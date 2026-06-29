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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 860

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI

z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie Rejestru Urbanistycznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-29
  • Data wejścia w życie: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 858

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 854

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 856

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie opłat za wydanie oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 855

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 857

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie Rejestru Urbanistycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 860

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 851

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 852

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 853

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 850

USTAWA z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 844

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu ekspertyz technicznych w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na system ochrony granicy państwowej na morzu i na systemy obronności państwa oraz wytycznych w zakresie metodyki i metodologii sporządzania ekspertyz do oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na systemy obronności państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 848

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 czerwca 2026 r. w sprawie włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i wyłączania ich z tego systemu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 847

USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 846

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie umów Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego z uczelniami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 845

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 843

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 842

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 841

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 840

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