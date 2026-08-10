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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1081

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 sierpnia 2026 r.

w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2026 r. poz. 937 i 1003) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzory, barwy i normy umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”;

2) sposób noszenia umundurowania;

3) wygląd munduru funkcjonariusza oraz jego barwę;

4) rodzaje umundurowania;

5) okoliczności występowania przez funkcjonariuszy w poszczególnych rodzajach mundurów;

6) sposób noszenia mundurów.

Rozdział 2

Rodzaje i wzory umundurowania

§ 2.

1. Funkcjonariusz otrzymuje następujące rodzaje umundurowania:

1) reprezentacyjne;

2) wyjściowe;

3) ćwiczebne;

4) typu wojskowego.

2. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, występuje w wariancie:

1) letnim - obowiązującym od 1 maja do 30 września;

2) zimowym - obowiązującym od 1 listopada do 31 marca.

§ 3.

Wzór umundurowania:

1) reprezentacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ćwiczebnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) typu wojskowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Normy, zestawy umundurowania i barwy

§ 4.

1. Funkcjonariusz otrzymuje umundurowanie zgodnie z normami umundurowania określonymi w zestawach umundurowania.

2. Zestaw umundurowania:

1) reprezentacyjnego i jego barwy określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

2) wyjściowego i jego barwy określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

3) ćwiczebnego i jego barwy określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

4) typu wojskowego i jego barwy określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 5.

Funkcjonariusz, który otrzymuje jednocześnie różne zestawy umundurowania, jednakowe przedmioty umundurowania przewidziane w każdym zestawie otrzymuje tylko zgodnie z jednym zestawem.

§ 6.

Funkcjonariusz może otrzymać nowy przedmiot umundurowania reprezentacyjnego, ćwiczebnego i typu wojskowego w przypadku utraty wartości użytkowej posiadanego przedmiotu umundurowania lub w przypadku utraty przedmiotu umundurowania.

Rozdział 4

Okoliczności występowania przez funkcjonariuszy w poszczególnych rodzajach umundurowania i sposób noszenia umundurowania

§ 7.

1. Funkcjonariusz nosi umundurowanie należycie dopasowane, czyste i wyprasowane - zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Funkcjonariusz, wykonując swoje obowiązki służbowe, nosi umundurowanie w komplecie. Nadzór w tym zakresie sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której funkcjonariusz pełni służbę.

§ 8.

Funkcjonariusz występujący w umundurowaniu może nosić:

1) okulary przeciwsłoneczne,

2) teczkę lub aktówkę w kolorze czarnym

- z wyjątkiem wystąpień uroczystych oraz grupowych.

§ 9.

W okresie przejściowym, przypadającym na kwiecień i październik, funkcjonariusz może nosić umundurowanie zimowe lub letnie - w zależności od warunków atmosferycznych.

§ 10.

Funkcjonariusz nosi umundurowanie reprezentacyjne w przypadku wykonywania zadań reprezentacyjnych:

1) na posterunkach honorowych;

2) w asystach honorowych;

3) w poczcie sztandarowym i flagowym.

§ 11.

1. Funkcjonariusz nosi umundurowanie wyjściowe:

1) w dniach świąt narodowych i państwowych;

2) podczas uroczystych spotkań organizowanych z okazji świąt narodowych i państwowych;

3) na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której pełni służbę.

2. Podczas uroczystych wystąpień funkcjonariusz nosi do umundurowania wyjściowego sznur galowy w kolorze matowo-srebrnym.

§ 12.

1. Funkcjonariusz nosi umundurowanie ćwiczebne:

1) podczas zajęć prowadzonych w ośrodku szkolenia;

2) podczas pełnienia ochrony fizycznej obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której pełni służbę.

2. Funkcjonariusz może nosić umundurowanie ćwiczebne podczas zajęć prowadzonych poza ośrodkiem szkolenia.

§ 13.

1. Umundurowanie typu wojskowego nosi się w wersji letniej lub zimowej - w zależności od strefy klimatycznej oraz warunków terenowych.

2. Funkcjonariusz nosi umundurowanie typu wojskowego na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której pełni służbę.

§ 14.

Płaszcz sukienny, wchodzący w skład umundurowania reprezentacyjnego, nosi się wyłącznie tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza wynosiła 420-520 mm - w zależności od wzrostu. Rękawy kurtki powinny być zakryte przez rękawy płaszcza, jednak rękawy płaszcza nie powinny być dłuższe niż do nasady kciuka przy opuszczonej ręce.

§ 15.

1. Kurtkę munduru wyjściowego dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała nasady kciuka dłoni przy opuszczonej ręce; około 7 cm powyżej nasady kciuka wszywa się wypustkę koloru granatowego.

2. Na kurtce munduru wyjściowego nosi się guziki z wizerunkiem orła.

§ 16.

1. Czapkę wyjściową do umundurowania reprezentacyjnego i wyjściowego, z granatowym otokiem nosi się lekko przechyloną w kierunku prawego ucha.

2. Na czapce, o której mowa w ust. 1, umieszcza się wizerunek orła i oznakę stopnia służbowego.

3. Czapkę ćwiczebną letnią do umundurowania ćwiczebnego oraz czapkę typu wojskowego letnią nosi się nałożoną na głowę prosto, około 30 mm nad linią brwi.

4. Na czapce, o której mowa w ust. 3, umieszcza się wizerunek orła.

§ 17.

1. Kurtkę ocieplaną z membraną paroprzepuszczalną i z odpinanym ocieplaczem, wchodzącą w skład umundurowania wyjściowego i ćwiczebnego, można nosić z ocieplaczem lub bez niego - w zależności od warunków atmosferycznych. Można też nosić sam ocieplacz.

2. Kurtka, o której mowa w ust. 1, powinna być około 10 cm dłuższa od kurtki munduru wyjściowego i bluzy ćwiczebnej. Krawędź rękawa powinna sięgać do nasady kciuka.

3. Kurtka, o której mowa w ust. 1, ma naramienniki. Na plecach oraz z przodu, nad lewą górną kieszenią kurtki, umieszcza się zamaskowaną patkę z fluorescencyjnym napisem „ABW”.

4. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może zezwolić na noszenie kurtki, o której mowa w ust. 1, w składzie ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariusza zadań służbowych.

5. Kurtkę typu softshell, wchodzącą w skład umundurowania typu wojskowego, nosi się z bluzą ocieplaną lub bez niej - w zależności od warunków atmosferycznych. Można też nosić samą bluzę ocieplaną.

6. Kurtkę ocieplaną z membraną paroprzepuszczalną i z odpinanym ocieplaczem, wchodzącą w skład umundurowania ćwiczebnego, oraz kurtkę typu softshell, wchodzącą w skład umundurowania typu wojskowego, można nosić zamiennie.

§ 18.

1. Spodnie munduru reprezentacyjnego nosi się z nogawkami wpuszczonymi w buty długie.

2. Spodnie (spódnicę) munduru wyjściowego nosi się z paskiem skórzanym w kolorze czarnym.

3. Spodnie munduru wyjściowego mają przy bocznych szwach wypustkę w kolorze granatowym.

4. Spodnie munduru wyjściowego w stopniu generała brygady mają przy bocznych szwach dwa lampasy szerokości 2,5 cm każdy, oddzielone wypustką. Lampasy i wypustka są w kolorze granatowym.

5. Spodnie munduru wyjściowego powinny sięgać z tyłu krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa.

6. Dolna krawędź spódnicy munduru wyjściowego powinna sięgać 5-7 cm powyżej lub poniżej kolan - w zależności od wzrostu.

7. W bocznych szwach spódnicy munduru wyjściowego jest umieszczona wypustka koloru granatowego.

8. Spodnie ćwiczebne i spodnie typu wojskowego powinny z tyłu sięgać górnej krawędzi podeszwy obuwia.

9. Spodnie ćwiczebne i spodnie typu wojskowego nosi się z nogawkami opuszczonymi na cholewki obuwia.

§ 19.

1. Koszulę wyjściową z długimi rękawami nosi się pod kurtką munduru wyjściowego z krawatem.

2. Koszulę wyjściową z krótkimi rękawami i naramiennikami nosi się ze spodniami lub spódnicą munduru wyjściowego całoroczną oraz z krawatem lub bez niego - w zależności od potrzeb.

§ 20.

Krawat nosi się z podwójnym węzłem przylegającym do kołnierza koszuli.

§ 21.

1. Pasek skórzany nosi się do:

1) spodni munduru reprezentacyjnego;

2) spodni (spódnicy) munduru wyjściowego oraz koszuli z krótkimi rękawami i naramiennikami.

2. Pas skórzany (główny) nosi się do umundurowania wyjściowego.

3. Pas skórzany z paskiem naramiennym nosi się do umundurowania reprezentacyjnego.

4. Pas ćwiczebny nosi się do umundurowania ćwiczebnego i typu wojskowego.

§ 22.

Szalik zimowy nosi się do umundurowania reprezentacyjnego, wyjściowego i ćwiczebnego - w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

§ 23.

1. Funkcjonariusz nosi:

1) buty długie do umundurowania reprezentacyjnego;

2) półbuty sznurowane do spodni munduru wyjściowego w okresie letnim - mężczyźni;

3) trzewiki zimowe do spodni munduru wyjściowego w okresie zimowym - mężczyźni;

4) czółenka o zaokrąglonych czubkach i wysokości obcasa około 5 cm, bez ozdób, do munduru wyjściowego w okresie letnim - kobiety;

5) kozaki do munduru wyjściowego w okresie zimowym - kobiety;

6) obuwie ćwiczebne sznurowane całoroczne / trzewiki - do umundurowania ćwiczebnego i typu wojskowego.

2. Wzory obuwia noszonego przez funkcjonariusza określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 24.

1. Funkcjonariusz, w zależności od posiadanego stopnia służbowego, nosi na kurtce munduru wyjściowego sznur galowy:

1) generała, składający się z dwóch warkoczy ze sznurami i pętli;

2) oficera, składający się z jednego warkocza ze sznurem i pętli;

3) chorążego, składający się z jednego warkocza ze sznurem;

4) podoficera i szeregowca, składający się z jednego warkocza.

2. Sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do guzika przyszytego w tym celu pod naramiennikiem.

3. Dłuższy warkocz sznura galowego generała zwisający od tyłu przeprowadza się pod prawą pachą, a jego koniec przypina się do pierwszego od góry guzika kurtki. Krótszy warkocz sznura galowego generała układa się na prawej piersi tak, aby po obu jego stronach przebiegały pojedyncze części sznura galowego, a jego koniec przypina się do drugiego od góry guzika kurtki.

4. Pętla sznura galowego oficera przewieszona przez ramię zwisa w dół pod pachą.

5. Warkocz sznura galowego oficera i chorążego z przebiegającą poniżej pojedynczą częścią sznura galowego przypina się do pierwszego od góry guzika kurtki.

§ 25.

1. Bluzę ćwiczebną i bluzę typu wojskowego dopasowuje się tak, aby w pozycji siedzącej jej krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a krawędzie rękawów - do nasady dłoni.

2. Bluzę, o której mowa w ust. 1, nosi się opuszczoną na spodnie, a w zależności od warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia można nosić ją rozpiętą pod szyją i z podwiniętymi rękawami.

§ 26.

1. Koszulobluzę ćwiczebną ze spodniami ćwiczebnymi i pasem ćwiczebnym nosi się wpuszczoną w spodnie, jeżeli temperatura powietrza przekracza 20 °C, przy czym spodnie powinny układać się luźno na cholewkach obuwia.

2. Koszulobluzę typu wojskowego nosi się wpuszczoną w spodnie, z rozpiętym jednym guzikiem, ze spodniami typu wojskowego i pasem ćwiczebnym.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 27.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1180 oraz z 2019 r. poz. 2239), które utraciło moc z dniem 24 września 2025 r. zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834).

Załącznik 1. [WZÓR UMUNDUROWANIA REPREZENTACYJNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1081)

Załącznik nr 1

WZÓR UMUNDUROWANIA REPREZENTACYJNEGO

infoRgrafika

Umundurowanie reprezentacyjne funkcjonariusza

infoRgrafika

Umundurowanie reprezentacyjne funkcjonariusza w płaszczu sukiennym

Załącznik 2. [WZÓR UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO

infoRgrafika

Umundurowanie wyjściowe funkcjonariusza

infoRgrafika

Umundurowanie wyjściowe funkcjonariusza - kobiety w spódnicy

infoRgrafika

Umundurowanie wyjściowe funkcjonariusza - kobiety w spodniach

infoRgrafika

Umundurowanie wyjściowe funkcjonariusza w kurtce ocieplanej z membraną paroprzepuszczalną z odpinanym ocieplaczem

Załącznik 3. [WZÓR UMUNDUROWANIA ĆWICZEBNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR UMUNDUROWANIA ĆWICZEBNEGO

infoRgrafika

Umundurowanie ćwiczebne funkcjonariusza w bluzie ćwiczebnej

infoRgrafika

Umundurowanie ćwiczebne funkcjonariusza w koszulobluzie ćwiczebnej letniej

infoRgrafika

Umundurowanie ćwiczebne funkcjonariusza w kurtce ocieplanej z membraną paroprzepuszczalną z odpinanym ocieplaczem

Załącznik 4. [WZÓR UMUNDUROWANIA TYPU WOJSKOWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR UMUNDUROWANIA TYPU WOJSKOWEGO

infoRgrafika

Umundurowanie typu wojskowego funkcjonariusza w bluzie

infoRgrafika

Umundurowanie typu wojskowego funkcjonariusza w koszulobluzie

infoRgrafika

Umundurowanie typu wojskowego funkcjonariusza w koszulce służbowej

infoRgrafika

Umundurowanie typu wojskowego funkcjonariusza w kurtce typu softshell

Załącznik 5. [ZESTAW UMUNDUROWANIA REPREZENTACYJNEGO]

Załącznik nr 5

ZESTAW UMUNDUROWANIA REPREZENTACYJNEGO

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm.

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

I. Umundurowanie reprezentacyjne

1

Czapka wyjściowa

szt.

1

4

2

Kurtka munduru wyjściowego całoroczna

szt.

1

3

3

Spodnie munduru reprezentacyjnego

szt.

1

3

całoroczne



4

Płaszcz sukienny

szt.

1

4

5

Krawat

szt.

2

3

6

Szalik zimowy

szt.

1

3

bawełniany

7

Rękawiczki skórzane zimowe

para

1

3

8

Rękawiczki skórzane letnie

para

1

3

9

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

szt.

2

2

dodatkowo: Szef ABW, zastępcy





Szefa ABW oraz generałowie -





2 szt. na 2 lata

II. Bielizna

10

Skarpetki zimowe

para

2

1

11

Skarpetki letnie

para

2

1

III. Obuwie skórzane

12

Obuwie skórzane buty długie

para

1

2

IV. Oporządzenie

13

Pas skórzany z paskiem naramiennym

szt.

1

4

14

Pasek skórzany do spodni

szt.

1

3

15

Sznur galowy

szt.

1

7

16

Taśma otokowa do czapki wyjściowej

szt.

1

4

generała


17

Taśma otokowa do czapki wyjściowej

szt.

1

4

funkcjonariusza


18

Oznaka organizacyjna ABW

szt.

1

3

19

Oznaka identyfikacyjna ABW

szt.

1

3

20

Oznaka korpusu osobowego ABW

kpl.

1

3

21

Nasuwki

kpl.

1

3

22

Baretki

kpl.

1

3

23

Żabki do szabli

kpl.

1

do zużycia
Uwagi

1. Przedmioty wymienione w tabeli w:

1) lp. 1-4 są w kolorze oliwkowym;

2) lp. 5, 6, 16 i 17 są w kolorze granatowym;

3) lp. 7, 8 i 12-14 są w kolorze czarnym;

4) lp. 9 są w kolorze białym;

5) lp. 15 są w kolorze matowosrebrnym.

2. Przedmioty wymienione w tabeli w lp. 5-12, wydawane funkcjonariuszom, którzy mają obowiązek występowania w umundurowaniu reprezentacyjnym, w ilościach ustalonych w kolumnie 4, przechodzą na własność funkcjonariusza z chwilą wydania, a pozostałe - po upływie okresu używalności.

3. Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym jest noszona.

4. Zestaw stanowi należność dodatkową dla Szefa ABW, zastępców Szefa ABW, generałów oraz funkcjonariuszy pełniących służbę reprezentacyjną.

Załącznik 6. [ZESTAW UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO]

Załącznik nr 6

ZESTAW UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm.

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

I. Umundurowanie wyjściowe

1

Czapka wyjściowa

szt.

1

4

2

Kurtka munduru wyjściowego całoroczna

szt.

1

3

3

Spodnie munduru wyjściowego

szt.

1

3

całoroczne



4

Spódnica munduru wyjściowego

szt.

1

3

całoroczna**



5

Kurtka ocieplana z membraną

szt.

1

3

noszona do umundurowania

paroprzepuszczalną i z odpinanym


wyjściowego i ćwiczebnego

ocieplaczem



6

Krawat

szt.

2

3

7

Bluza ubrania treningowego

szt.

1

2

8

Spodnie ubrania treningowego

szt.

1

2

9

Szalik zimowy

szt.

1

3

bawełniany

10

Rękawiczki skórzane zimowe

para

1

3

11

Rękawiczki skórzane letnie

para

1

4

12

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

szt.

2

2

dodatkowo: Szef ABW, zastępcy





Szefa ABW oraz generałowie -





2 szt. na 2 lata

13

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

szt.

2

2

dodatkowo: Szef ABW, zastępcy

i naramiennikami


Szefa ABW oraz generałowie -





2 szt. na 2 lata

II. Bielizna

14

Podkoszulka z długimi rękawami

szt.

2

2

15

Podkoszulka

szt.

2

2

na ramiączka

16

Spodenki sportowe (bokserki)*

szt.

3

1

17

Kalesony*

szt.

3

3

18

Biustonosz**

szt.

2

1

19

Figi damskie letnie**

szt.

3

1

20

Figi damskie zimowe**

szt.

3

1

21

Skarpetki zimowe*

para

4

1

22

Skarpetki letnie*

para

4

1

23

Rajstopy letnie**

para

4

1

24

Rajstopy zimowe**

para

4

1

25

Ręcznik frotté

szt.

2

2

III. Obuwie skórzane

26

Półbuty sznurowane*

para

1

2

27

Trzewiki zimowe*

para

1

3

28

Czółenka**

para

1

2

29

Kozaki**

para

1

3

IV. Oporządzenie

30

Pas skórzany (główny)

szt.

1

4

31

Pasek skórzany do spodni (spódnicy)

szt.

1

3

32

Sznur galowy

szt.

1

5

33

Spinki do mankietów

para

1

5

34

Spinka do krawata

szt.

1

5

35

Taśma otokowa do czapki wyjściowej

szt.

1

4

generała


36

Taśma otokowa do czapki wyjściowej

szt.

1

4

funkcjonariusza


37

Oznaka organizacyjna ABW

szt.

2

3

38

Oznaka identyfikacyjna ABW

szt.

1

3

39

Oznaka korpusu osobowego ABW

kpl.

1

3

40

Nasuwki

kpl.

3

3

41

Baretki

kpl.

1

3

42

Teczka lub aktówka

szt.

1

3

43

Torba podróżna

szt.

1

3

44

Walizka

szt.

1

3

* Dotyczy mężczyzn.

** Dotyczy kobiet.

Uwagi

1. Przedmioty wymienione w tabeli w:

1) lp. 1-4 są w kolorze oliwkowym;

2) lp. 5, 6, 9, 35 i 36 są w kolorze granatowym;

3) lp. 10, 11, 26-29, 30, 31 i 42 są w kolorze czarnym;

4) lp. 12-15 są w kolorze białym;

5) lp. 32 są w kolorze matowosrebrnym.

2. Funkcjonariusze mianowani na wyższy stopień połączony ze zmianą korpusu otrzymują z dniem mianowania:

1) oficerowie na stopień generała:

a) czapkę wyjściową,

b) taśmę otokową do czapki wyjściowej,

c) kurtkę munduru wyjściowego całoroczną,

d) spodnie munduru wyjściowego całoroczne,

e) koszulę wyjściową z długimi rękawami,

f) kurtkę ocieplaną z membraną paroprzepuszczalną i z odpinanym ocieplaczem,

g) półbuty sznurowane,

h) nasuwki,

i) sznur galowy;

2) kapitanowie na wyższy stopień:

a) czapkę wyjściową,

b) taśmę otokową do czapki wyjściowej,

c) nasuwki,

d) sznur galowy;

3) chorążowie, podoficerowie i szeregowcy na pierwszy stopień w korpusie oficerów:

a) czapkę wyjściową,

b) taśmę otokową do czapki wyjściowej,

c) nasuwki,

d) sznur galowy;

4) podoficerowie i szeregowcy na pierwszy stopień w korpusie chorążych:

a) czapkę wyjściową,

b) taśmę otokową do czapki wyjściowej,

c) nasuwki,

d) sznur galowy.

3. Okres używalności oznaki jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym jest noszona.

4. Przedmioty wymienione w powyższej tabeli wydawane funkcjonariuszom, którzy mają obowiązek występowania w umundurowaniu wyjściowym w ilościach ustalonych w kolumnie 4, przechodzą na własność funkcjonariusza na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Załącznik 7. [ZESTAW UMUNDUROWANIA ĆWICZEBNEGO]

Załącznik nr 7

ZESTAW UMUNDUROWANIA ĆWICZEBNEGO

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm.

Ilość

Okres

używalności

Uwagi

1

2

3

4

5

6

I. Umundurowanie

1

Czapka zimowa

szt.

1

do zużycia

bawełniana

2

Czapka ćwiczebna - letnia

szt.

1

do zużycia

3

Kurtka ocieplana z membraną

szt.

1

do zużycia

noszona do umundurowania

paroprzepuszczalną i z odpinanym


wyjściowego i ćwiczebnego

ocieplaczem



4

Koszulobluza ćwiczebna - letnia

szt.

1

do zużycia

5

Bluza ćwiczebna - letnia

szt.

1

do zużycia

6

Bluza ćwiczebna - zimowa

szt.

1

do zużycia

7

Spodnie ćwiczebne - letnie

szt.

1

do zużycia

8

Spodnie ćwiczebne - zimowe

szt.

1

do zużycia

9

Szalik zimowy

szt.

1

do zużycia

bawełniany

10

Obuwie ćwiczebne sznurowane

para

1

2 lata

noszone do umundurowania

całoroczne / trzewiki


ćwiczebnego i umundurowania





typu wojskowego

11

Rękawice zimowe pięciopalczaste

para

1

do zużycia

II. Bielizna

12

Koszulka służbowa

szt.

2

do zużycia

bawełniana z krótkim rękawem

13

Podkoszulka

szt.

2

do zużycia

bawełniana z długim rękawem

III. Oporządzenie

14

Oznaka organizacyjna ABW

kpl.

1

do zużycia

lp. 14-18 nie dotyczą słuchaczy

15

Oznaka identyfikacyjna ABW

kpl.

1

do zużycia

16

Oznaka stopnia służbowego ABW

szt.

1

do zużycia

17

Nasuwki

kpl.

2

do zużycia

18

Zasobnik osobisty

szt.

1

do zużycia

19

Pas ćwiczebny

szt.

1

do zużycia
Uwagi

1. Przedmioty wymienione w tabeli w:

1) lp. 12 i 13 są w kolorze oliwkowym;

2) lp. 3 i 9 są w kolorze granatowym;

3) lp. 1, 10 i 11 są w kolorze czarnym.

2. Przedmioty wymienione w tabeli w lp. 1 i 9-13 przechodzą na własność funkcjonariusza z chwilą ich wydania i nie podlegają zwrotowi z chwilą utraty cech użytkowych lub okresu wynikającego z norm określonych w zestawie.

Załącznik 8. [ZESTAW UMUNDUROWANIA TYPU WOJSKOWEGO]

Załącznik nr 8

ZESTAW UMUNDUROWANIA TYPU WOJSKOWEGO

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm.

Ilość

Okres

używalności

Uwagi

1

2

3

4

5

6

I. Umundurowanie

1

Czapka - zimowa

szt.

1

do zużycia

bawełniana

2

Czapka typu wojskowego - letnia

szt.

1

do zużycia

3

Kurtka typu softshell

szt.

1

do zużycia

4

Bluza ocieplana do kurtki typu softshell

szt.

1

do zużycia

5

Koszulobluza typu wojskowego

szt.

1

do zużycia

z krótkimi rękawami

6

Koszulobluza typu wojskowego

szt.

1

do zużycia

z długimi rękawami

7

Bluza typu wojskowego - letnia

szt.

1

do zużycia

8

Bluza typu wojskowego - zimowa

szt.

1

do zużycia

9

Spodnie typu wojskowego - letnie

szt.

1

do zużycia

10

Spodnie typu wojskowego - zimowe

szt.

1

do zużycia

11

Obuwie ćwiczebne sznurowane

para

1

2 lata

całoroczne / trzewiki



12

Rękawice zimowe pięciopalczaste

para

1

do zużycia

II. Bielizna

13

Koszulka służbowa

szt.

1

do zużycia

bawełniana z krótkimi rękawami

14

Podkoszulka

szt.

2

do zużycia

bawełniana z długimi rękawami

III. Oporządzenie

15

Oznaka organizacyjna ABW

kpl.

1

do zużycia

16

Oznaka identyfikacyjna ABW

kpl.

1

do zużycia

17

Oznaka stopnia służbowego ABW

szt.

1

do zużycia

18

Oznaka przynależności państwowej

kpl.

1

do zużycia

19

Nasuwki

kpl.

1

do zużycia

20

Pas ćwiczebny

szt.

1

do zużycia
Uwagi

1. Przedmioty wymienione w tabeli w:

1) lp. 2-10, 13 i 14 są w kolorze oliwkowym;

2) lp. 1, 11, 12 i 20 są w kolorze czarnym.

2. Przedmioty wymienione w tabeli w lp. 1 i 11-14 przechodzą na własność funkcjonariusza z chwilą ich wydania i nie podlegają zwrotowi z chwilą utraty cech użytkowych lub okresu wynikającego z norm określonych w zestawie.

Załącznik 9. [WZORY OBUWIA FUNKCJONARIUSZY]

Załącznik nr 9

WZORY OBUWIA FUNKCJONARIUSZY

infoRgrafika

Buty długie do umundurowania reprezentacyjnego

infoRgrafika


Półbuty sznurowane do umundurowania wyjściowego - mężczyźni

infoRgrafika

Trzewiki zimowe do umundurowania wyjściowego - mężczyźni

infoRgrafika


Czółenka do umundurowania wyjściowego - kobiety

infoRgrafika

Kozaki - do umundurowania wyjściowego - kobiety

infoRgrafika


Obuwie ćwiczebne sznurowane całoroczne / trzewiki - do umundurowania ćwiczebnego lub typu wojskowego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-10
  • Data wejścia w życie: 2026-08-25
  • Data obowiązywania: 2026-08-25
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