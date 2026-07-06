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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 903

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 30 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1117 oraz z 2025 r. poz. 577) w załączniku dodaje się poz. 18 i 19 w brzmieniu:

„18) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

19) Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca”.

§ 2.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.

§ 3.

Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2031 r.

§ 4.

Biblioteki, o których mowa w § 2 i § 3, dokonają czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-06
  • Data wejścia w życie: 2026-07-21
  • Data obowiązywania: 2026-07-21
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