć prowadzonych poza ośrodkiem szkolenia.
§ 13.
2. Funkcjonariusz nosi umundurowanie typu wojskowego na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której pełni służbę.
§ 14.
§ 15.
2. Na kurtce munduru wyjściowego nosi się guziki z wizerunkiem orła.
§ 16.
2. Na czapce, o której mowa w ust. 1, umieszcza się wizerunek orła i oznakę stopnia służbowego.
3. Czapkę ćwiczebną letnią do umundurowania ćwiczebnego oraz czapkę typu wojskowego letnią nosi się nałożoną na głowę prosto, około 30 mm nad linią brwi.
4. Na czapce, o której mowa w ust. 3, umieszcza się wizerunek orła.
§ 17.
2. Kurtka, o której mowa w ust. 1, powinna być około 10 cm dłuższa od kurtki munduru wyjściowego i bluzy ćwiczebnej. Krawędź rękawa powinna sięgać do nasady kciuka.
3. Kurtka, o której mowa w ust. 1, ma naramienniki. Na plecach oraz z przodu, nad lewą górną kieszenią kurtki, umieszcza się zamaskowaną patkę z fluorescencyjnym napisem „ABW”.
4. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może zezwolić na noszenie kurtki, o której mowa w ust. 1, w składzie ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariusza zadań służbowych.
5. Kurtkę typu softshell, wchodzącą w skład umundurowania typu wojskowego, nosi się z bluzą ocieplaną lub bez niej - w zależności od warunków atmosferycznych. Można też nosić samą bluzę ocieplaną.
6. Kurtkę ocieplaną z membraną paroprzepuszczalną i z odpinanym ocieplaczem, wchodzącą w skład umundurowania ćwiczebnego, oraz kurtkę typu softshell, wchodzącą w skład umundurowania typu wojskowego, można nosić zamiennie.
§ 18.
2. Spodnie (spódnicę) munduru wyjściowego nosi się z paskiem skórzanym w kolorze czarnym.
3. Spodnie munduru wyjściowego mają przy bocznych szwach wypustkę w kolorze granatowym.
4. Spodnie munduru wyjściowego w stopniu generała brygady mają przy bocznych szwach dwa lampasy szerokości 2,5 cm każdy, oddzielone wypustką. Lampasy i wypustka są w kolorze granatowym.
5. Spodnie munduru wyjściowego powinny sięgać z tyłu krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa.
6. Dolna krawędź spódnicy munduru wyjściowego powinna sięgać 5-7 cm powyżej lub poniżej kolan - w zależności od wzrostu.
7. W bocznych szwach spódnicy munduru wyjściowego jest umieszczona wypustka koloru granatowego.
8. Spodnie ćwiczebne i spodnie typu wojskowego powinny z tyłu sięgać górnej krawędzi podeszwy obuwia.
9. Spodnie ćwiczebne i spodnie typu wojskowego nosi się z nogawkami opuszczonymi na cholewki obuwia.
§ 19.
2. Koszulę wyjściową z krótkimi rękawami i naramiennikami nosi się ze spodniami lub spódnicą munduru wyjściowego całoroczną oraz z krawatem lub bez niego - w zależności od potrzeb.
§ 20.
§ 21.
1) spodni munduru reprezentacyjnego;
2) spodni (spódnicy) munduru wyjściowego oraz koszuli z krótkimi rękawami i naramiennikami.
2. Pas skórzany (główny) nosi się do umundurowania wyjściowego.
3. Pas skórzany z paskiem naramiennym nosi się do umundurowania reprezentacyjnego.
4. Pas ćwiczebny nosi się do umundurowania ćwiczebnego i typu wojskowego.
§ 22.
§ 23.
1) buty długie do umundurowania reprezentacyjnego;
2) półbuty sznurowane do spodni munduru wyjściowego w okresie letnim - mężczyźni;
3) trzewiki zimowe do spodni munduru wyjściowego w okresie zimowym - mężczyźni;
4) czółenka o zaokrąglonych czubkach i wysokości obcasa około 5 cm, bez ozdób, do munduru wyjściowego w okresie letnim - kobiety;
5) kozaki do munduru wyjściowego w okresie zimowym - kobiety;
6) obuwie ćwiczebne sznurowane całoroczne / trzewiki - do umundurowania ćwiczebnego i typu wojskowego.
2. Wzory obuwia noszonego przez funkcjonariusza określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 24.
1) generała, składający się z dwóch warkoczy ze sznurami i pętli;
2) oficera, składający się z jednego warkocza ze sznurem i pętli;
3) chorążego, składający się z jednego warkocza ze sznurem;
4) podoficera i szeregowca, składający się z jednego warkocza.
2. Sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do guzika przyszytego w tym celu pod naramiennikiem.
3. Dłuższy warkocz sznura galowego generała zwisający od tyłu przeprowadza się pod prawą pachą, a jego koniec przypina się do pierwszego od góry guzika kurtki. Krótszy warkocz sznura galowego generała układa się na prawej piersi tak, aby po obu jego stronach przebiegały pojedyncze części sznura galowego, a jego koniec przypina się do drugiego od góry guzika kurtki.
4. Pętla sznura galowego oficera przewieszona przez ramię zwisa w dół pod pachą.
5. Warkocz sznura galowego oficera i chorążego z przebiegającą poniżej pojedynczą częścią sznura galowego przypina się do pierwszego od góry guzika kurtki.
§ 25.
2. Bluzę, o której mowa w ust. 1, nosi się opuszczoną na spodnie, a w zależności od warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia można nosić ją rozpiętą pod szyją i z podwiniętymi rękawami.
§ 26.
2. Koszulobluzę typu wojskowego nosi się wpuszczoną w spodnie, z rozpiętym jednym guzikiem, ze spodniami typu wojskowego i pasem ćwiczebnym.
Rozdział 5
Przepis końcowy
§ 27.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1180 oraz z 2019 r. poz. 2239), które utraciło moc z dniem 24 września 2025 r. zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834).
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1081)
Załącznik nr 1
WZÓR UMUNDUROWANIA REPREZENTACYJNEGO
Umundurowanie reprezentacyjne funkcjonariusza
Umundurowanie reprezentacyjne funkcjonariusza w płaszczu sukiennym
Załącznik nr 2
WZÓR UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO
Umundurowanie wyjściowe funkcjonariusza
Umundurowanie wyjściowe funkcjonariusza - kobiety w spódnicy
Umundurowanie wyjściowe funkcjonariusza - kobiety w spodniach
Umundurowanie wyjściowe funkcjonariusza w kurtce ocieplanej z membraną paroprzepuszczalną z odpinanym ocieplaczem
Załącznik nr 3
WZÓR UMUNDUROWANIA ĆWICZEBNEGO
Umundurowanie ćwiczebne funkcjonariusza w bluzie ćwiczebnej
Umundurowanie ćwiczebne funkcjonariusza w koszulobluzie ćwiczebnej letniej
Umundurowanie ćwiczebne funkcjonariusza w kurtce ocieplanej z membraną paroprzepuszczalną z odpinanym ocieplaczem
Załącznik nr 4
WZÓR UMUNDUROWANIA TYPU WOJSKOWEGO
Umundurowanie typu wojskowego funkcjonariusza w bluzie
Umundurowanie typu wojskowego funkcjonariusza w koszulobluzie
Umundurowanie typu wojskowego funkcjonariusza w koszulce służbowej
Umundurowanie typu wojskowego funkcjonariusza w kurtce typu softshell
Załącznik nr 5
ZESTAW UMUNDUROWANIA REPREZENTACYJNEGO
|
Lp.
|
Nazwa przedmiotu
|
Jm.
|
Ilość
|
Okres używalności w latach
|
Uwagi
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. Umundurowanie reprezentacyjne
|
1
|
Czapka wyjściowa
|
szt.
|
1
|
4
|
|
2
|
Kurtka munduru wyjściowego całoroczna
|
szt.
|
1
|
3
|
|
3
|
Spodnie munduru reprezentacyjnego
|
szt.
|
1
|
3
|
|
|
całoroczne
|
|
|
|
|
4
|
Płaszcz sukienny
|
szt.
|
1
|
4
|
|
5
|
Krawat
|
szt.
|
2
|
3
|
|
6
|
Szalik zimowy
|
szt.
|
1
|
3
|
bawełniany
|
7
|
Rękawiczki skórzane zimowe
|
para
|
1
|
3
|
|
8
|
Rękawiczki skórzane letnie
|
para
|
1
|
3
|
|
9
|
Koszula wyjściowa z długimi rękawami
|
szt.
|
2
|
2
|
dodatkowo: Szef ABW, zastępcy
|
|
|
|
|
|
Szefa ABW oraz generałowie -
|
|
|
|
|
|
2 szt. na 2 lata
|
II. Bielizna
|
10
|
Skarpetki zimowe
|
para
|
2
|
1
|
11
|
Skarpetki letnie
|
para
|
2
|
1
|
III. Obuwie skórzane
|
12
|
Obuwie skórzane buty długie
|
para
|
1
|
2
|
|
IV. Oporządzenie
|
13
|
Pas skórzany z paskiem naramiennym
|
szt.
|
1
|
4
|
14
|
Pasek skórzany do spodni
|
szt.
|
1
|
3
|
15
|
Sznur galowy
|
szt.
|
1
|
7
|
16
|
Taśma otokowa do czapki wyjściowej
|
szt.
|
1
|
4
|
|
generała
|
|
|
|
17
|
Taśma otokowa do czapki wyjściowej
|
szt.
|
1
|
4
|
|
funkcjonariusza
|
|
|
|
18
|
Oznaka organizacyjna ABW
|
szt.
|
1
|
3
|
19
|
Oznaka identyfikacyjna ABW
|
szt.
|
1
|
3
|
20
|
Oznaka korpusu osobowego ABW
|
kpl.
|
1
|
3
|
21
|
Nasuwki
|
kpl.
|
1
|
3
|
22
|
Baretki
|
kpl.
|
1
|
3
|
23
|
Żabki do szabli
|
kpl.
|
1
|
do zużycia
1. Przedmioty wymienione w tabeli w:
1) lp. 1-4 są w kolorze oliwkowym;
2) lp. 5, 6, 16 i 17 są w kolorze granatowym;
3) lp. 7, 8 i 12-14 są w kolorze czarnym;
4) lp. 9 są w kolorze białym;
5) lp. 15 są w kolorze matowosrebrnym.
2. Przedmioty wymienione w tabeli w lp. 5-12, wydawane funkcjonariuszom, którzy mają obowiązek występowania w umundurowaniu reprezentacyjnym, w ilościach ustalonych w kolumnie 4, przechodzą na własność funkcjonariusza z chwilą wydania, a pozostałe - po upływie okresu używalności.
3. Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym jest noszona.
4. Zestaw stanowi należność dodatkową dla Szefa ABW, zastępców Szefa ABW, generałów oraz funkcjonariuszy pełniących służbę reprezentacyjną.
Załącznik nr 6
ZESTAW UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO
|
Lp.
|
Nazwa przedmiotu
|
Jm.
|
Ilość
|
Okres używalności w latach
|
Uwagi
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. Umundurowanie wyjściowe
|
1
|
Czapka wyjściowa
|
szt.
|
1
|
4
|
|
2
|
Kurtka munduru wyjściowego całoroczna
|
szt.
|
1
|
3
|
|
3
|
Spodnie munduru wyjściowego
|
szt.
|
1
|
3
|
|
|
całoroczne
|
|
|
|
|
4
|
Spódnica munduru wyjściowego
|
szt.
|
1
|
3
|
|
|
całoroczna**
|
|
|
|
|
5
|
Kurtka ocieplana z membraną
|
szt.
|
1
|
3
|
noszona do umundurowania
|
|
paroprzepuszczalną i z odpinanym
|
|
|
|
wyjściowego i ćwiczebnego
|
|
ocieplaczem
|
|
|
|
|
6
|
Krawat
|
szt.
|
2
|
3
|
|
7
|
Bluza ubrania treningowego
|
szt.
|
1
|
2
|
|
8
|
Spodnie ubrania treningowego
|
szt.
|
1
|
2
|
|
9
|
Szalik zimowy
|
szt.
|
1
|
3
|
bawełniany
|
10
|
Rękawiczki skórzane zimowe
|
para
|
1
|
3
|
|
11
|
Rękawiczki skórzane letnie
|
para
|
1
|
4
|
|
12
|
Koszula wyjściowa z długimi rękawami
|
szt.
|
2
|
2
|
dodatkowo: Szef ABW, zastępcy
|
|
|
|
|
|
Szefa ABW oraz generałowie -
|
|
|
|
|
|
2 szt. na 2 lata
|
13
|
Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami
|
szt.
|
2
|
2
|
dodatkowo: Szef ABW, zastępcy
|
|
i naramiennikami
|
|
|
|
Szefa ABW oraz generałowie -
|
|
|
|
|
|
2 szt. na 2 lata
|
II. Bielizna
|
14
|
Podkoszulka z długimi rękawami
|
szt.
|
2
|
2
|
|
15
|
Podkoszulka
|
szt.
|
2
|
2
|
na ramiączka
|
16
|
Spodenki sportowe (bokserki)*
|
szt.
|
3
|
1
|
17
|
Kalesony*
|
szt.
|
3
|
3
|
18
|
Biustonosz**
|
szt.
|
2
|
1
|
19
|
Figi damskie letnie**
|
szt.
|
3
|
1
|
20
|
Figi damskie zimowe**
|
szt.
|
3
|
1
|
21
|
Skarpetki zimowe*
|
para
|
4
|
1
|
22
|
Skarpetki letnie*
|
para
|
4
|
1
|
23
|
Rajstopy letnie**
|
para
|
4
|
1
|
24
|
Rajstopy zimowe**
|
para
|
4
|
1
|
25
|
Ręcznik frotté
|
szt.
|
2
|
2
|
III. Obuwie skórzane
|
26
|
Półbuty sznurowane*
|
para
|
1
|
2
|
27
|
Trzewiki zimowe*
|
para
|
1
|
3
|
28
|
Czółenka**
|
para
|
1
|
2
|
29
|
Kozaki**
|
para
|
1
|
3
|
IV. Oporządzenie
|
30
|
Pas skórzany (główny)
|
szt.
|
1
|
4
|
31
|
Pasek skórzany do spodni (spódnicy)
|
szt.
|
1
|
3
|
32
|
Sznur galowy
|
szt.
|
1
|
5
|
33
|
Spinki do mankietów
|
para
|
1
|
5
|
34
|
Spinka do krawata
|
szt.
|
1
|
5
|
35
|
Taśma otokowa do czapki wyjściowej
|
szt.
|
1
|
4
|
|
generała
|
|
|
|
36
|
Taśma otokowa do czapki wyjściowej
|
szt.
|
1
|
4
|
|
funkcjonariusza
|
|
|
|
37
|
Oznaka organizacyjna ABW
|
szt.
|
2
|
3
|
38
|
Oznaka identyfikacyjna ABW
|
szt.
|
1
|
3
|
39
|
Oznaka korpusu osobowego ABW
|
kpl.
|
1
|
3
|
40
|
Nasuwki
|
kpl.
|
3
|
3
|
41
|
Baretki
|
kpl.
|
1
|
3
|
42
|
Teczka lub aktówka
|
szt.
|
1
|
3
|
43
|
Torba podróżna
|
szt.
|
1
|
3
|
44
|
Walizka
|
szt.
|
1
|
3
* Dotyczy mężczyzn.
** Dotyczy kobiet.
1. Przedmioty wymienione w tabeli w:
1) lp. 1-4 są w kolorze oliwkowym;
2) lp. 5, 6, 9, 35 i 36 są w kolorze granatowym;
3) lp. 10, 11, 26-29, 30, 31 i 42 są w kolorze czarnym;
4) lp. 12-15 są w kolorze białym;
5) lp. 32 są w kolorze matowosrebrnym.
2. Funkcjonariusze mianowani na wyższy stopień połączony ze zmianą korpusu otrzymują z dniem mianowania:
1) oficerowie na stopień generała:
a) czapkę wyjściową,
b) taśmę otokową do czapki wyjściowej,
c) kurtkę munduru wyjściowego całoroczną,
d) spodnie munduru wyjściowego całoroczne,
e) koszulę wyjściową z długimi rękawami,
f) kurtkę ocieplaną z membraną paroprzepuszczalną i z odpinanym ocieplaczem,
g) półbuty sznurowane,
h) nasuwki,
i) sznur galowy;
2) kapitanowie na wyższy stopień:
a) czapkę wyjściową,
b) taśmę otokową do czapki wyjściowej,
c) nasuwki,
d) sznur galowy;
3) chorążowie, podoficerowie i szeregowcy na pierwszy stopień w korpusie oficerów:
a) czapkę wyjściową,
b) taśmę otokową do czapki wyjściowej,
c) nasuwki,
d) sznur galowy;
4) podoficerowie i szeregowcy na pierwszy stopień w korpusie chorążych:
a) czapkę wyjściową,
b) taśmę otokową do czapki wyjściowej,
c) nasuwki,
d) sznur galowy.
3. Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym jest noszona.
4. Przedmioty wymienione w powyższej tabeli wydawane funkcjonariuszom, którzy mają obowiązek występowania w umundurowaniu wyjściowym w ilościach ustalonych w kolumnie 4, przechodzą na własność funkcjonariusza na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Załącznik nr 7
ZESTAW UMUNDUROWANIA ĆWICZEBNEGO
|
Lp.
|
Nazwa przedmiotu
|
Jm.
|
Ilość
|
Okres
używalności
|
Uwagi
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. Umundurowanie
|
1
|
Czapka zimowa
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
bawełniana
|
2
|
Czapka ćwiczebna - letnia
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
3
|
Kurtka ocieplana z membraną
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
noszona do umundurowania
|
|
paroprzepuszczalną i z odpinanym
|
|
|
|
wyjściowego i ćwiczebnego
|
|
ocieplaczem
|
|
|
|
|
4
|
Koszulobluza ćwiczebna - letnia
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
5
|
Bluza ćwiczebna - letnia
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
6
|
Bluza ćwiczebna - zimowa
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
7
|
Spodnie ćwiczebne - letnie
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
8
|
Spodnie ćwiczebne - zimowe
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
9
|
Szalik zimowy
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
bawełniany
|
10
|
Obuwie ćwiczebne sznurowane
|
para
|
1
|
2 lata
|
noszone do umundurowania
|
|
całoroczne / trzewiki
|
|
|
|
ćwiczebnego i umundurowania
|
|
|
|
|
|
typu wojskowego
|
11
|
Rękawice zimowe pięciopalczaste
|
para
|
1
|
do zużycia
|
|
II. Bielizna
|
12
|
Koszulka służbowa
|
szt.
|
2
|
do zużycia
|
bawełniana z krótkim rękawem
|
13
|
Podkoszulka
|
szt.
|
2
|
do zużycia
|
bawełniana z długim rękawem
|
III. Oporządzenie
|
14
|
Oznaka organizacyjna ABW
|
kpl.
|
1
|
do zużycia
|
lp. 14-18 nie dotyczą słuchaczy
|
15
|
Oznaka identyfikacyjna ABW
|
kpl.
|
1
|
do zużycia
|
|
16
|
Oznaka stopnia służbowego ABW
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
17
|
Nasuwki
|
kpl.
|
2
|
do zużycia
|
|
18
|
Zasobnik osobisty
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
19
|
Pas ćwiczebny
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
1. Przedmioty wymienione w tabeli w:
1) lp. 12 i 13 są w kolorze oliwkowym;
2) lp. 3 i 9 są w kolorze granatowym;
3) lp. 1, 10 i 11 są w kolorze czarnym.
2. Przedmioty wymienione w tabeli w lp. 1 i 9-13 przechodzą na własność funkcjonariusza z chwilą ich wydania i nie podlegają zwrotowi z chwilą utraty cech użytkowych lub okresu wynikającego z norm określonych w zestawie.
Załącznik nr 8
ZESTAW UMUNDUROWANIA TYPU WOJSKOWEGO
|
Lp.
|
Nazwa przedmiotu
|
Jm.
|
Ilość
|
Okres
używalności
|
Uwagi
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. Umundurowanie
|
1
|
Czapka - zimowa
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
bawełniana
|
2
|
Czapka typu wojskowego - letnia
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
3
|
Kurtka typu softshell
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
4
|
Bluza ocieplana do kurtki typu softshell
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
5
|
Koszulobluza typu wojskowego
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
z krótkimi rękawami
|
6
|
Koszulobluza typu wojskowego
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
z długimi rękawami
|
7
|
Bluza typu wojskowego - letnia
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
8
|
Bluza typu wojskowego - zimowa
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
9
|
Spodnie typu wojskowego - letnie
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
10
|
Spodnie typu wojskowego - zimowe
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
|
11
|
Obuwie ćwiczebne sznurowane
|
para
|
1
|
2 lata
|
|
|
całoroczne / trzewiki
|
|
|
|
|
12
|
Rękawice zimowe pięciopalczaste
|
para
|
1
|
do zużycia
|
|
II. Bielizna
|
13
|
Koszulka służbowa
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
bawełniana z krótkimi rękawami
|
14
|
Podkoszulka
|
szt.
|
2
|
do zużycia
|
bawełniana z długimi rękawami
|
III. Oporządzenie
|
15
|
Oznaka organizacyjna ABW
|
kpl.
|
1
|
do zużycia
|
16
|
Oznaka identyfikacyjna ABW
|
kpl.
|
1
|
do zużycia
|
17
|
Oznaka stopnia służbowego ABW
|
szt.
|
1
|
do zużycia
|
18
|
Oznaka przynależności państwowej
|
kpl.
|
1
|
do zużycia
|
19
|
Nasuwki
|
kpl.
|
1
|
do zużycia
|
20
|
Pas ćwiczebny
|
szt.
|
1
|
do zużycia
1. Przedmioty wymienione w tabeli w:
1) lp. 2-10, 13 i 14 są w kolorze oliwkowym;
2) lp. 1, 11, 12 i 20 są w kolorze czarnym.
2. Przedmioty wymienione w tabeli w lp. 1 i 11-14 przechodzą na własność funkcjonariusza z chwilą ich wydania i nie podlegają zwrotowi z chwilą utraty cech użytkowych lub okresu wynikającego z norm określonych w zestawie.
Załącznik nr 9
WZORY OBUWIA FUNKCJONARIUSZY
Buty długie do umundurowania reprezentacyjnego
Półbuty sznurowane do umundurowania wyjściowego - mężczyźni
Trzewiki zimowe do umundurowania wyjściowego - mężczyźni
Czółenka do umundurowania wyjściowego - kobiety
Kozaki - do umundurowania wyjściowego - kobiety
Obuwie ćwiczebne sznurowane całoroczne / trzewiki - do umundurowania ćwiczebnego lub typu wojskowego
- Data ogłoszenia: 2026-08-10
- Data wejścia w życie: 2026-08-25
- Data obowiązywania: 2026-08-25
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie mnożników dodatku zagranicznego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
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