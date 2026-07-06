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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 903
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 30 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„18) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
19) Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca”.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
- Data ogłoszenia: 2026-07-06
- Data wejścia w życie: 2026-07-21
- Data obowiązywania: 2026-07-21
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Sobótka w województwie dolnośląskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy („instrument SAFE”)
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