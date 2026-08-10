§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1580) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłatę w zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej, o której mowa w § 3, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.1)).”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu przez ten sąd wynosi 5000 zł. W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, wysokość tej opłaty wynosi 7000 zł. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym.

2. W przypadku odbycia w postępowaniu więcej niż 3 posiedzeń wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 1000 zł za każde kolejne posiedzenie, jednak niewięcej niż do 10 000 zł.

3. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym na podstawie skierowania sądu ustala się według przepisów wydanych na podstawie art. 98[1] § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468, 473, 830, 1003 i 1046).

4. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.”.